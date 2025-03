El acusado del homicidio declaró que el asesinado era un hampón violento que hostigaba a todo el barrio

IMG_1548-declaracion-hugo-mozo-gorvalan.jpg Hugo "Mozo" Gorvalán durante la declaración ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal 1 Alicia Luppi, Marcela Santoro e Ignacio Uthurry. LA OPINION

En su testimonio, relató que el 6 de febrero de 2016 lo fueron a buscar los hijos al paraje 12 de Agosto donde residía para pedirle ayuda ante el hostigamiento que estaban recibiendo por parte de Cejas en el barrio Jorge Newbery.

Gorvalán se encontraba en la casa de los hijos, cuando Cejas irrumpió violentamente. En su declaración ante los magistrados explicó que el fallecido lo atacó con la culata de un arma de fuego y que, en medio de un forcejeo, se produjo el disparo fatal.

"Yo no quería matarlo. No tenía ninguna intención de hacerle daño. Pero él estaba fuera de sí, drogado o borracho, y me atacó en mi propia casa", declaró Gorvalán.

Según su versión, Cejas buscaba a su hijo, Sebastián, con quien habría tenido problemas previos, y lo increpó con amenazas de muerte.

En su extenso testimonio, Gorvalán detalló el desarrollo de la confrontación. "Yo tenía un cuchillo en la mesa porque soy carnicero, pero nunca lo usé. Si mi intención hubiera sido matarlo, lo hubiese usado. Pero no fue así", aseguró. Según el imputado, Cejas lo golpeó repetidamente con el arma y, al intentar defenderse, se produjo el disparo letal.

El fiscal Fernando Pertierra y la abogada querellante Laura Abal, representantes de la familia de la víctima, sostienen que la versión de Gorvalán no es verosímil y que la evidencia indica que Cejas fue ejecutado sin posibilidad de defenderse. La querella argumenta que la actitud del imputado y las circunstancias del hecho descartan la hipótesis de un enfrentamiento armado.

Por su parte, los abogados defensores, Nicolás Cura y Laura Vignaroli, insisten en que Gorvalán actuó en defensa propia y que el contexto en el que ocurrieron los hechos debe ser analizado con mayor profundidad.

“Cejas era conocido por su conducta violenta y peligrosa", destacó Gorvalán al declarar ante los jueces.

A lo largo del juicio, se han presentado diversas pruebas periciales, entre ellas un informe balístico que indica que el disparo fue realizado a corta distancia. Además, los peritos forenses han detallado la trayectoria de la bala y las lesiones sufridas por la víctima. Sin embargo, la fiscalía sostiene que las pruebas contradicen la versión de la defensa, mientras que el equipo legal de Gorvalán afirma que refuerzan la hipótesis de la legítima defensa.

Otro punto clave en la investigación es el testimonio de los vecinos que presenciaron el hecho y en la sala de audiencias reconstruyeron lo ocurrido ante los jueces.

Algunos aseguran haber escuchado una discusión acalorada antes del disparo, mientras que otros afirman que Cejas era una persona conflictiva y que no sería extraño que hubiera acudido armado a la casa de Gorvalán.

El viernes está prevista la tercera y última audiencia de debate oral con las declaraciones de dos testigos y los alegatos de clausura de las partes.

Ahí se va a conocer los fundamentos del fiscal Pertierra para sostener a acusación para que los jueces lo condenen a Gorvalán por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego.

La abogada querellante Laura Abal en representación de la familia de Daniel Cejas se sumará a esta calificación y solicitará un monto de condena similar al de la Fiscalía.

En tanto, la defensa sostendrá la figura de legítima defensa como calificación para Hugo Gorvalán y solicitará el mínimo de la escala penal.

La resolución del tribunal será fundamental para definir si el crimen de Daniel "Cota" Cejas fue un acto de homicidio agravado o si Hugo "Mozo" Gorvalán actuó en legítima defensa.