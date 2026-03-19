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    • El PRO se reunió en Buenos Aires con Mauricio Macri al frente. Se presentó agenda con horizonte al 2050

    El partido celebró un encuentro nacional, renovó su mesa ejecutiva y cerró con Macri ratificando apoyo al rumbo de Milei pero marcando autonomía.

    19 de marzo de 2026 - 14:42
    El ingreso de Mauricio Macri y los papelitos

    El ingreso de Mauricio Macri y los papelitos

    Soledad Aznarez

    Con Mauricio Macri como figura central y una convocatoria que reunió a buena parte de la dirigencia nacional del partido, el PRO celebró este jueves en Buenos Aires su encuentro nacional bajo el nombre "PRO", sigla que estructuró la jornada en tres ejes: Principios, Realidad y Oportunidad. El acto formal arrancó a las 11 con la bienvenida del jefe de Gobierno porteño Jorge Macri y se extendió hasta las 13 con tres paneles de media hora cada uno. El cierre estuvo a cargo del expresidente, que ingresó al salón de Parque Norte entre papelitos y una ovación de cientos de presentes.

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    Una agenda de infraestructura con horizonte al 2050

    El contenido más concreto del encuentro llegó de la mano de un programa de obras de largo plazo que el partido presentó como su propuesta para el desarrollo del país. La agenda incluye un plan de 4.000 kilómetros de autovías y autopistas, un programa de recursos hídricos con obras de infraestructura específica, un plan nacional de resiliencia energética y el objetivo de pavimentar más de 100.000 kilómetros de caminos, con énfasis particular en la red rural.

    A eso se sumó el anuncio de un plan para revitalizar el ferrocarril de cargas, tomando como punto de partida estratégico la zona de Vaca Muerta, cuya expansión productiva requiere soluciones logísticas que el transporte carretero solo no puede resolver. La inteligencia artificial aplicada al sector público también tuvo su panel, abordando los desafíos y oportunidades que la tecnología plantea para la gestión estatal.

    La nueva dirigencia del PRO
    Los nuevos dirigentes que vienen desde la Fundacion Pensar

    Los nuevos dirigentes que vienen desde la Fundacion Pensar

    Renovación de conducción y apuesta a nuevos liderazgos

    Durante el encuentro se presentó la mesa ejecutiva nacional del partido, una señal de que la dirigencia busca mostrar movimiento interno en un momento en que el PRO enfrenta el desafío de redefinir su identidad y su lugar en el mapa político. Desde la Fundación Pensar se presentó además a un grupo de jóvenes dirigentes que integran la nueva camada con proyección hacia el futuro.

    La jornada incluyó un panel dedicado a los principios e identidad del partido —con participación de la Fundación Pensar y el Movimiento de Encuentro y Valores—, otro sobre gestión y actualidad con gobernadores, y un tercero orientado al futuro con la presencia de Mauricio Macri junto a Soledad Martínez y Fernando De Andreis.

    Mesa Ejecutiva del PRO
    La mesa ejecutiva del PRO Nacional

    La mesa ejecutiva del PRO Nacional

    Montenegro presente, Santilli ausente

    Entre los datos políticos del día se destacaron dos que van en sentido contrario. Guillermo Montenegro estuvo en el encuentro pese a haber ganado su última elección con boleta de La Libertad Avanza, lo que habla de una voluntad de mantener el pie en el PRO incluso desde posiciones que orbitan cerca del oficialismo nacional.

    La ausencia más nítida fue la del Colo Santilli, quien no participó del encuentro. La explicación es política: Santilli ocupa actualmente el cargo de ministro del Interior en el gobierno de Javier Milei, una posición que lo coloca en una zona de tensión evidente con su partido de origen en un momento en que el PRO intenta diferenciarse y construir identidad propia de cara a las elecciones de medio término.

    Los gobernadores del PRO
    Los gobernadores del PRO

    Los gobernadores del PRO

    Macri: "Somos el próximo paso"

    El cierre fue el momento más esperado de la jornada. Macri entró al salón como una estrella de rock, entre papelitos y una explosión de entusiasmo de los cientos de dirigentes presentes, y dio un discurso que equilibró el apoyo al gobierno de Milei con una definición clara de autonomía partidaria.

    "PRO no viene a reemplazar el rumbo, viene a completarlo. No vamos a boicotear ninguna ley que le haga bien al país", afirmó, pero puso el foco en el mediano plazo: "El tiempo pasó y el momento es distinto al de 2023. Hoy la pregunta es cómo hacer que el cambio dure más allá de un gobierno."

    Reconoció los logros de la gestión libertaria sin dejar de señalar lo que falta. "El equilibrio fiscal es un logro histórico y acá nadie lo discute. Ahora hay que hablar sobre lo que significa el primer paso y el próximo paso. Pero la obra no debe detenerse. Hay que construir algo sólido, algo que dure", sostuvo.

    También definió el rol que le asigna a su partido en ese proceso: "Lo que hace fuerte al cambio es que múltiples espacios, con el mismo rumbo y cada uno con su identidad, puedan decir lo que crean, aunque incomode. Lealtad es apoyar lo que está bien y señalar lo que está mal."

    Y cerró con una reivindicación del capital político acumulado por el PRO en la gestión: "Nosotros vinimos a construir lo que todavía falta, como lo hacemos en las ciudades y las provincias que gobernamos. Ese conocimiento existe y está en este salón, con estos intendentes y con estos gobernadores." La definición con la que resumió el espíritu del encuentro fue concisa y con clara vocación electoral: "Somos el próximo paso. Siempre fuimos mejores constructores que destructores."

    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "El PRO realizó su encuentro nacional en Buenos Aires, con la participación de referentes de todo el país y la presencia central de Mauricio Macri, quien cerró la jornada. El evento, organizado bajo el lema “Principios, Realidad y Oportunidad”, incluyó paneles de debate y la renovación de la mesa ejecutiva del espacio. La apertura estuvo a cargo del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Durante el encuentro, el partido presentó una ambiciosa agenda de infraestructura con proyección al 2050, que contempla la construcción de 4.000 kilómetros de autopistas y autovías, obras hídricas, un plan de resiliencia energética y la pavimentación de más de 100.000 kilómetros de caminos, con foco en la red rural. También se planteó la necesidad de revitalizar el sistema ferroviario de cargas, con eje en el desarrollo de Vaca Muerta, y se abordaron los desafíos de la incorporación de inteligencia artificial en la gestión pública. En su discurso de cierre, Macri ratificó el apoyo al rumbo económico del gobierno de Javier Milei, aunque remarcó la autonomía política del PRO dentro del escenario actual. Leé la nota completa en www.laopinionline.ar"
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