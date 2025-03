Dos pergaminenses desarrollan una App de autoedición lúdica

-¿Qué es la autoedición lúdica y el método sinestésico?

-Durante estos últimos dos años tuve el impensado placer de estar en el detrás de escena del mencionado sello editorial. Uno de los primeros desafíos fue analizar borradores de terceros y dar devoluciones. Poco a poco brotaron algunas ocurrencias, que prontamente se tornaron herramientas; herramientas, que hoy forman el método sinestésico de autoedición lúdica.

Algunas de las dieciséis herramientas descriptas en el libro son:

1. Respiración literaria: ¿Cuál es la frecuencia respiratoria del libro? ¿Qué texto te da aire y cuál te lo saca? ¿Existe algún jadeo o alguna apnea en tal o cual región del borrador?

2. Orografía del libro y oleaje de lectura: ¿En qué parte del manuscrito su relieve se hace cuesta arriba y la lectura se estanca? ¿En qué porción se ameseta y en cuál fluye sin esfuerzo, en bajada?

3. Paleta de colores: ¿A qué estación del año te remite cada capítulo? ¿Es un libro cuatro estaciones? ¿Cuántas páginas miden su invierno y su frío? ¿Te animas a asociar cada estación a un color?

4. Menú literario: Sentir los textos como si fueran sabores ¿hay alguna página demasiado agria?

Así como aproximarse al abdomen con un transductor ultrasónico para ecografía, nos permite ver algo que no veíamos a simple vista, el método sinestésico propone acercarse al escrito a través de singulares herramientas que posibilitan lo mismo: traducirlo a otros códigos, transformarlo en otros símbolos. Dicho de otro modo, nos permite armar una suerte de cartografía de letras y sentidos: un mapa, un dibujo con todas las anotaciones que surgieron del haber pasado el texto por el cuerpo. Finalizada esta dinámica habremos traducido el borrador a un gráfico, que nos posibilitará acceder a todos sus rincones con una sola mirada panorámica.

El texto se ha convertido en líneas, colores, notas musicales, aromas, sabores; en fin, se ha ido, hemos traducido los escritos a expresiones mudas de letras. Acercarnos desde otros ángulos nos permitirá ver lo que no podíamos ver o, mejor dicho, sentir lo que no podíamos sentir.

-¿Cuál es la función de la WebApp?

-Actúa como catalizador. Si bien se podría convertir el texto en gráfico de forma artesanal dibujando a mano alzada, la WebApp, agiliza el proceso de implementación del método sinestésico. Cualquier usuario (cuente o no con el libro) podrá acceder y utilizarla de manera libre y gratuita.

-¿Por qué es para escritores, editores y lectores?

-Si sos escritor/a podrás subir tu borrador, aplicar algunas de las herramientas lúdicas y descargar el gráfico resultante. Como mencionábamos antes, una vez transformado el texto en gráfico, ya convertido en otra “cosa”, el escrito no existe más como tal: ha desaparecido. Ya no es posible aproximarse por el costado de siempre. Ya no serás consciente de lo que hay en el capítulo que calificaste como gris o como negro, ni recordarás por qué dibujaste una curva cuesta arriba y otra cuesta abajo en tal o cual sitio. Esta nueva morfología del libro convertido a gráfico reduce la resistencia al cambio. No hay más lugar para expresiones tales como: “este escrito, párrafo o poema lo quiero dejar porque me hace acordar a mi ex, a mi infancia o a mi abuela”; simplemente ya no es posible saber en qué porción del dibujo quedó.

Cuando las letras se mudan, solo quedan huellas: marcas, símbolos, que invitan a revisar -austeros de sesgos-, todos y cada uno de los aparentes cortocircuitos del libro. Cuando la mirada cambia, las preguntas cambian. Cuando las preguntas cambian, las respuestas cambian y el mismísimo libro pide modificaciones a gritos, incluso en lugares que creíamos inmodificables.

Si sos tallerista o editor/a podrás subir borradores terceros, aplicar las herramientas lúdicas y dar una devolución no tradicional a raíz del gráfico obtenido.

Si sos lector/a: quien escribe suele pedirle una lectura a alguien de confianza (amigo, familiar). La idea es que, gracias a la WebApp, quien oficia de lector-amigo pueda devolverle -a quien le confió su original- un gráfico con todo lo que sintió al leer el material.

En fin, paradojalmente, en un mundo donde lo digital nos invita silenciosamente a perder el tacto y el contacto, esta WebApp, invita a sentir. Es ni más ni menos que una aplicación creada a fin de fluidificar el método sintestésico, con ánimo de lograr la sinergia colectiva, propia del cruce de miradas y de la edición cooperativa.