Dos menores de 13 y 14 años estuvieron involucrados en el robo de una moto en el estacionamiento del Hospital

En las filmaciones registradas por las cámaras de seguridad individualizaron a los menores que robaron las motos.

Dos menores de 13 y 14 años estuvieron involucrados en el robo de una motocicleta 110 que estaba estacionada en el sector de ambulancias del Hospital San José de Pergamino. El hecho ocurrió durante la madrugada y fue esclarecido por la Policía tras el análisis de cámaras de seguridad y allanamientos de urgencia de los policías de la Comisaría Segunda.

Un robo de motocicleta en el Hospital San José de Pergamino fue esclarecido en las últimas horas por personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Segunda, que logró individualizar y aprehender a dos adolescentes, de 13 y 14 años, señalados como los autores del hecho.

El episodio ocurrió durante la madrugada del jueves 9 de enero, cuando una motocicleta 110 cc se encontraba estacionada en el sector destinado a ambulancias de la guardia pediátrica del centro de salud. La propietaria del rodado, una efectiva policial que se encontraba prestando servicio en el hospital, advirtió cerca de las 3:40 que el vehículo ya no estaba en el lugar donde lo había dejado horas antes.

Tras la denuncia, se dio intervención inmediata al personal policial de la Comisaría Segunda de Pergamino, que inició tareas investigativas. En ese contexto, los uniformados analizaron las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del hospital, las cuales resultaron clave para reconstruir la secuencia delictiva e identificar a los responsables.

En una primera instancia, efectivos que realizaban operativos de prevención en el marco de una orden de servicio orientada a delitos contra la propiedad, se hicieron presentes en el Hospital San José, donde personal del lugar refirió haber observado a dos masculinos en el sector de estacionamiento de motocicletas durante la franja horaria en la que se cometió el robo.

Investigación de la Fiscalía de Menores del fiscal Horacio Oldani

Mediante el cotejo de registros fílmicos, los investigadores confirmaron que se trataba de los autores del hurto. Minutos después, ambos adolescentes fueron localizados y aprehendidos, siendo trasladados a la dependencia policial correspondiente, con intervención de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil del fiscal Horacio Oldani y Juzgado del Joven Nº 1 que subroga el juez Julio Caturla.

En los allanamientos secuestraron indumentaria de los sospechosos que coinciden con la que registraron las cámaras de seguridad que filmaron a los autores del robo.

Con la autorización judicial correspondiente, se realizaron allanamientos de urgencia en los domicilios de ambos menores, los cuales arrojaron resultado positivo. Durante los procedimientos, la Policía secuestró partes de la motocicleta sustraída, además de prendas de vestir que habrían sido utilizadas al momento del hecho.

Finalizadas las diligencias, la fiscalía dispuso que los adolescentes fueran notificados de la formación de la causa por el delito de hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública, conforme al artículo 36 de la Ley Penal Juvenil, y posteriormente entregados a sus progenitores, quedando a disposición del organismo judicial interviniente.

La investigación continúa con el objetivo de recuperar la totalidad del rodado y determinar si los menores estuvieron involucrados en otros hechos similares ocurridos en la zona.