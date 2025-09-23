Operativo itinerante de DNI en San Pedro: localidades, fechas y horarios

Durante cuatro jornadas, distintas localidades del partido de San Pedro recibirán un operativo de documentación organizado por la Municipalidad y el Registro Provincial de las Personas . La propuesta permitirá tramitar el DNI sin necesidad de trasladarse a la ciudad cabecera, en el marco de una política que busca descentralizar y agilizar servicios esenciales.

El operativo se desarrollará entre el lunes 6 y el jueves 9 de octubre, y permitirá realizar gestiones vinculadas al Documento Nacional de Identidad. Está dirigido especialmente a los vecinos de las localidades más alejadas, que suelen enfrentar mayores dificultades para acceder a este tipo de servicios.

Desde el municipio remarcaron que la iniciativa forma parte de un plan de descentralización administrativa que busca acortar las distancias entre el Estado y los ciudadanos, asegurando igualdad de acceso en todo el partido.

A continuación, el detalle de cada jornada del operativo:

Lunes 6 de octubre 10 a 15 hs Gobernador Castro (Ernesto Alves y Sarmiento)

Martes 7 de octubre 10 a 15 hs Río Tala (Lucas Schallibaung 260)

Miércoles 8 de octubre 10 a 15 hs Los Cazadores (Callejón Rossito S/N)

Jueves 9 de octubre 10 a 13 hs — Santa Lucía (Belgrano 351) 13:45 a 15 hs — Pueblo Doyle (Islas Malvinas y Cristóbal Doyle)

El trámite de DNI podrá realizarse de manera rápida y presencial. Se recomienda llevar la documentación correspondiente y asistir con anticipación para evitar demoras.

Un esfuerzo conjunto

Desde la comuna destacaron la articulación con el Registro Provincial de las Personas para lograr este tipo de despliegue territorial. Este trabajo conjunto permite ofrecer un servicio estatal de calidad sin importar el lugar de residencia de los vecinos.

Además, este tipo de operativos itinerantes suele ser bien recibido por la comunidad, en tanto resuelve de forma concreta una necesidad cotidiana como la actualización o renovación del documento.