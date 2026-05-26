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    • El Gobierno eliminó los subsidios para los pasajes de larga distancia otorgados a personas con discapacidad

    La medida dada a conocer por el Gobierno generó preocupación dada la situación y los pedidos que viene teniendo discapacidad.

    26 de mayo de 2026 - 15:55
    La medida del Gobierno nacional llega en un momento complejo para las personas con discapacidad
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    La medida del Gobierno nacional

    La determinación se consolidó mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este martes en el Boletín Oficial de la República Argentina. El documento técnico estipula que “se deja sin efecto el régimen de compensaciones económicas” que amparaba a las compañías operadoras bajo el marco de las leyes nacionales 22.431, 26.928 y 27.674.

    A pesar de este drástico cambio en el flujo de fondos estatales, las autoridades aclararon de forma enfática que la supresión del subsidio no anula las obligaciones de las prestatarias ni afecta los derechos adquiridos por los beneficiarios. De este modo, las firmas del sector continuarán obligadas a otorgar los boletos sin costo alguno para las personas contempladas en la legislación.

    Fundamentos y nuevo marco

    La cartera de Transporte argumentó que el esquema de reintegros estatales perdió vigencia y sustento tras la implementación del Decreto 883/2024. Dicho documento introdujo una profunda desregulación en el mercado del transporte de larga distancia, otorgando a las compañías la plena autonomía para establecer recorridos, horarios, cuadros tarifarios y modalidades de prestación, quedando bajo la única órbita de supervisión de las autoridades competentes.

    Bajo esta nueva perspectiva oficial, las modificaciones jurídicas y comerciales implementadas en el último año transformaron por completo las condiciones de fondo que justificaban el auxilio financiero del Estado. No obstante, para llevar tranquilidad a los usuarios, desde el Palacio de Hacienda recalcaron en el texto oficial que “el derecho de los usuarios a viajar sin costo permanece plenamente vigente y exigible”.

    Por tal motivo, la resolución ratificó de manera expresa que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) mantendrá sus plenas facultades de control. El organismo de control civil será el encargado estricto de fiscalizar que las empresas cumplan con la entrega de los tickets en tiempo y forma, sosteniendo los canales de denuncia ante eventuales irregularidades. Asimismo, se fijó una cláusula transitoria para resguardar aquellos expedientes y solicitudes iniciadas de forma previa a la publicación de la norma.

    Cómo gestionar los boletos gratuitos de larga distancia

    Frente al nuevo panorama regulatorio, el Ministerio de Economía reiteró los canales institucionales para que las personas con discapacidad, pacientes oncológicos o trasplantados aseguren sus plazas en los servicios de larga distancia, portando el Documento Nacional de Identidad y las credenciales validadas (CUD o INCUCAI).

    Para las gestiones virtuales, los usuarios deben ingresar a la plataforma digital de Solicitud de Pasajes de la CNRT y cargar los datos requeridos. La normativa vigente establece que la firma transportista debe remitir el pasaje digital hasta 48 horas antes de la partida programada del coche. Cabe destacar que, si el interesado posee un certificado de discapacidad que no corresponda al formato CUD tradicional, deberá gestionar previamente el alta como usuario autorizado en el sistema de la CNRT.

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