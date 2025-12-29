lunes 29 de diciembre de 2025
    • Día del Socio: Pescadores y Club Náutico San Pedro detallaron el operativo para los festejos del #30D

    Pescadores y Club Náutico San Pedro definieron cómo será el ingreso, costos, restricciones para uno de los eventos más convocantes del año.

    29 de diciembre de 2025 - 18:00
    El día del socio ya es una tradición en nuestra ciudad y uno de los días más esperados por los jóvenes sampedrinos.

    El día del socio ya es una tradición en nuestra ciudad y uno de los días más esperados por los jóvenes sampedrinos. 

    La Opinion Semanario

    El Día del Socio ya es una tradición consolidada en San Pedro y se convirtió en una de las celebraciones más esperadas por los jóvenes. De cara a una nueva edición del #30D, los clubes Pescadores y Náutico difundieron detalles clave sobre el ingreso, los controles y las medidas de seguridad que regirán durante los festejos.

    Día del Socio en el Club Pescadores: horarios, entradas y controles

    Desde el Club de Pescadores confirmaron que los socios podrán ingresar de manera gratuita, mientras que los no socios deberán abonar una entrada cercana a los 30 mil pesos. En este último caso, el acceso estará habilitado a partir de las 18.00 y se realizará exclusivamente por la portería 2, sin excepciones.

    El ingreso será estrictamente controlado y se establecieron restricciones claras sobre los elementos permitidos. Las conservadoras podrán ingresar, pero no podrán contener botellas de vidrio ni bebidas blancas. Además, se informó que no se permitirá el ingreso de equipos de sonido.

    Otro punto importante es que, una vez que una persona egresa de las instalaciones, no podrá volver a ingresar, una medida pensada para reforzar la seguridad y el orden durante toda la jornada.

    Festejos en el Club Náutico: ingreso exclusivo para socios y reconocimiento facial

    Por su parte, el Club Náutico anunció que la celebración del #30D será exclusiva para socios con la cuota al día. El ingreso se realizará mediante reconocimiento facial o presentación de documento, habilitado por las porterías 1 y 2, y se extenderá hasta las 23.00.

    En cuanto al acceso vehicular, la institución aclaró que solo se permitirá el ingreso de autos con un ocupante, y que cada vehículo estará sujeto a una revisión estricta como parte del operativo de control.

    Las conservadoras podrán ingresarse desde las 17.00, aunque también rigen prohibiciones: no se permiten bebidas blancas, envases de vidrio, dispositivos de sonido ni banderas de clubes o equipos deportivos.

    Operativos de seguridad y propuestas musicales para el #30D

    Ambos clubes remarcaron que las medidas buscan garantizar una celebración segura y ordenada, ante la masiva concurrencia que suele registrarse durante el Día del Socio. Los controles estarán enfocados tanto en los accesos como en la permanencia dentro de las instalaciones.

    En el caso del Club Náutico, la jornada estará acompañada por DJ’s, música y presentaciones de bandas en distintos puntos del predio, sumando propuestas recreativas para los socios que participen del festejo.

    Desde las instituciones recomendaron a los asistentes respetar los horarios y las normas establecidas, para evitar demoras en los accesos y disfrutar de una de las celebraciones más emblemáticas del calendario social sampedrino.

