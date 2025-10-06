lunes 06 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Arba prorrogó el vencimiento de la última cuota del Impuesto Inmobiliario

    “Por razones de índole operativa”, Arba informó en el Boletín Oficial el plazo para poder garantizar el proceso de liquidación del impuesto.

    6 de octubre de 2025 - 15:20
    Desde ARBA brindaron detalles de estos cambios establecidos.

    La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (Arba), prorrogó la fecha de vencimiento de la cuota 5 del Impuesto Inmobiliario Urbano Edificado, que vencía el 9 de octubre. Ahora, los contribuyentes, tendrán hasta el martes 25 de noviembre, para cumplir n los mismo términos y condiciones, y así obtener la bonificación de hasta el 10%.

    Lee además
    Hockey: el Sub 16 de Náutico San Pedro se consagró campeón del Regional de Clubes en Villa Gesell

    Hockey: El Sub 16 de Náutico San Pedro se consagró campeón del Regional de Clubes en Villa Gesell
    Detienen a un hombre con indumentaria robada en un local infantil en San Pedro

    Detienen a un hombre con ropa robada de un local infantil en San Pedro

    De acuerdo a una Disposición que se publicó hoy en el Boletín Oficial,por razones de índole operativa”, se reprogramó el plazo para poder garantizar el proceso de liquidación del impuesto y habilitar “los medios adecuados para el cumplimiento, en tiempo y forma, de las obligaciones de pago”, de las y los contribuyentes.

    A tener en cuenta

    Arba recuerda que quienes no tengan deudas, estén adheridos al débito automático y elijan abonar la última cuota del año, la bonificación será de hasta el 10%. También, se podrá abonar desde la web de Arba( www.arba.gov.ar) con tarjeta de crédito o por cajero automático, después de generar el código de pago electrónico.

    Además, estará disponible la opción de pago digital a través de Cuenta DNI, escaneando el código QR que se recibirá en las próximas semanas por correo electrónico, el cual se encontrará vigente hasta el nuevo vencimiento de la cuota. Además, quienes elijan realizar el pago de manera presencial podrán hacerlo en las entidades bancarias habilitadas y los centros de cobro de Provincia Net Pagos.

    Arba, cómo adherir los impuestos al débito automático

    Arba permite a los contribuyentes adherir el pago de impuestos provinciales al débito automático, ya sea desde una cuenta bancaria o mediante tarjeta de crédito.

    Esta opción está disponible para todos los impuestos patrimoniales, incluido el Inmobiliario Edificado. Es importante destacar que el beneficio del 10% de descuento también alcanza a los contribuyentes que ya se encuentran adheridos.

    Para iniciar el trámite de adhesión a Débito Automático en cuenta, se debe ingresar en la web www.arba.gov.ar en la sección “Autogestión” con CUIT y Clave CIT, y luego seleccionar “Gestión de Débitos Automáticos” en el menú lateral derecho.

    Quienes no tengan registrado un CBU, o deseen agregar uno nuevo, pueden hacerlo desde la opción “Registro de Claves Bancarias Uniformes (CBU)” o también dentro de Autogestión.

    En el caso de optar por el débito con tarjeta de crédito por primera vez, el impacto del pago no será inmediato y se verá reflejado en el vencimiento de las próximas cuotas.

    Temas
    Seguí leyendo

    Hockey: El Sub 16 de Náutico San Pedro se consagró campeón del Regional de Clubes en Villa Gesell

    Detienen a un hombre con ropa robada de un local infantil en San Pedro

    San Nicolás: aun con crisis, confirman continuidad del transporte escolar tras pago de la Provincia

    Accidente en San Pedro: camioneta atropelló a un joven y el conductor se entregó horas después

    Detienen a un joven armado tras robar mochilas a adolescentes en San Pedro

    Ordenaron la detención de los dos presos fugados del Penal de Baradero

    Compromiso ambiental en San Pedro: más de 4.300 kilos de residuos reciclables recuperados en un mes

    Baradero: el camión de residuos reciclables lleva nueve meses fuera de servicio

    El Colegio de Abogados San Nicolás alerta por estafas con falsos pedidos de datos personales

    Charlas de salud sexual y reproductiva en escuelas de San Pedro con foco en prevención

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    San Pedro: Camioneta atropella a un joven y su conductor se entrega horas después

    Accidente en San Pedro: camioneta atropelló a un joven y el conductor se entregó horas después

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Pergamino: un sector de los docentes bonaerenses convoca a un nuevo paro de actividades

    Pergamino: un sector de los docentes bonaerenses convoca a un nuevo paro de actividades
    Día del Respeto a la Diversidad Cultural: confirmaron que el viernes será feriado nacional

    Día del Respeto a la Diversidad Cultural: confirmaron que el viernes será feriado nacional

    Alerta por el Dengue: médicos proponen un plan para evitar una epidemia

    Alerta por el Dengue: médicos proponen un plan para evitar una epidemia

    Arba prorrogó el vencimiento de la última cuota del Impuesto Inmobiliario

    Arba prorrogó el vencimiento de la última cuota del Impuesto Inmobiliario

    Precio del pan: vuelve a aumentar y desde el rubro dicen que la situación es insostenible
    En la Provincia

    Precio del pan: vuelve a aumentar y desde el rubro dicen que "la situación es insostenible"