Día del Periodista: cuando la verdad sigue necesitando de una mirada humana

El desafío hoy del periodista no consiste en resistirse al cambio, sino en aprender a utilizarlo con inteligencia y responsabilidad.

Cada 7 de junio, Argentina celebra el Día del Periodista en homenaje a la aparición de la Gazeta de Buenos Ayres, el primer periódico de la etapa independentista, fundado en 1810 por Mariano Moren o. La fecha invita a recordar los orígenes de una profesión esencial para la vida democrática, pero también a reflexionar sobre los desafíos que atraviesa en el presente.

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En el periodismo a veces la verdad está vedada

Pocas veces en la historia el periodismo se encontró frente a una transformación tan profunda como la que vive actualmente. La irrupción de las nuevas tecnologías, el crecimiento exponencial de las redes sociales, la inmediatez de la información y el desarrollo de la inteligencia artificial modificaron hábitos, rutinas y formas de producir contenidos. Sin embargo, en medio de ese escenario vertiginoso, surge una certeza que atraviesa épocas y generaciones: la tecnología puede cambiar las herramientas, pero no puede reemplazar la esencia del periodismo.

Porque detrás de cada noticia importante sigue habiendo una persona que pregunta, escucha, observa, verifica y conecta hechos. Sigue habiendo un periodista.

Cuando Mariano Moreno impulsó la creación de la Gazeta de Buenos Ayres, entendía que la información era mucho más que una sucesión de acontecimientos. Era una herramienta para construir ciudadanía.

Apenas unas semanas después de la Revolución de Mayo, comprendió que el pueblo necesitaba conocer las decisiones de sus gobernantes y participar activamente de la vida pública. En tiempos donde no existían internet, radio ni televisión, el periódico se convirtió en el puente entre las ideas revolucionarias y la sociedad.

Aquella visión sigue teniendo una vigencia sorprendente.

Entre las frases que dejó Moreno y que mejor dialogan con el presente aparece una que parece escrita para estos tiempos de sobreinformación y noticias falsas: "El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien; debe aspirar a que nunca puedan obrar mal".

La frase habla de control ciudadano, de transparencia y de la necesidad de una prensa libre capaz de preguntar, investigar y dar cuenta de los hechos.

También refleja una cualidad que los periodistas de hoy continúan necesitando: el espíritu crítico.

Moreno fue un hombre inquieto, curioso, comprometido con su tiempo y profundamente convencido de que las ideas podían transformar la realidad. Quizás allí se encuentre una de las enseñanzas más valiosas para quienes ejercen hoy la profesión.

La revolución tecnológica de nuestro tiempo

Cada generación de periodistas tuvo que adaptarse a cambios tecnológicos que parecían capaces de modificarlo todo. La radio no eliminó a los diarios.

La televisión no terminó con la radio. Internet no hizo desaparecer a los medios tradicionales. Y la inteligencia artificial tampoco parece destinada a reemplazar al periodismo. Sí está transformando la manera de trabajar.

Hoy es posible acceder a enormes volúmenes de información en cuestión de segundos, automatizar tareas repetitivas, analizar datos complejos o generar contenidos preliminares con una rapidez impensada hace apenas unos años. Lejos de ser una amenaza inevitable, estas herramientas pueden convertirse en grandes aliadas.

Permiten ahorrar tiempo en procesos mecánicos, mejorar la productividad, ampliar las posibilidades de investigación y enriquecer el trabajo cotidiano.

Como ocurrió con cada innovación tecnológica, el desafío no consiste en resistirse al cambio, sino en aprender a utilizarlo con inteligencia y responsabilidad.

La tecnología avanza. El periodismo también debe hacerlo. Pero avanzar no significa renunciar a aquello que lo define.

El papel de la Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial puede procesar millones de datos. Puede ordenar información.

Puede resumir documentos. Puede redactar textos. Pero hay algo que todavía no puede hacer. No puede construir confianza con una fuente durante años. No puede caminar un barrio y percibir aquello que no aparece en ningún informe. No puede detectar el silencio incómodo de un entrevistado. No puede interpretar una mirada. No puede comprender el contexto emocional de una comunidad.

No puede asistir a una reunión donde nadie quiere hablar y encontrar la pregunta exacta que abre una puerta. Las fuentes de información siguen siendo humanas.

Y, en la inmensa mayoría de los casos, esas fuentes existen gracias al trabajo previo de periodistas que construyen vínculos, generan confianza y desarrollan una red de contactos a lo largo del tiempo.

La mejor primicia no nace de un algoritmo. Nace de una conversación.

La mejor investigación no surge solamente de una base de datos. Surge de la capacidad de relacionar hechos, detectar contradicciones y seguir pistas.

La mejor entrevista no depende únicamente de la información disponible.Depende de la sensibilidad para preguntar aquello que nadie preguntó.

Por eso, más que competir con la inteligencia artificial, el periodismo está llamado a potenciar aquello que lo vuelve irreemplazable: la mirada humana.

El desafío de informar en tiempos de ruido

Paradójicamente, nunca hubo tanta información disponible y, al mismo tiempo, tanta necesidad de periodismo.

Las redes sociales multiplicaron voces, democratizaron la posibilidad de publicar contenidos y aceleraron la circulación de noticias. Pero también generaron nuevos problemas. La desinformación, las noticias falsas, los contenidos manipulados y la circulación de rumores se volvieron fenómenos cotidianos. En ese contexto, el rol periodístico adquiere una relevancia renovada.

Renovar el compromiso

El Día del Periodista no es solamente una fecha para celebrar. Es también una oportunidad para renovar un compromiso. El compromiso con la verdad, aun cuando resulte incómoda. El compromiso con la comunidad a la que se informa.

En una época donde la inteligencia artificial puede ofrecer respuestas casi instantáneas, quizás el verdadero valor del periodismo esté más que nunca en formular las preguntas correctas. Porque las grandes transformaciones de la historia no comenzaron con una respuesta. Comenzaron con alguien que se animó a preguntar, como Mariano Moreno hace más de dos siglos, como miles de periodistas lo siguen haciendo hoy. Y como deberán seguir haciéndolo mañana, con nuevas herramientas, nuevos lenguajes y nuevos desafíos, pero con la misma convicción de siempre: que una sociedad mejor informada es también una sociedad más libre.