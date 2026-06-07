Juan Manuel Rico Zini propone incrementar el fondo que Provincia destina a Bomberos

El senador provincial del PRO, Juan Manuel Rico Zini, presentó un proyecto de ley para permitir la actualización automática de los fondos que reciben del Gobierno provincial las Federaciones y Asociaciones de Bomberos Voluntarios que operan en territorio bonaerense, y de esta manera subsanar la discrecionalidad que afecta la capacidad operativa de estas instituciones, poniéndolas muchas veces al borde del colapso.

Mediante una dinámica sujeta a parámetros estadísticos públicos, la iniciativa establece la modificación del artículo 2 de la Ley N° 14.761, que regula la conformación del Fondo para el Financiamiento Operativo del Sistema de Seguridad Siniestral Bonaerense, incrementa los topes máximos establecidos, estipula actualizaciones y formas de compensación para dotar de previsibilidad a la asignación y transferencia de recursos.

De acuerdo a la modificación propuesta, “el 3 por ciento de lo recaudado en concepto de Inmobiliario- hasta un máximo de setescientos millones de pesos- destinado al financiamiento del sistema siniestral, tendrá una actualización anual del tope máximo al inicio de cada ejercicio fiscal, aplicando la variación anual acumulada del Índice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)”.

Asimismo, prevé que, si la inflación acumulada superase el treinta por ciento dentro del primer semestre de cada ejercicio, este tope se reajustará de manera automática y provisoria al 1° de julio, y las transferencias correspondientes a la segunda mitad del año se calcularán en base a ese nuevo valor.

De igual modo, se establece un criterio de interés compensatorio para aquellos casos en que las sumas de este fondo no fueran transferidas a las federaciones y asociaciones dentro de los plazos semestrales estipulados.

Dos herramientas fundamentales

El proyecto presentado por el senador Juan Manuel Rico Zini introduce dos herramientas fundamentales para la preservación real del dinero que reciben las Federaciones y Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires: una cláusula gatillo de reajuste semestral; y un régimen de intereses compensatorios por mora.

“En economías con dinámicas inflacionarias persistentes, hacen falta instrumentos que den previsibilidad a las instituciones”, expresó el legislador del PRO, al tiempo que recordó que “el diferimiento de la actualización al cierre de cada ejercicio fiscal somete las somete a un severo proceso de descapitalización”.

En este sentido, consideró que fijar un umbral de activación del 30 por ciento de inflación acumulada dentro del primer semestre dota al sistema de una flexibilidad prudencial y aporta un mecanismo de compensación anticipada que evita el estrangulamiento financiero de los cuarteles durante los meses de mayor demanda operativa estacional”.

“Los subsidios destinados a la seguridad siniestral no pueden quedar sujetos a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo ya que son utilizados para brindar respuestas reales a la población ante emergencias”, sostuvo Rico Zini, y recalcó: “La incorporación de un interés compensatorio, referenciado en la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires, no persigue un fin punitorio, sino un modo de garantizar que el retraso en el giro de las partidas no actúe como un mecanismo indirecto de licuación presupuestaria a expensas de los bomberos”.

Una realidad compleja

La propuesta del senador del PRO se inscribe en un contexto en el que la última actualización efectiva del dinero que reciben los cuarteles de bomberos data del año 2021. “Tantos años de inacción han licuado el poder adquisitivo de los subsidios destinados al equipamiento y sostenimiento diario”, planteó describiendo las dificultades operativas y financieras que experimenta un sistema que en la provincia de Buenos Aires tiene una densidad estructural importante marcada por la existencia de 17.500 bomberos voluntarios distribuidos en los 135 municipios y la coexistencia de 268 asociaciones que administran una red superior a las 300 instalaciones, entre cuarteles centrales y destacamentos territoriales secundarios.

“En el horizonte del corriente año, las proyecciones indican asignaciones semestrales que resultan a todas luces insuficientes para hacer frente al mantenimiento de flotas pesadas, combustibles especializados y renovación de equipamiento de protección personal bajo normas internacionales”, señaló el senador pergaminense.

En este sentido, fue categórico al aseverar que “vincular la subsistencia de los cuerpos de bomberos a un índice de actualización oficial previsible no solo garantiza la autarquía financiera de las asociaciones, sino que resguarda la continuidad del servicio público de seguridad, reforzando el esquema del voluntariado”.

“La previsibilidad económica de las instituciones de la sociedad civil que asumen cargas estatales esenciales no puede quedar supeditada a las dilaciones de la autoridad de aplicación”, concluyó señalando que el proyecto ya fue ingresado a la Cámara y está a la espera de su tratamiento en comisión.