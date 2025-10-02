Día del Encargado de Edificios, una figura que debe ser cuidada

En palabras del Secretario General del SUTERyH Pergamino, Antonio Correa, el encargado de edificios es “el corazón silencioso del edificio, ese trabajador que da respuesta antes de que el vecino tenga que hacer el reclamo”.

Este jueves, como cada 2 de octubre, se celebra en Argentina el Día del Encargado de Edificios . Su función es más que crucial en el buen funcionamiento e interacción entre los asistentes, dueños o visitantes de las edificaciones. La conmemoración de esta fecha data de 1942, año en que quedaba formalmente constituido el Sindicato , creado con el objetivo de hacer una diferenciación entre los “trabajadores de casa de renta” y el personal de servicio doméstico.

Desde la filial Pergamino del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERyH) se reconoce públicamente la labor de quienes todos los días sostienen, con esfuerzo, conocimiento y compromiso, el funcionamiento de nuestros edificios y espacios comunes. En este sentido se aclara que, el rol del encargado va mucho más allá de las tareas de limpieza. Son quienes conocen a los vecinos, detectan desperfectos antes de que se conviertan en problemas mayores, controlan los servicios contratados, cuidan los bienes comunes, resuelven imprevistos y, muchas veces, actúan ante emergencias. Son, en palabras del Secretario General del SUTERyH Pergamino, Antonio Correa, “el corazón silencioso del edificio, ese trabajador que da respuesta antes de que el vecino tenga que hacer el reclamo”.

De acuerdo a lo expuesto por Correa, en estos días se observa con preocupación un fenómeno creciente: el reemplazo de encargados y encargadas por empresas tercerizadas de limpieza, bajo la falsa promesa de “ahorro”. “Estas prácticas no solo vulneran derechos laborales adquiridos por miles de trabajadores, sino que además afectan la calidad del servicio y la vida comunitaria que se construye en cada consorcio”, advirtió el dirigente gremial.

El problema no es solo técnico, sino humano: “las empresas rotan personal, impiden la construcción de vínculos de confianza, y muchas veces dejan desprotegidos a los consorcistas ante eventuales reclamos laborales, ya que existe una responsabilidad solidaria si ocurre un accidente o incumplimiento. Lo que parece barato hoy, puede salir muy caro mañana”, subrayó Correa.

Buena predisposición

En este contexto, desde el sindicato remarcan la importancia del diálogo con los consorcistas. “Muchos administradores y propietarios ya se han acercado al gremio buscando asesoramiento para reincorporar la figura del encargado. Hay predisposición, pero necesitamos políticas claras que regulen y valoren este oficio”, señaló el secretario general.

Dar un marco regulatorio

También se trabaja con espíritu constructivo junto a las empresas de limpieza. El objetivo, explican desde la Comisión Directiva, es que los trabajadores tercerizados sean progresivamente encuadrados bajo el convenio colectivo 589/10, regulado por la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH), garantizando derechos y estabilidad.

Desde SUTERyH Pergamino, Antonio Correa reafirmó: “Nuestra voluntad es clara: queremos soluciones, no conflictos. Pero no vamos a aceptar que la desregulación de tareas esenciales se convierta en una forma de precarizar a quienes hacen posible la vida cotidiana de cada edificio”.

Llamado a la conciencia

Este 2 de octubre, entonces, no es solo una fecha conmemorativa. Es también un llamado a la conciencia colectiva. A valorar a quienes nos cuidan. A defender los derechos de los trabajadores. Y a recordar que un edificio no es solo cemento: también es comunidad.

“Los trabajadores y trabajadoras de edificio no son un gasto: son parte del patrimonio humano y técnico de cada consorcio”, concluyó Correa.