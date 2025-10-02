jueves 02 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Día del Encargado de Edificios, una figura que debe ser cuidada

    El encargado de edificios va mucho más allá de quien ejerce la tarea de limpieza. La efemérides en Argentina se celebra desde 1942.

    2 de octubre de 2025 - 15:30
    En palabras del Secretario General del SUTERyH Pergamino, Antonio Correa, el encargado de edificios es “el corazón silencioso del edificio, ese trabajador que da respuesta antes de que el vecino tenga que hacer el reclamo”.

    En palabras del Secretario General del SUTERyH Pergamino, Antonio Correa, el encargado de edificios es “el corazón silencioso del edificio, ese trabajador que da respuesta antes de que el vecino tenga que hacer el reclamo”.

    AMBITO

    Este jueves, como cada 2 de octubre, se celebra en Argentina el Día del Encargado de Edificios. Su función es más que crucial en el buen funcionamiento e interacción entre los asistentes, dueños o visitantes de las edificaciones. La conmemoración de esta fecha data de 1942, año en que quedaba formalmente constituido el Sindicato, creado con el objetivo de hacer una diferenciación entre los “trabajadores de casa de renta” y el personal de servicio doméstico.

    Lee además
    Estación, la heladería de emprendedores pergaminenses que cruza fronteras.

    Emprendedores pergaminenses siguen conquistando España con sus helados
    servicios publicos de pergamino: juan pablo verdun asumio al frente de un area clave en el municipio

    Servicios Públicos de Pergamino: Juan Pablo Verdún asumió al frente de un área clave en el Municipio

    El rol del encargado de edificios

    Desde la filial Pergamino del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERyH) se reconoce públicamente la labor de quienes todos los días sostienen, con esfuerzo, conocimiento y compromiso, el funcionamiento de nuestros edificios y espacios comunes. En este sentido se aclara que, el rol del encargado va mucho más allá de las tareas de limpieza. Son quienes conocen a los vecinos, detectan desperfectos antes de que se conviertan en problemas mayores, controlan los servicios contratados, cuidan los bienes comunes, resuelven imprevistos y, muchas veces, actúan ante emergencias. Son, en palabras del Secretario General del SUTERyH Pergamino, Antonio Correa, “el corazón silencioso del edificio, ese trabajador que da respuesta antes de que el vecino tenga que hacer el reclamo”.

    Antonio Correa
    Antonio Correa, secretario general de SUTERyH Pergamino

    Antonio Correa, secretario general de SUTERyH Pergamino

    Dificultades

    De acuerdo a lo expuesto por Correa, en estos días se observa con preocupación un fenómeno creciente: el reemplazo de encargados y encargadas por empresas tercerizadas de limpieza, bajo la falsa promesa de “ahorro”. “Estas prácticas no solo vulneran derechos laborales adquiridos por miles de trabajadores, sino que además afectan la calidad del servicio y la vida comunitaria que se construye en cada consorcio”, advirtió el dirigente gremial.

    El problema no es solo técnico, sino humano: “las empresas rotan personal, impiden la construcción de vínculos de confianza, y muchas veces dejan desprotegidos a los consorcistas ante eventuales reclamos laborales, ya que existe una responsabilidad solidaria si ocurre un accidente o incumplimiento. Lo que parece barato hoy, puede salir muy caro mañana”, subrayó Correa.

    Buena predisposición

    En este contexto, desde el sindicato remarcan la importancia del diálogo con los consorcistas. “Muchos administradores y propietarios ya se han acercado al gremio buscando asesoramiento para reincorporar la figura del encargado. Hay predisposición, pero necesitamos políticas claras que regulen y valoren este oficio”, señaló el secretario general.

    Dar un marco regulatorio

    También se trabaja con espíritu constructivo junto a las empresas de limpieza. El objetivo, explican desde la Comisión Directiva, es que los trabajadores tercerizados sean progresivamente encuadrados bajo el convenio colectivo 589/10, regulado por la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH), garantizando derechos y estabilidad.

    Desde SUTERyH Pergamino, Antonio Correa reafirmó: “Nuestra voluntad es clara: queremos soluciones, no conflictos. Pero no vamos a aceptar que la desregulación de tareas esenciales se convierta en una forma de precarizar a quienes hacen posible la vida cotidiana de cada edificio”.

    Llamado a la conciencia

    Este 2 de octubre, entonces, no es solo una fecha conmemorativa. Es también un llamado a la conciencia colectiva. A valorar a quienes nos cuidan. A defender los derechos de los trabajadores. Y a recordar que un edificio no es solo cemento: también es comunidad.

    “Los trabajadores y trabajadoras de edificio no son un gasto: son parte del patrimonio humano y técnico de cada consorcio”, concluyó Correa.

    Temas
    Seguí leyendo

    Emprendedores pergaminenses siguen conquistando España con sus helados

    Servicios Públicos de Pergamino: Juan Pablo Verdún asumió al frente de un área clave en el Municipio

    Jura de Pedro Zanardi como nuevo Defensor Penal en Pergamino

    En Pergamino presentaron la Copa Montanari del Turismo Carretera del fin de semana en San Nicolás

    Valentina Carnevale subcampeona en el Panamericano de Clubes de pádel

    Tarifas de gas en octubre: cómo impactará el aumento en la factura promedio para el usuario

    Pergamino: eximición de tasas urbanas destinada a jubilados y pensionados

    Elecciones 2025: debut de la Boleta Única Papel, sanciones por no ir a votar y rol de las autoridades de mesa

    Bailes de antaño: música, danza y nostalgia en el Centro de Jubilados y Pensionados Pergamino

    Crecen las medidas de fuerza en las sedes de PAMI

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Pedro Zanardi jurará como nuevo magistrado este viernes a las 12:30 en Tribunales.

    Jura de Pedro Zanardi como nuevo Defensor Penal en Pergamino

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Estación, la heladería de emprendedores pergaminenses que cruza fronteras.

    Emprendedores pergaminenses siguen conquistando España con sus helados
    Detuvieron a un médico en Baradero por abuso sexual

    Detuvieron a un médico en Baradero tras rechazo judicial de eximición en causa por abuso

    En palabras del Secretario General del SUTERyH Pergamino, Antonio Correa, el encargado de edificios es “el corazón silencioso del edificio, ese trabajador que da respuesta antes de que el vecino tenga que hacer el reclamo”.

    Día del Encargado de Edificios, una figura que debe ser cuidada

    Servicios Públicos de Pergamino: Juan Pablo Verdún asumió al frente de un área clave en el Municipio

    Servicios Públicos de Pergamino: Juan Pablo Verdún asumió al frente de un área clave en el Municipio

    Canotaje: Club Náutico San Pedro distinguió a palistas destacados tras competencias internacionales 

    Canotaje: Club Náutico San Pedro distinguió a sus palistas internacionales