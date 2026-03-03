Qué es la "decoración dopamina" y por qué es la nueva tendencia en diseño de interiores

La decoración dopamina apuesta por tonos y combinaciones intensas para elevar el ánimo.

En 2026 , el diseño de interiores dejó de enfocarse exclusivamente en la estética minimalista y comenzó a priorizar el impacto emocional de los espacios. En ese contexto, la decoración dopamina se posiciona como una de las corrientes más influyentes del año.

El concepto parte de una idea sencilla: crear ambientes que generen placer visual y bienestar a través del color, la textura y la personalización. El nombre hace referencia al neurotransmisor asociado con la motivación y el placer, y busca trasladar esa sensación al hogar.

La decoración dopamina propone romper con la sobriedad monocromática que dominó la última década. En lugar de paletas neutras y minimalismo, esta tendencia apuesta por:

El auge de la decoración dopamina está vinculado a varios cambios culturales:

Combinaciones inesperadas que generan dinamismo y contraste .

El hogar como espacio multifunción (trabajo, ocio, descanso).

Mayor conciencia sobre salud mental y bienestar emocional.

Influencia de redes sociales que priorizan lo visual y expresivo.

Búsqueda de identidad propia frente a estéticas uniformes.

Después de años donde el gris y beige marcó la pauta, muchas personas comenzaron a sentir sus espacios sin personalidad y fríos. La decoración dopamina responde a esa necesidad de autenticidad y energía.

Cómo aplicar la decoración dopamina sin recargar el ambiente

Uno de los mayores temores es que el resultado sea caótico. Sin embargo, los diseñadores recomiendan aplicar la tendencia con criterio:

Elegir una pared acento en un color vibrante.

Incorporar sillones o butacas con personalidad.

Sumar almohadones y textiles contrastantes.

Combinar piezas modernas con objetos vintage.

Incluir arte llamativo o ilustraciones coloridas.

La clave está en mantener una base armónica y sumar puntos de impacto visual estratégicos.

Fuente: Ámbito.