Deudas Municipales: Se encuentra vigente la Moratoria 2026

Está en vigencia la primera etapa del Plan de Regularización de Deudas Municipales 2026.

La Dirección de Rentas de la Municipalidad de Pergamino informó que está en vigencia la primera etapa del Plan de Regularización de Deudas Municipales 2026 , con descuento total de multa por omisión y descuentos parciales de recargos moratorios según diversas modalidades u opciones.

Murió un pergaminense en un balneario de Villa Carlos Paz, según informan medios cordobeses

Alerta en Ramallo por residuos patológicos acumulados en el Hospital Gomendio

El beneficio es tanto para deudas comunes como en gestión judicial o de fiscalización. Además, desde el área agregaron: “los interesados podrán acogerse hasta el 30 de junio para la etapa 1 del Plan de Facilidades de pago, la más ventajosa”.

El principal beneficio es para quienes cancelen en forma total su deuda de pago contado con una bonificación de hasta el 60% de descuento en intereses, según la antigüedad de la deuda.

A la vez, el plan de Regularización contempla tres bloques de deuda con diferentes beneficios: Deudas de 2024 a 2026: hasta un 60% de descuento. Deudas de 2022 en adelante: hasta un 50% de descuento. Deudas anteriores al 2022: hasta un 30% de descuento.

Moratoria 2026

La moratoria también abarca las deudas en gestión judicial o en proceso de fiscalización, aunque el descuento en todos los casos es de hasta un 20%, según la forma de pago.

Otros beneficios del plan son las distintas opciones de pago en hasta 24 cuotas.

También las deudas del Impuesto Automotor Municipalizado pueden ingresar en el plan de regularización.

Los interesados en sumarse a esta moratoria deberán acercarse a las oficinas de la Atención al Contribuyente de Rentas ubicadas en Dorrego 654, de lunes a viernes en el horario de 07,30 a 13,00 horas.