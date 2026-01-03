sábado 03 de enero de 2026
    • Detuvieron a un motociclista que trasladaba dosis de cocaína y 70 mil pesos montado a una moto sin patente

    Ocurrió durante un operativo preventivo nocturno en el barrio Virgen de Guadalupe. El joven llevaba casi cinco gramos de cocaína y dinero.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    3 de enero de 2026 - 11:31
    LA OPINION
    Un joven fue detenido en la noche del jueves en el barrio Virgen de Guadalupe de Pergamino cuando circulaba en motocicleta y fue interceptado por la Policía durante un operativo de prevención. En su poder hallaron envoltorios con cocaína, dinero en efectivo, un teléfono celular y una moto sin patente colocada.

    Dosis de cocaína para venderle a consumidores

    La fiscalía de Francisco Furnari no descartaría la posibilidad que el sujeto estuviera trasladando las dosis de cocaína para venderle a consumidores, por ese motivo le secuestraron la droga y el dinero como evidencia del caso.

    El procedimiento se registró este viernes, alrededor de las 23:00, en la intersección de Schumacher y José Hernández, en cercanías del complejo habitacional Virgen de Guadalupe. El operativo estuvo a cargo de personal de la UPPL Motorizada Pergamino, con apoyo de efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) DRII Interior Norte, en el marco de tareas de prevención y disuasión de delitos y faltas en general.

    Según informaron fuentes policiales, los efectivos patrullaban la zona en cumplimiento de la orden de servicio 01/2026 cuando observaron a un motociclista que circulaba en sentido contrario, sin luces reglamentarias y con faltantes plásticos en el rodado. Al advertir la presencia policial, el conductor se colocó la capucha e intentó evadir el control, aunque fue rápidamente interceptado sin que opusiera resistencia.

    Durante la requisa, los uniformados constataron que el joven llevaba en el bolsillo izquierdo de su campera 11 envoltorios de nylon transparente, que contenían un total de 4,95 gramos de clorhidrato de cocaína. Además, se procedió al secuestro de un teléfono celular, 70.000 pesos en efectivo y una motocicleta marca Guerrero 110 cc, que no tenía dominio colocado.

    El rodado también fue incautado para su correspondiente verificación, ya que carecía de patente visible y presentaba irregularidades, mientras que el estupefaciente quedó a disposición de la Justicia para su análisis y peritaje.

    El aprehendido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde se labraron las actuaciones de rigor por tenencia de estupefacientes, con intervención de la fiscalía en turno del Departamento Judicial Pergamino. La causa continúa en etapa investigativa para determinar el destino de la droga secuestrada.

    Indagatoria del fiscal Francisco Furnari

    En la mañana de este sábado el fiscal Francisco Furnari se disponía a indagar al sospechoso para imputarle el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

    El acusado participaba de la audiencia acompañado de su abogado para ejercer su derecho a defensa con la posibilidad de declarar o permanecer callado sin que implique indicio de culpabilidad.

