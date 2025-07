Perros callejeros en Baradero: una crisis que crece frente a la indiferencia del municipio

Lejos de tratarse de un fenómeno nuevo, los vecinos denuncian que el problema se agravó en los últimos años, ante la falta de políticas municipales efectivas. No hay campañas de castración sostenidas, ni operativos de adopción o educación en tenencia responsable. Tampoco hay fiscalización de criaderos ilegales ni controles veterinarios en la vía pública. La gestión local, simplemente, no actúa.

“Hay chicos que no pueden caminar solos a la escuela porque hay perros agresivos en la esquina. Se pelean entre ellos y se asustan con las motos. Es peligroso”, relató Mariana, vecina del barrio Bernabé. En el centro, comerciantes se quejan por bolsas de basura rotas, veredas sucias y olores constantes.

Además del problema de seguridad, la acumulación de excrementos en la vía pública y el contacto con animales sin atención veterinaria elevan el riesgo de enfermedades zoonóticas, como sarna o leptospirosis.

Las proteccionistas reclaman: “El municipio está ausente”

Desde las organizaciones proteccionistas locales denuncian que trabajan sin ayuda del Estado. “Hace meses pedimos una reunión con autoridades de Zoonosis y no nos atienden. No hay presupuesto, no hay campañas, ni siquiera un refugio municipal digno. Todo lo hacemos nosotras, con donaciones y voluntariado”, expresaron desde una ONG.

Mientras tanto, el municipio no articula ninguna política pública frente a un tema que ya se volvió estructural.

La solución existe, pero falta voluntad política

Otras ciudades del país han logrado revertir situaciones similares con políticas activas: campañas gratuitas y masivas de castración, microchip obligatorio, sanciones por abandono, fiscalización de criaderos, educación en las escuelas y refugios con presupuesto estatal.

Baradero, en cambio, sigue sin plan, sin presupuesto y sin voluntad. La Ley 14.346 protege a los animales del maltrato y el abandono, pero su aplicación depende de los municipios.

Una cuestión de salud, convivencia y valores

Hablar de animales callejeros no es un tema menor. Es hablar de salud, de educación, de seguridad ciudadana y, sobre todo, de qué valores definen a una comunidad. No hay excusas para no actuar. La ausencia de políticas públicas convierte a esta problemática en un conflicto crónico. La ciudad de Baradero merece otra respuesta. Porque los perros en la calle no son parte del paisaje: son parte de una deuda que crece todos los días.