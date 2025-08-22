viernes 22 de agosto de 2025
    • Denuncia por grooming: investigan a un sujeto que contactó a una nena de 13 años a través de redes sociales

    Se trata un extranjero a quien la adolescente habría conocido en Tik Tok y luego le enviaba mensajes por Whatsapp.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    22 de agosto de 2025 - 10:56
    La figura del grooming está contemplada en el Código Penal argentino y sanciona a los adultos que, a través de medios digitales, establecen comunicación con menores de edad con fines sexuales.

    La figura del grooming está contemplada en el Código Penal argentino y sanciona a los adultos que, a través de medios digitales, establecen comunicación con menores de edad con fines sexuales.

    ARCHIVO LA OPINION

    Una mujer de 41 años denunció en la noche del jueves que su hija adolescente, de apenas 13 años, habría sido contactada a través de redes sociales por un sujeto desconocido que, desde otro país, le envió mensajes de índole amorosa y posiblemente sexual.

    El hecho motivó la inmediata intervención de la Justicia y de equipos especializados en la atención de víctimas.

    De acuerdo al testimonio de la madre, todo salió a la luz cuando revisó el teléfono celular de su hija y encontró conversaciones en la aplicación de mensajería WhatsApp con un usuario identificado bajo el alias de “Cristian”. En los mensajes detectados, el hombre se mostraba con un tono sentimental y buscaba establecer un vínculo con la menor.

    La adolescente refirió a su madre que había conocido a esta persona a través de la red social TikTok, lo que refuerza la hipótesis de que el contacto se produjo en un entorno virtual de alta exposición para los jóvenes.

    Denuncia por Grooming

    Tras el hallazgo, la mujer radicó la denuncia en la Comisaría Primera de Pergamino, lo que dio inicio a una causa penal caratulada como “captación por medios tecnológicos de menor de edad con fines sexuales (grooming)”. La investigación quedó en manos de la Fiscalía que deberá determinar la identidad real del individuo, cuya localización se presume fuera de la Argentina.

    En paralelo, la víctima fue asistida de manera integral por profesionales del equipo de la Dirección de la Mujer y la Familia, quienes brindaron contención psicológica y acompañamiento a la familia.

    Investigan si intentó captar a la adolescente

    El Ministerio Público Fiscal dispuso la apertura formal de la investigación, aunque hasta el momento no se ordenaron medidas de urgencia. Se espera que en los próximos días se soliciten pericias sobre los dispositivos electrónicos utilizados, con el objetivo de rastrear al autor de los mensajes y establecer si se trata de un adulto que intencionalmente buscó captar a la adolescente.

    La figura del grooming está contemplada en el Código Penal argentino y sanciona a los adultos que, a través de medios digitales, establecen comunicación con menores de edad con fines sexuales. Se trata de un delito en alza en los últimos años, debido al acceso masivo de niñas, niños y adolescentes a redes sociales y plataformas de mensajería, lo que expone a este sector de la población a riesgos significativos.

    Desde organismos especializados se insiste en la importancia de que las familias mantengan un diálogo abierto con sus hijos sobre el uso de la tecnología, supervisen sus interacciones en entornos virtuales y promuevan hábitos de navegación segura para prevenir situaciones de vulnerabilidad como la que ahora investiga la Justicia.

