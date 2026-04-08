Se entregó en la Fiscalía el "Bebi", al estar cercado por los allanamientos de búsqueda por los tiroteos

En la mañana de este miércoles en la Fiscalía se entregó el sujeto acusado de balear a un joven. disparar para intimidar a personas y tirotearse con la policía.

En la mañana de este miércoles en la Fiscalía se entregó el sujeto por quien hubo despliegues policiales en operativos de control en la vía pública y allanamientos al estar involucrado como el principal sospechoso de tiroteos, las lesiones sufridas por un joven y el tiroteo con la policía de la brigada motorizada en el barrio 512 Viviendas.

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El convicto se vio cercado por los innumerables procedimientos ordenados por la Fiscalía 8 del fiscal Francisco Furnari que no le dejaban ningún escondite donde refugiarse.

El sujeto acudió acompañado de su abogado defensor a someterse al proceso penal en el edificio judicial de Merced 865; minutos antes del mediodía de este miércoles.

El hombre conocido como “Bebi”, señalado por la Fiscalía como uno de los protagonistas de recientes episodios de tiroteo en el complejo habitacional Virgen de Guadalupe de Pergamino , se entregó este miércoles por la mañana en el edificio judicial de Merced al 800.

La investigación por los violentos enfrentamientos armados ocurridos en el complejo habitacional Virgen de Guadalupe, conocido popularmente como barrio 512 Viviendas, sumó este miércoles un capítulo relevante con la presentación espontánea en sede judicial de un hombre de 38 años apodado “Bebi”, señalado por la Fiscalía como uno de los principales involucrados en distintos episodios recientes de violencia armada en ese sector de la ciudad.

La entrega se concretó durante la mañana en el edificio del Ministerio Público Fiscal ubicado en calle Merced 865, donde el sospechoso compareció ante las autoridades judiciales luego de varios días de intensa búsqueda policial.

Fuentes vinculadas a la causa señalaron que el individuo decidió presentarse luego de verse cercado por los procedimientos impulsados por el fiscal Francisco Furnari, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8, quien había ordenado una serie de operativos de localización en distintos puntos de Pergamino.

Acusación por un ataque armado reciente

La causa que precipitó la entrega se originó en un hecho ocurrido durante la madrugada del 31 de marzo, cuando un joven fue baleado en una pierna en la intersección de Juan V. González y Roldán.

Según la denuncia radicada en la Comisaría Primera por una mujer de 25 años, su pareja se encontraba discutiendo con el ahora imputado cuando al lugar llegaron otros jóvenes armados que exhibieron armas de fuego y efectuaron varios disparos.

Uno de esos proyectiles impactó en la pierna izquierda de la víctima, quien fue trasladada por sus propios medios al Hospital San José de Pergamino.

El médico policial determinó que presentaba herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida, aunque fuera de peligro.

Desde ese momento, la Fiscalía ordenó la intervención de la DDI Pergamino, que reunió testimonios, registros de cámaras y otros elementos para individualizar a los presuntos autores.

Relación con otros hechos violentos en las 512 Viviendas

La figura del ahora entregado también aparece mencionada en el expediente que investiga el grave enfrentamiento armado ocurrido en el complejo Virgen de Guadalupe durante una noche de extrema tensión barrial.

Aquel episodio dejó tres personas heridas y generó un amplio despliegue policial en distintas tiras del complejo habitacional.

Todo comenzó en inmediaciones de Estanislao del Campo y Blas Parera, donde múltiples detonaciones obligaron a vecinos a refugiarse en sus viviendas mientras ingresaban móviles policiales y ambulancias.

Uno de los primeros heridos asistidos fue un hombre de 32 años, alcanzado por un disparo en una pierna y golpeado en la cabeza.

Poco después, otra familia denunció que dos personas en motocicleta atacaron a balazos a dos jóvenes, uno de los cuales sufrió heridas de gravedad: disparos en brazo y zona intercostal, fractura de costillas y neumotórax, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente.

Minutos más tarde apareció un tercer herido con un impacto de bala en el tobillo, aunque rechazó atención médica y se negó a denunciar.

Tensión extrema y despliegue policial

La secuencia derivó en escenas de fuerte conflictividad social: grupos familiares enfrentados, acusaciones cruzadas y presencia de personas que intentaban identificar públicamente a los presuntos tiradores.

La Policía debió intervenir con postas antitumulto y de estruendo para evitar nuevos ataques y restablecer el control del sector.

Durante aquella madrugada se realizaron allanamientos de urgencia, secuestro de vainas servidas, prendas de vestir y pruebas periciales como dermotest sobre sospechosos.

Hipótesis judicial: violencia territorial y narcotráfico

En paralelo, la investigación avanzó sobre el trasfondo de estos enfrentamientos.

Si bien en una primera etapa se analizó un conflicto interpersonal, luego cobró fuerza la hipótesis de disputas ligadas a economías delictivas en el barrio.

Fuentes de la pesquisa señalaron que existen líneas de trabajo vinculadas a presuntas disputas por control territorial y comercialización de estupefacientes.

Por esa razón intervienen también áreas especializadas de investigación criminal.

Qué dijo el fiscal Furnari

En declaraciones previas a Diario La Opinión, el fiscal Furnari había confirmado que la causa se encontraba en plena etapa inicial y bajo estricta reserva.

Explicó que se habían secuestrado elementos balísticos, prendas y registros que permitieran reconstruir quiénes efectuaron disparos.

También remarcó que, aunque las lesiones inicialmente fueron calificadas como leves, la gravedad institucional del episodio obligaba a una intervención rápida de fuerzas especializadas.

Situación procesal

Tras presentarse este miércoles, el acusado quedó a disposición judicial y será indagado en las próximas horas.

La Fiscalía deberá definir ahora formalmente su imputación en el marco de las causas abiertas por lesiones agravadas, abuso de armas y otros delitos conexos.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas medidas judiciales sobre otros presuntos participantes.