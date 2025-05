Dejaron un mensaje intimidatorio tras robar en la Escuela Primaria Nº 16

Los delincuentes no solo sustrajeron distintos elementos del establecimiento, sino que dejaron una nota intimidatoria que profundizó el malestar y encendió señales de alarma.

Según fuentes consultadas, el contenido de la nota sugiere que quien la escribió tenía una intención clara de intimidar a una persona concreta, aunque no se especifica a quién va dirigida. La amenaza alude a un supuesto "mandato" que debería cumplirse, aunque este no está explicitado. La última frase del mensaje es la más inquietante: advierte que “la próxima vez será peor” si no se cumplen con las demandas del autor o autores.

“La nota está escrita de una manera muy cuidada. No es una amenaza al voleo. Hay una intención clara de que alguien se sienta aludido, aunque no sabemos si es una persona del equipo directivo, un docente, alguien del personal auxiliar, de la cooperadora o incluso un familiar de algún alumno”, comentó una fuente de la escuela.

Hasta el momento, no hay personas identificadas como responsables del hecho ni destinatarios confirmados del mensaje. La investigación está en curso y se desconoce si la amenaza tiene algún vínculo con situaciones internas del establecimiento o si se trata de un hecho externo con motivaciones aún por esclarecer.

Pese a la situación vivida, desde la comunidad educativa destacaron el compromiso de todo el equipo docente y no docente para mantener en funcionamiento la institución. “Ninguna amenaza va a detener nuestra labor. La escuela es un ejemplo de trabajo, esfuerzo y dedicación. Cada día la levantamos con mucho sacrificio y no vamos a bajar los brazos”, aseguraron desde la institución.

El caso fue denunciado a las autoridades policiales y judiciales, y se espera que en las próximas horas se realicen peritajes en el lugar, análisis de cámaras de seguridad y otras medidas para intentar identificar a los autores del hecho.

