martes 10 de febrero de 2026
    • Vuelta a clases: más de 8500 millones de pesos para reparar escuelas bonaerenses

    La iniciativa de la Dirección General de Cultura y Educación contempla la cobertura de tareas en desarrollo en las escuelas.

    10 de febrero de 2026 - 11:55
    La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires anunció una inversión de 8.500 millones de pesos destinada a la puesta a punto de las escuelas.

    La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires anunció una inversión de 8.500 millones de pesos destinada a la puesta a punto de las escuelas.

    AGENCIA DIB

    La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires anunció una inversión de 8.500 millones de pesosdestinada a la puesta a punto de las escuelas con el objetivo de garantizar espacios seguros y adecuadas condiciones para el comienzo del ciclo lectivo 2026.

    La presidenta del Consejo Escolar de Ramallo, Laura Castro, brindó detalles sobre la reciente reunión mantenida con la ministra de Educación bonaerense, Flavia Terigi, en la que se abordaron distintos ejes vinculados a la infraestructura, la planificación educativa y las prioridades del distrito de cara al inicio del ciclo lectivo.

    Ramallo: el Consejo Escolar presentó su agenda de trabajo y obras para el inicio de clases
    Madres y padres de la Escuela Primaria N° 27 Los Laureles denunciaron el estado de abandono total del establecimiento, situación que mantiene a los alumnos sin clases presenciales desde mediados del año pasado. video

    Baradero: Se profundiza el abandono en la escuela de Los Laureles y sigue sin clases desde agosto

    Este fondo será distribuido entre los 135 distritos de todo el territorio provincial, considerando la cantidad de escuelas y las necesidades particulares de cada jurisdicción. Se trata de $2.050 millones correspondientes a partidas ordinarias, $4.126 millones extraordinarios para mantenimiento preventivo de infraestructura y $2.310 millones como refuerzo del Fondo Compensador.

    La inversión contempla la cobertura de tareas en desarrollo, tales como limpieza de tanques, desagote de pozos, refacciones menores y desmalezamiento para mejorar las instalaciones edilicias con el fin de recibir a las y los estudiantes, docentes y auxiliares. Asimismo, se distribuirá agua potable, artículos de limpieza, de higiene personal y se destinará parte de los fondos para tareas de desinfección y de mantenimiento de matafuegos.

    Prioridades de la Dirección General de Cultura y Educación

    Desde la cartera educativa bonaerense precisaron que se dará prioridad a los establecimientos que hayan sido afectados por situaciones de emergencia que puedan comprometer el normal inicio de las clases. “Por séptimo año consecutivo la decisión del gobierno de la Provincia de Buenos Aires es invertir en educación para garantizar un buen inicio de ciclo lectivo. Es una demostración más de la importancia y el rol del Estado en el desarrollo y funcionamiento de una sociedad más justa y equitativa”, resaltó la titular de la cartera educativa bonaerense Flavia Terigi.

    La mejora de la infraestructura escolar es una de las prioridades de la Provincia que, a través de esta inversión, agiliza las intervenciones en los edificios y garantiza su mantenimiento adecuado en cada localidad. Este trabajo se lleva adelante en articulación con los Consejos Escolares, que son los encargados de coordinar y ejecutar las tareas en el territorio, asegurando que los fondos se destinen a las necesidades más urgentes.

    El gobierno bonaerense ratifica a través de la inversión su compromiso con la educación pública y con el bienestar de la comunidad educativa, asegurando condiciones dignas y seguras para el comienzo de clases.

    Fuente: Agencia DIB

    Ramallo: el Consejo Escolar presentó su agenda de trabajo y obras para el inicio de clases

    Baradero: Se profundiza el abandono en la escuela de Los Laureles y sigue sin clases desde agosto

    En la previa del inicio del ciclo lectivo, el Consejo Escolar de Pergamino desarrolla diversos trabajos

    Trabajo sin pausa: la Dirección de la Mujer de Pergamino refuerza su rol clave

    Redes sociales y adolescentes: en Provincia quieren avanzar con una prohibición más dura que en Europa

    La presidenta del Consejo Escolar de Ramallo, Laura Castro, brindó detalles sobre la reciente reunión mantenida con la ministra de Educación bonaerense, Flavia Terigi, en la que se abordaron distintos ejes vinculados a la infraestructura, la planificación educativa y las prioridades del distrito de cara al inicio del ciclo lectivo.

    Ramallo: el Consejo Escolar presentó su agenda de trabajo y obras para el inicio de clases

