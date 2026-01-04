De Pergamino al Teatro Colón: el recorrido del tenor Andrés Cofré

Pergamino cuenta con un representante en uno de los espacios culturales más prestigiosos del país. Se trata del tenor Andrés Cofré , integrante del Coro Estable del Teatro Colón , hijo del reconocido locutor de LT35 Radio Mon, Jorge Cofré .

En el marco de su visita a la ciudad para pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo junto a su familia, LA OPINION tuvo la oportunidad de dialogar con el joven artista, quien construyó una sólida carrera dentro del canto lírico hasta alcanzar un lugar en el máximo coliseo argentino.

Durante la entrevista, Cofré repasó los momentos clave de su recorrido personal y profesional. Contó cuándo descubrió que el canto lírico sería su camino y recordó sus primeros pasos musicales en Pergamino, ciudad que marcó sus inicios y despertó su vocación artística.

También se refirió a su formación como tenor, los maestros y aprendizajes que resultaron fundamentales en su desarrollo vocal, y a los sacrificios personales que implica sostener una carrera artística de alto nivel, tanto en lo físico como en lo emocional.

Uno de los ejes centrales de la charla fue su ingreso al Coro Estable del Teatro Colón, una experiencia que definió como un logro profesional de enorme significado. En ese sentido, explicó las exigencias artísticas y profesionales que impone el Colón en el trabajo cotidiano y el nivel de compromiso que demanda formar parte de su staff estable.

Además, habló sobre los roles y obras que más lo marcaron hasta el momento, los cuidados que requiere la voz y el bienestar integral para afrontar la actividad, y compartió sus proyectos y desafíos para el año que recién comienza.

Finalmente, Andrés Cofré reflexionó sobre el presente y el futuro del canto lírico en la Argentina, sin dejar de mencionar los escenarios y roles que sueña interpretar a futuro, llevando siempre consigo el orgullo de sus raíces pergaminenses.

Invitamos a disfrutar de la entrevista completa en laopinionline.ar

Embed - De Pergamino al Teatro Colón: el recorrido del tenor Andrés Cofré

Andrés Cofré: formación, carrera y proyección

Nacido en Pergamino el 7 de julio de 1994, inició su formación musical en el Conservatorio “Juan Carlos Paz” de su ciudad natal, donde se especializó en Piano y Saxofón. Desde muy joven manifestó una marcada vocación artística, que lo llevó a profundizar sus estudios y orientar su camino hacia el canto lírico.

Continuó su formación académica en la Universidad Nacional de Rosario, donde cursó durante siete años la Licenciatura en Canto Lírico, consolidando una sólida preparación técnica y vocal. En 2016 ingresó al Coro de la Opera de Rosario del Teatro El Círculo, ámbito en el que adquirió una valiosa experiencia escénica y donde interpretó sus primeros roles como solista, dando inicio a su proyección profesional.

En 2019 fue seleccionado mediante concurso para integrar la planta permanente del Coro Estable del Teatro Colón, uno de los cuerpos artísticos más prestigiosos del país, al que pertenece desde entonces como tenor primero. Su desempeño y crecimiento artístico le permitieron ampliar su actividad dentro del teatro, alcanzando nuevos desafíos interpretativos.

En 2023 realizó su debut como solista en el Teatro Colón en la ópera La ciudad ausente de Gerardo Gandini, marcando un hito significativo en su carrera. Durante 2024 continuó siendo convocado como solista por el máximo coliseo argentino, participando en las producciones de Ariadne auf Naxos, Aurora y Orphée aux enfers, obra en la que asumió su primer rol protagónico, interpretando a Aristée/Pluton.

Paralelamente a su labor en el Coro Estable del Teatro Colón, durante 2025 fue nuevamente convocado para desempeñarse como solista en dicho escenario, reafirmando su consolidación artística y su proyección dentro del ámbito lírico nacional.