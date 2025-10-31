Cuáles son los 10 gustos de helado preferidos por los argentinos y qué lugar ocupa el pistacho

El pistacho se posiciona como el cuarto sabor de helado más elegido por los argentinos en 2025.

Ya no quedan dudas de que el pistacho es uno de los sabores de helado favoritos de los argentinos . En una encuesta entre maestros heladeros, el sabor de raíces italianas se ubicó entre el top ten de los más elegidos, según datos de la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA).

El cambio en la forma de snackear: de lo rápido a lo consciente

En Argentina , el consumo anual per cápita de helado artesanal alcanza los 7,3 kilogramos, una pasión dulce que trasciende estaciones y generaciones.

De acuerdo con una encuesta realizada por AFADHYA entre más de cincuenta heladeros de todo el país, el Top 10 de los sabores más elegidos por los argentinos en 2025 fue:

El pistacho, que en años anteriores ocupaba posiciones más bajas, se posiciona ahora en el cuarto lugar, superando a clásicos como sambayón y banana split.

El ranking confirma la vigencia de los sabores tradicionales, pero también evidencia la capacidad de los consumidores argentinos para adoptar nuevas tendencias. La preferencia por el pistacho responde a una demanda cada vez más sofisticada y a la búsqueda de experiencias innovadoras.

El helado, una tradición argentina con raíces italianas

La apertura a probar combinaciones novedosas se refleja en el hecho de que el 40% de los consumidores está dispuesto a explorar nuevos sabores, según un estudio realizado por AFADHYA en colaboración con la consultora D’Alessio IROL. Además, casi 9 de cada 10 argentinos consumen helado artesanal durante todo el año, lo que consolida a este producto como un hábito cultural más allá de la estacionalidad.

La cultura del helado artesanal argentino tiene raíces profundas en la inmigración italiana, que dejó una huella indeleble en la forma de producir y disfrutar este postre.

Semana del Helado Artesanal y Noche de las Heladerías 2025

La Semana del Helado Artesanal, que celebrará su 41° edición del 10 al 16 de noviembre de 2025, se presenta bajo el lema “El futuro es artesanal”.

AFADHYA organiza una agenda que incluye la Noche de las Heladerías, el jueves 13 de noviembre, cuando más de 500 locales de todo el país ofrecerán la tradicional promoción 2x1 en cuarto kilo y shows musicales en vivo.

Fuente: Infobae.