lunes 26 de enero de 2026
    • Corvino cuestionó la visita de Axel Kicillof a San Pedro y puso en duda la promoción turística

    Corvino criticó el viaje de Kicillof a San Pedro, dijo que la actividad turística la sostienen privados y vecinos, y habló de uso político de recursos públicos.

    26 de enero de 2026 - 09:07
    La visita del gobernador bonaerense Axel Kicillof a San Pedro, junto al intendente Cecilio Salazar, para “promocionar la oferta turística” de la ciudad, programada para el 28 de enero, ya generó cuestionamientos desde la oposición.

    LaNoticia1

    La visita del gobernador bonaerense Axel Kicillof a San Pedro, prevista para el 28 de enero junto al intendente Cecilio Salazar, generó fuertes críticas desde la oposición. La diputada provincial de La Libertad Avanza, Analía Corvino, cuestionó el verdadero objetivo del viaje y puso en duda que se trate de una acción genuina de promoción turística.

    Críticas a la promoción turística impulsada por la Provincia

    A través de sus redes sociales, Corvino manifestó su sorpresa por el anuncio oficial y cuestionó el concepto de “oferta turística” que el gobierno provincial y municipal buscan difundir. “Leo que Kicillof viene a San Pedro y que con Salazar van a promocionar la oferta turística, y sinceramente no puedo creerlo”, expresó la legisladora.

    En ese sentido, sostuvo que los principales atractivos de la ciudad no son el resultado de políticas públicas, sino del esfuerzo sostenido de comerciantes, emprendedores y vecinos que apuestan por el desarrollo local pese a un contexto de alta presión impositiva.

    El rol de los privados y el impacto de las tasas municipales

    Corvino remarcó que mientras el Municipio aplica fuertes aumentos en las tasas, es el sector privado el que sostiene la actividad turística. Enumeró como ejemplos la recuperación de la costanera, el embellecimiento del centro, la ornamentación en fechas festivas y durante el verano, la peatonal céntrica de los fines de semana y la consolidación de la oferta gastronómica y nocturna.

    Según afirmó, todas estas iniciativas se desarrollan sin un acompañamiento efectivo del Estado local, y sobreviven a pesar del “bestial aumento de tasas municipales” que deben afrontar los contribuyentes.

    Acusaciones de uso político de recursos públicos

    La diputada también cuestionó el financiamiento de obras públicas, como la remodelación de la Terminal de Ómnibus, a la que definió como el primer contacto del turista con la ciudad. Señaló que esas mejoras se realizan con fondos aportados por los vecinos a través del Fondo de Obras Públicas incluido en la factura de la luz.

    “O sea, ¿Kicillof viene a San Pedro a hacer política con la plata de los privados y el bolsillo de los contribuyentes, que son los únicos que están apostando por la ciudad?”, planteó Corvino, quien concluyó que el viaje responde a una estrategia política interna. “Viaja por la Provincia con recursos públicos para ordenar su tropa en la interna partidaria. Pero no pueden admitir eso y algo tenían que inventar”, sentenció.

