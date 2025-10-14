martes 14 de octubre de 2025
    • Así fue el primer programa de MasterChef Celebrity: los mejores y peores platos de la noche

    El certamen culinario más famoso de la televisión volvió a Telefe con Wanda Nara al frente y un jurado de lujo.

    14 de octubre de 2025 - 10:32
    Eugenia Tobal y Alex Pelao superaron a Esteban Mirol y Andy Chango, consolidándose como los&nbsp;ganadores del primer desafío de la temporada.

    INFOBAE.

    MasterChef Celebrity regresó a la pantalla con Wanda Nara al frente de la conducción y un jurado de primera integrado por los chefs Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. Esta nueva edición promete platos sorprendentes, momentos intensos y un formato renovado que ya despertó la atención del público desde su primer programa.

    Los primeros famosos en animarse a encender los hornos fueron La Joaqui, Eugenia Tobal, Esteban Mirol, Miguel Ángel Rodríguez, Momi Giardina, Peque Schwartzman, Andy Chango, Pablo Lescano, Sofía Martínez, Evangelina Anderson, Marixa Balli y Alex Pelao.

    El primer gran desafío de MasterChef Celebrity

    Tras elegir a los 12 participantes que cocinarían en esta primera noche en MasterChef Celebrity, llegó el primer desafío: cortar una cebolla en corte brunoise, en cuadrados perfectos de 4 x 4 milímetros. El reto, que puso a prueba la precisión y técnica de cada uno, marcó el inicio de la competencia. Eugenia Tobal se consagró como la ganadora del desafío y obtuvo el privilegio de formar las parejas que cocinaron durante el primer programa.

    Los platos del primer desafío de MasterChef

    • Alex Pelao y Eugenia Tobal presentaron mollejas al verdeo con arroz verde
    • Momi Giardina y La Joaqui sirvieron filet pescado a la romana con puré bicolor
    • Miguel Ángel Rodríguez y Pablo Lescano presentaron pechugas de pollo a la mostaza con zanahorias glaseadas
    • Peque Schwartzman y Sofía Martínez sorprendieron con costillitas a la riojana con papas españolas
    • Andy Chango y Esteban Mirol sirvieron lomo al champiñón con papas y batatas
    • Marixa Balli y Evangelina Anderson optaron por escalopes a la marsala con papas

    Los mejores platos de la noche

    Los mejores equipos de la primera gala subieron al balcón y lucieron delantales blancos como reconocimiento a sus preparaciones. Marixa Balli y Evangelina Anderson, Peque Schwartzman y Sofía Martínez y por último, Alex Pelao y Eugenia Tobal lograron destacarse frente al jurado.

    Los peores platos de la noche

    Por otro lado, los equipos que no lograron destacarse esta primera jornada fueron Miguel Ángel Rodríguez y Pablo Lescano, Momi Giardina y La Joaqui, y Andy Chango y Esteban Mirol. Ellos lucieron delantales grises como un aviso de que deben mejorar sus técnicas para permanecer en el programa.

    Así se vivió la primera jornada de MasterChef Celebrity 2025. La edición arrancó con fuerza y promete mantener la intensidad, la creatividad y la competencia en cada gala que se desarrolle en las próximas semanas.

    Fuente: Caras.

