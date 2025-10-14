Así fue el primer programa de MasterChef Celebrity: los mejores y peores platos de la noche

Eugenia Tobal y Alex Pelao superaron a Esteban Mirol y Andy Chango, consolidándose como los ganadores del primer desafío de la temporada.

MasterChef Celebrity regresó a la pantalla con Wanda Nara al frente de la conducción y un jurado de primera integrado por los chefs Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. Esta nueva edición promete platos sorprendentes, momentos intensos y un formato renovado que ya despertó la atención del público desde su primer programa.

Los primeros famosos en animarse a encender los hornos fueron La Joaqui, Eugenia Tobal, Esteban Mirol, Miguel Ángel Rodríguez, Momi Giardina, Peque Schwartzman, Andy Chango, Pablo Lescano, Sofía Martínez, Evangelina Anderson, Marixa Balli y Alex Pelao.

Tras elegir a los 12 participantes que cocinarían en esta primera noche en MasterChef Celebrity, llegó el primer desafío: cortar una cebolla en corte brunoise, en cuadrados perfectos de 4 x 4 milímetros. El reto, que puso a prueba la precisión y técnica de cada uno, marcó el inicio de la competencia. Eugenia Tobal se consagró como la ganadora del desafío y obtuvo el privilegio de formar las parejas que cocinaron durante el primer programa.

Los mejores equipos de la primera gala subieron al balcón y lucieron delantales blancos como reconocimiento a sus preparaciones. Marixa Balli y Evangelina Anderson, Peque Schwartzman y Sofía Martínez y por último, Alex Pelao y Eugenia Tobal lograron destacarse frente al jurado.

Los peores platos de la noche

Por otro lado, los equipos que no lograron destacarse esta primera jornada fueron Miguel Ángel Rodríguez y Pablo Lescano, Momi Giardina y La Joaqui, y Andy Chango y Esteban Mirol. Ellos lucieron delantales grises como un aviso de que deben mejorar sus técnicas para permanecer en el programa.

Así se vivió la primera jornada de MasterChef Celebrity 2025. La edición arrancó con fuerza y promete mantener la intensidad, la creatividad y la competencia en cada gala que se desarrolle en las próximas semanas.

Fuente: Caras.