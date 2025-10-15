El mejor alfajor de Argentina 2025 es de Mendoza y tiene un relleno único

El alfajor de chirimoya alegre de Mendoza fue elegido el mejor del país.

Ni dulce de leche, ni fruta tradicional: el nuevo mejor alfajor de la Argentina tiene un relleno de chirimoya alegre y llega desde Mendoza . La marca Tub Vicio fue la gran ganadora de la 27ª Fiesta Nacional del Alfajor, llevándose el codiciado Alfajor de Oro por una creación que rompió moldes y enamoró al jurado.

La gastronomía sostenible: una oportunidad de crecimiento para el sur argentino

Así fue el primer programa de MasterChef Celebrity: los mejores y peores platos de la noche

El evento reunió a más de 90 expositores y 470 variedades de alfajores provenientes de todo el país. Miles de visitantes disfrutaron de degustaciones, shows y la esperada premiación, que cada año consagra al referente más destacado del universo dulce argentino.

El alfajor de chirimoya alegre de Tub Vicio sorprendió por su combinación equilibrada de sabores, su textura cremosa y el uso de una fruta poco habitual en la pastelería argentina. La chirimoya, originaria de los Andes, aporta un toque tropical, suave y aromático, que en esta versión se fusiona con una masa artesanal y cobertura de chocolate blanco.

El jurado destacó la originalidad, la calidad de los ingredientes y la armonía entre sabor y presentación, factores que definieron la elección del ganador del máximo galardón.

“Nuestra idea fue innovar con un sabor regional que refleje el espíritu mendocino y la diversidad del país. Nunca pensamos que íbamos a ganar el Oro, pero creemos que la chirimoya nos dio ese diferencial que enamoró”, expresó emocionado el creador de Tub Vicio tras recibir el premio.

Mendoza, protagonista

La provincia cuyana fue la gran triunfadora de esta edición de la Fiesta Nacional del Alfajor. Además del máximo reconocimiento, Mendoza se llevó otros premios destacados, consolidando su presencia en la escena nacional de la repostería artesanal.

La marca Entre Dos se consagró en dos categorías:

Mejor Alfajor Libre de Gluten, por su versión apta para celíacos.

Mejor Alfajor de Chocolate Blanco, uno de los más competitivos del certamen.

Por su parte, Tub Vicio, además de quedarse con el “Alfajor de Oro”, también ganó en la categoría Alfajor Innovador, reafirmando su liderazgo en creatividad y calidad.

Los grandes ganadores por categoría

Alfajor de Oro: Tub Vicio (Mendoza) – Chirimoya alegre

Mejor Stand: Tub Vicio (Mendoza)

Libre de Gluten: Entre Dos (Mendoza)

Alfajor de Fruta: Colores Serranos (Córdoba)

Chocolate Blanco: Entre Dos (Mendoza)

Alfajor Regional Cordobés: Colores Serranos (Córdoba)

Dulce de Leche: Janiz (Buenos Aires)

Chocolate Negro: Alfa Cheese (CABA)

Innovador: Tub Vicio (Mendoza)

Fuente: Mendoza Voz.