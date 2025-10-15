miércoles 15 de octubre de 2025
    • El mejor alfajor de Argentina 2025 es de Mendoza y tiene un relleno único

    En la 27ª Fiesta Nacional del Alfajor, celebrada en La Falda, la marca mendocina Tub Vicio se consagró con el “Alfajor de Oro”.

    15 de octubre de 2025 - 13:44
    El alfajor de chirimoya alegre de Mendoza fue elegido el mejor del país.

    El alfajor de chirimoya alegre de Mendoza fue elegido el mejor del país.

    I PROFESIONAL.

    Ni dulce de leche, ni fruta tradicional: el nuevo mejor alfajor de la Argentina tiene un relleno de chirimoya alegre y llega desde Mendoza. La marca Tub Vicio fue la gran ganadora de la 27ª Fiesta Nacional del Alfajor, llevándose el codiciado Alfajor de Oro por una creación que rompió moldes y enamoró al jurado.

    Lee además
    Eugenia Tobal y Alex Pelao superaron a Esteban Mirol y Andy Chango, consolidándose como los ganadores del primer desafío de la temporada.

    Así fue el primer programa de MasterChef Celebrity: los mejores y peores platos de la noche
    La gastronomía sostenible deja de ser un eslogan cuando se traduce en procesos que protegen márgenes, sostienen la calidad y cuentan la historia del territorio.

    La gastronomía sostenible: una oportunidad de crecimiento para el sur argentino

    El evento reunió a más de 90 expositores y 470 variedades de alfajores provenientes de todo el país. Miles de visitantes disfrutaron de degustaciones, shows y la esperada premiación, que cada año consagra al referente más destacado del universo dulce argentino.

    Un sabor diferente

    El alfajor de chirimoya alegre de Tub Vicio sorprendió por su combinación equilibrada de sabores, su textura cremosa y el uso de una fruta poco habitual en la pastelería argentina. La chirimoya, originaria de los Andes, aporta un toque tropical, suave y aromático, que en esta versión se fusiona con una masa artesanal y cobertura de chocolate blanco.

    El jurado destacó la originalidad, la calidad de los ingredientes y la armonía entre sabor y presentación, factores que definieron la elección del ganador del máximo galardón.

    “Nuestra idea fue innovar con un sabor regional que refleje el espíritu mendocino y la diversidad del país. Nunca pensamos que íbamos a ganar el Oro, pero creemos que la chirimoya nos dio ese diferencial que enamoró”, expresó emocionado el creador de Tub Vicio tras recibir el premio.

    Mendoza, protagonista

    La provincia cuyana fue la gran triunfadora de esta edición de la Fiesta Nacional del Alfajor. Además del máximo reconocimiento, Mendoza se llevó otros premios destacados, consolidando su presencia en la escena nacional de la repostería artesanal.

    La marca Entre Dos se consagró en dos categorías:

    • Mejor Alfajor Libre de Gluten, por su versión apta para celíacos.
    • Mejor Alfajor de Chocolate Blanco, uno de los más competitivos del certamen.

    Por su parte, Tub Vicio, además de quedarse con el “Alfajor de Oro”, también ganó en la categoría Alfajor Innovador, reafirmando su liderazgo en creatividad y calidad.

    Los grandes ganadores por categoría

    • Alfajor de Oro: Tub Vicio (Mendoza) – Chirimoya alegre
    • Mejor Stand: Tub Vicio (Mendoza)
    • Libre de Gluten: Entre Dos (Mendoza)
    • Alfajor de Fruta: Colores Serranos (Córdoba)
    • Chocolate Blanco: Entre Dos (Mendoza)
    • Alfajor Regional Cordobés: Colores Serranos (Córdoba)
    • Dulce de Leche: Janiz (Buenos Aires)
    • Chocolate Negro: Alfa Cheese (CABA)
    • Innovador: Tub Vicio (Mendoza)

    Fuente: Mendoza Voz.

    "Cata está recuperando la conciencia y responde a órdenes simples", dice el último parte médico

Por Alfonso Godoy

    "Cata está recuperando la conciencia y responde a órdenes simples", dice el último parte médico

    Por Alfonso Godoy
    Atención Pergamino: Arca estableció el nuevo límite en compras a Temu y Shein

    Atención Pergamino: Arca estableció el nuevo límite en compras a Temu y Shein

    Elecciones 2025: qué se elige, cómo se vota y las multas a tener en cuenta

    Elecciones 2025: qué se elige, cómo se vota y las multas a tener en cuenta

    Podcast del 15 de Octubre del 2025

    Mientras se recupera Cata de las heridas en la feria de ciencias, hubo otro hecho similar en Buenos Aires

    Mientras se recupera Cata de las heridas en la feria de ciencias, hubo otro hecho similar en Buenos Aires