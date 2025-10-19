Detuvieron a un ladrón acusado de cometer una seguidilla de robos, agredir a un policía y romper un patrullero

Mateo Nicolás "Colo" López intentó apoderarse de una moto Honda Wave de un taller mecánico del barrio José Hernández en medio de una seguidilla de episodios delictivos en la zona.

Un ladrón , con antecedentes penales condenatorios, fue detenido luego de protagonizar una seguidilla de delitos cometidos en las últimas jornadas en el complejo habitacional Virgen de Guadalupe y en el barrio José Hernández. La aprehensión fue concretada por personal del Comando de Patrulla Pergamino, bajo la dirección del comisario Juan Francisco Martínez, con apoyo de la Brigada Motorizada GDM.

La Fiscalía N° 3, a cargo del fiscal Nelson Mastorchio, instruye la causa y solicitó al Juzgado de Garantías la conversión de la aprehensión en detención, además de la convalidación de los secuestros realizados durante los procedimientos. El sospechoso enfrenta cargos por robo agravado, atentado y resistencia a la autoridad agravados, lesiones leves agravadas, violación de domicilio, daño y amenazas, todos en concurso real.

El primer hecho que se le atribuye ocurrió el domingo 12 de octubre alrededor de las 16, cuando el imputado violentó la puerta trasera de una vivienda de calle Roldán al 400 y sustrajo una garrafa amarilla de 10 kilos y un televisor Philips de 32 pulgadas.

El convicto es conocido en la zona como El Colo.

Minutos después, personal del Comando de Patrulla que recorría la zona observó al sujeto trasladando esos objetos, vestido con campera oscura, pantalón gris y mochila rosa. Al advertir la presencia policial, arrojó la garrafa al suelo y huyó con el televisor, ingresando sin autorización al patio de una vivienda del complejo Virgen de Guadalupe, donde amenazó a una mujer diciéndole “si decís algo, te cago una puñalada” antes de escapar. Los policías secuestraron la garrafa y el televisor, ambos reconocidos por el damnificado.

Enfrentamiento y detención

Cerca de las 17 horas, los efectivos de la Brigada Motorizada GDM recibieron un alerta radial sobre la fuga de un sujeto apodado “El Colo”, señalado como el autor del robo. En las inmediaciones del puente Bicentenario, que conecta los barrios José Hernández y Kennedy, localizaron al sospechoso, quien intentó escapar por la senda peatonal.

Durante el forcejeo con uno de los oficiales, extrajo un cuchillo de 30 centímetros e intentó apuñalarlo, causándole lesiones leves en una mano. Con el refuerzo de otro uniformado, el agresor fue finalmente reducido y aprehendido.

Al ser requisado, llevaba dos cuchillos (uno tipo faca de 15 cm), una notebook marca Gatnik, un secador de pelo Elite y una mochila rosa marca Topper. Todos los elementos fueron secuestrados y puestos a disposición de la fiscalía.

Mateo Nicolas Colo Lopez detenido por robos en el barrio jose hernandez y el complejo habitacional virgen de guadalupe 512 viviendas (4) La ventanilla del patrullero que rompió el sujeto acusado de protagonizar una serie de episodios delictivos en el barrio José Hernández y el complejo habitacional Virgen de Guadalupe. LA OPINION

Robos previos verificados

Mateo Nicolas Colo Lopez detenido por robos en el barrio jose hernandez y el complejo habitacional virgen de guadalupe 512 viviendas (3) El sujeto está sospechado de forzar el portón de un taller mecánico en calle Carpani Costa donde sustrajo una motocicleta Honda Wave roja. LA OPINION

En el marco de la investigación, el fiscal Mastorchio vinculó al detenido con otros hechos cometidos ese mismo domingo. Uno de ellos, ocurrido cerca de las 2.50 de la madrugada, tuvo lugar en una vivienda de Vergara Campos al 1900, donde forzó un portón eléctrico e ingresó al garaje para robar una aspiradora Electrolux y una hidrolavadora Daewoo.

Ambos artefactos fueron encontrados luego durante el allanamiento de su domicilio, en el complejo Virgen de Guadalupe, y reconocidos por la víctima.

Mateo Nicolas Colo Lopez detenido por robos en el barrio jose hernandez y el complejo habitacional virgen de guadalupe 512 viviendas (1) Motocicleta Honda Wave roja sustraída en calle Carpani Costa. LA OPINION

Otro episodio se registró a las 7.30 de la mañana, cuando el mismo sujeto forzó una puerta trasera de un taller mecánico de Carpani Costa al 1300 y sustrajo una motocicleta Honda Wave roja, propiedad del mecánico. El rodado fue hallado minutos más tarde abandonado en calle Trincavelli al 1300, tras ser sorprendido el ladrón intentando ocultarse detrás de un auto.

Finalmente, a las 9.25 del mismo domingo, cuando el personal policial patrullaba nuevamente la zona de Roldán y las vías del ferrocarril, el individuo reconocido por su vestimenta comenzó a arrojar piedras contra el móvil policial 30.359, rompiendo el parabrisas antes de huir nuevamente.

Mateo Nicolas Colo Lopez detenido por robos en el barrio jose hernandez y el complejo habitacional virgen de guadalupe 512 viviendas (2) El sospechoso abandonó la motocicleta Honda Wave roja sustraída del taller mecánico al verse cercado por la Policía del Comando de Patrulla. LA OPINION

Pedido de detención

fiscal Nelson Mastorchio Alfonso Godoy El fiscal Nelson Mastorchio durante el ciclo de streaming REPORTE LA OPINION. Desde la Fiscalía 3 presentaron todas las pruebas que acreditaron las seguidillas de robos protagonizados por el sospechoso para que el juez Julio Caturla desde el Juzgado de Garantías 2 ordene la detención. LA OPINION

Tras la indagatoria, el fiscal Mastorchio solicitó que el Juzgado de Garantías convierta la aprehensión en detención, ante la gravedad de los hechos y la existencia de riesgo procesal. También pidió la convalidación de los secuestros realizados y la preservación de las prendas que vestía el acusado al momento de los ilícitos, por su valor pericial en las causas.

El detenido, conocido en el ambiente delictivo y con antecedentes por hechos similares, permanece alojado en sede policial a disposición de la Justicia Penal de Pergamino, mientras continúa la instrucción por los múltiples delitos cometidos en una sola jornada.

El Juzgado de Garantías ordenó la detención del convicto que quedará recluido al menos hasta la próxima instancia del proceso judicial cuando desde la Fiscalía requieran la prisión preventiva.