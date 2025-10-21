Detuvieron a Lautaro Casas, prófugo buscado por robos y fuga de la Unidad Penal de Baradero

martes 21 de octubre de 2025
    21 de octubre de 2025 - 11:05
    LAOPINION

    Luego de varios días de tareas encubiertas y seguimiento, personal de la Estación de Policía Comunal de San Pedro detuvo a Lautaro Casas, alias “El Hepatitis”, un prófugo de alto perfil que se había evadido de la Unidad Penal N° 11 de Baradero en 2023 y era buscado por múltiples robos cometidos tanto en San Pedro como en Baradero. La captura se produjo en la mañana de ayer, en un allanamiento de urgencia autorizado por la Justicia.

    El operativo y la captura

    La investigación, coordinada entre la EPC y la Fiscalía local, permitió ubicar al prófugo en una vivienda de calle Las Provincias 2200, propiedad de una de sus hermanas. Con esa información, la fiscal Dra. Viviani solicitó una Orden de Allanamiento de Urgencia que fue autorizada por el Juzgado de Garantías N°1.

    El procedimiento comenzó a las 10:30 y culminó con resultado positivo: Casas fue reducido en el interior del domicilio, detenido sin resistencia y trasladado a la comisaría local, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

    Causas pendientes y antecedentes

    El detenido enfrenta una causa en la UFI 7 por su presunta participación en un robo agravado, aunque también es requerido por la Fiscalía de Baradero por otros delitos y por el Juzgado de Ejecución Penal, dado que aún debía cumplir condena al momento de su fuga.

    Casas se había evadido en 2023 de la Unidad Penal 11, luego de ser detenido por un asalto a un comercio. Durante su fuga ingresó a una fábrica y robó la billetera de un empleado de Celulosa Baradero, lo que amplió su prontuario. Fuentes policiales señalaron que tenía movimientos frecuentes entre San Pedro y Baradero, lo que había dificultado su captura.

    Un historial criminal prolongado

    Conocido en el ambiente delictivo como “El Hepatitis”, Casas acumula antecedentes desde su adolescencia, relacionados con robos, resistencia a la autoridad y problemas de adicciones. En el ámbito local su figura no es nueva: su nombre aparece reiteradamente en actuaciones judiciales de los últimos años.

    A esta historia personal se suma otro elemento de relevancia pública: es hijo de la ex concejal sampedrina Verónica López, quien tiempo atrás renunció a su banca tras una denuncia por conexión ilegal al tendido eléctrico.

