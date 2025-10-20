Alerta en UATRE: reclaman la prórroga del decreto que formalizaba el trabajo con planes sociales

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores ( UATRE ) expresó una “profunda preocupación” por la caducidad del decreto 514/2021, una norma que durante cuatro años permitió a los peones rurales trabajar en blanco sin perder los planes sociales.

La medida, firmada en su momento por el expresidente Alberto Fernández , dejó de tener vigencia el pasado 30 de septiembre, y su final genera inquietud tanto en el gremio como en las economías regionales.

“Durante estos años, el decreto permitió compatibilizar el trabajo rural temporario con el cobro de prestaciones sociales. Fue clave para garantizar la protección social de miles de familias rurales y fomentar el empleo registrado”, destacaron desde la UATRE.

El sindicato que lidera José Voytenco recordó que el 22 de agosto, con el respaldo del Directorio del RENATRE —organismo en el que participan las entidades de la Mesa de Enlace—, solicitaron formalmente al Ministerio de Capital Humano la prórroga del decreto.

"Consideramos que su continuidad es esencial para seguir promoviendo el trabajo formal, digno y decente en el ámbito rural, rompiendo el círculo de la informalidad y ampliando la cobertura de la seguridad social para los trabajadores temporarios y migrantes", señaló el gremio en un comunicado.

El decreto 514/2021 había eliminado un obstáculo histórico: permitía que los trabajadores rurales no perdieran sus planes sociales al registrarse formalmente. Según la UATRE, esta política benefició especialmente a las familias migrantes y a las economías regionales, que dependen de mano de obra local para sostener la productividad en cosechas y tareas logísticas.

“La caída de esta norma genera incertidumbre, afecta la producción agropecuaria y representa un retroceso en la lucha por la formalización laboral”, remarcaron desde el gremio.

Impacto en el empleo rural

En un contexto donde la estacionalidad marca el ritmo del empleo en el campo, la posibilidad de combinar el trabajo registrado con el sostenimiento de beneficios sociales había logrado, según la organización, reducir la informalidad y brindar previsibilidad a los trabajadores.

“La compatibilidad entre el trabajo registrado y las prestaciones sociales no es un privilegio, sino una política de equidad que reconoce la estacionalidad del trabajo rural y protege a quienes sostienen con su esfuerzo la producción nacional”, afirmaron.

Desde la UATRE y el RENATRE anticiparon que continuarán gestionando ante las autoridades para evitar la pérdida de una herramienta que, aseguran, fue determinante para fortalecer el empleo formal en el campo.