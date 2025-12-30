martes 30 de diciembre de 2025
    • Tendencias

    Cómo saber si mi perro o gato sufre un golpe de calor: los síntomas a tener en cuenta

    Ante las altas temperaturas registradas en todo el país, los especialistas advierten sobre el riesgo térmico en mascotas. Actuar sin demora es clave.

    30 de diciembre de 2025 - 14:34
    Ofrecer agua fresca en pequeñas cantidades es fundamental si se sospecha un golpe de calor en la mascota.

    La ola de calor que atraviesa esta semana gran parte de Argentina, con máximas que alcanzan los 40, pone en riesgo la salud de perros y gatos.

    Estos animales tienen una capacidad limitada para regular su temperatura corporal, por lo que la exposición a ambientes calurosos puede derivar en situaciones críticas.

    Especialistas y organismos veterinarios remarcan la importancia de la detección temprana y la prevención para evitar consecuencias fatales.

    ¿Cómo saber si tu perro o gato tiene un golpe de calor?

    El golpe de calor en mascotas es una emergencia que puede causar la muerte en minutos, advirtió la Comisión de Pequeños Animales del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires (CVPBA).

    El fenómeno ocurre cuando los mecanismos naturales de regulación térmica –jadeo en perros, acicalado en gatos– resultan insuficientes ante el exceso de temperatura.

    El diplomado en medicina veterinaria, certificado en analgesia y anestesia Marcelo Zysman (MP 7483) explicó en una nota a Infobae que “los perros no están preparados para disipar el calor extremo, lo padecen mucho y no tienen mecanismos muy eficientes para liberar ese calor”.

    A su turno, la veterinaria UBA, nutricionista de carnívoros domésticos y diplomada en medicina felina Carolina Chavez (MP 10808) señaló que las razas de patas cortas y pelaje abundante, junto con cachorros, animales mayores y aquellos con enfermedades preexistentes, enfrentan mayor riesgo.

    Los expertos coinciden en que factores como la alta temperatura y humedad, la falta de ventilación, la ausencia de agua fresca y la exposición directa al sol incrementan la vulnerabilidad. Dejar una mascota en un vehículo cerrado puede ser mortal en solo quince minutos.

    ¿Qué hacer si mi perro tiene un golpe de calor?

    La intervención temprana es fundamental. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recomienda trasladar a la mascota a un ambiente fresco y ventilado, mojar su cuerpo con agua a temperatura ambiente (nunca fría ni con hielo) y utilizar un ventilador o aire acondicionado para ayudar a reducir la temperatura corporal. Es importante ofrecer agua en pequeñas cantidades, sin forzar la ingesta.

    Zysman enfatizó: “En el golpe de calor, el tiempo es casi todo; la intervención profesional lo antes posible es esencial”. La atención veterinaria debe ser inmediata, incluso si el animal parece recuperarse, ya que pueden surgir complicaciones posteriormente.

    Cuáles son los síntomas del golpe de calor en perros y gatos

    Reconocer los signos del golpe de calor permite actuar antes de que la situación se torne irreversible. Desde la división animales del Gobierno porteño señalaron los siguientes síntomas de alarma:

    -Temperatura corporal elevada

    -Jadeo intenso o respiración dificultosa

    -Temblores musculares

    -Taquicardia

    -Salivación excesiva

    -Decaimiento y falta de apetito

    -Mucosas azuladas (cianosis)

    -Letargo, debilidad o colapso

    -Convulsiones, signos neurológicos

    -Petequias (manchas rojas en la piel)

    -Vómitos y diarreas, incluso con sangre

    -Deshidratación

    Chavez remarcó que en gatos, el jadeo es siempre una urgencia veterinaria: “Los gatos nunca deben jadear”. Una publicación de National Geographic agregó que el letargo extremo, la inquietud y la incapacidad para levantarse indican gravedad. En casos severos, puede producirse pérdida de conciencia o muerte súbita.

    ¿Cómo puedo bajar la temperatura corporal de mi perro o gato?

    El Royal Veterinary College de la Universidad de Londres recomienda llevar a la mascota a un área fresca y ventilada, mojarla con agua a temperatura ambiente, sobre todo en abdomen, inglés y patas, y usar un ventilador para potenciar el enfriamiento. Se debe evitar el uso de agua muy fría o hielo. Ofrézcale agua en pequeños sorbos, pero no lo obligue a beber.

    Si dispone de un termómetro, controle la temperatura corporal. Si supera los 40, continúe el enfriamiento y acuda al veterinario de inmediato. El Dr. Jerry Klein, director veterinario del American Kennel Club, aconsejó que cualquier temperatura igual o superior a 40 requiere atención profesional urgente.

    Cómo prevenir el golpe de calor en mascotas

    La prevención es la herramienta más eficaz, coincidieron los especialistas consultados. Chavez recomendó asegurar acceso constante a agua fresca y limpia, limpiar los bebederos con frecuencia y ofrecer alimentos naturales. El Gobierno porteño sugiere proporcionar espacios frescos y ventilados, evitar dejar a las mascotas en espacios cerrados o bajo el sol, y restringir la actividad física durante las horas de mayor temperatura. Los paseos deben realizarse temprano en la mañana o al anochecer.

    Chavez propuso colocar toallas húmedas en los lugares donde los animales suelen recostarse y ofrecer recipientes con agua para que los perros mojen las patas. Para los animales callejeros, lo ideal es dejar agua en zonas sombreadas. Desde National Geographic se recordó que el pelaje actúa como aislante y no debe raparse en verano, ya que el pelo protege de las quemaduras solares.

    Nunca deje a su mascota dentro de un vehículo cerrado. Mantener a perros y gatos frescos durante la ola de calor puede salvarles la vida. Ante cualquier síntoma, consulte al veterinario sin demora. (Fuente: infobae.com)

