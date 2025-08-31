domingo 31 de agosto de 2025
    • Semillitas de Ilusiones de Pergamino: más de una década sembrando valores y contención

    Desde hace 11 años, el comedor Semillitas de Ilusiones, abre sus puertas cada sábado en el barrio Hernández para brindar mucho más que un plato de comida.

    31 de agosto de 2025 - 07:06
    El comedor Semillitas de Ilusiones funciona en calle Andrade al 1800 del barrio Hernández. Actualmente, cada sábado, recibe a 65 niños.

    El comedor Semillitas de Ilusiones funciona en calle Andrade al 1800 del barrio Hernández. Actualmente, cada sábado, recibe a 65 niños.

    COMEDOR SEMILLITAS DE ILUSIONES

    La historia de Semillitas de Ilusiones comenzó hace más de una década en el barrio Hernández de Pergamino, cuando una vecina prestó su casa para poner en marcha un lugar donde los niños pudieran recibir un plato de comida los fines de semana.

    Martín Baccarelli en los metros finales del Medio Maratón de Buenos Aires, donde mejoró su PB.

    Martín Baccarelli: "Hoy corro con los que antes veía inalcanzables"
    Sebastián "Terremoto" Cejas tendrá en Chivilcoy su primer examen como DT de Douglas.

    Douglas busca cortar la racha y renacer en Chivilcoy en el debut de Sebastián Cejas

    “Siempre trabajé en este barrio, soy empleada municipal y veía las necesidades, sobre todo los días sábados, porque de lunes a viernes los chicos iban al centro comunitario y ahí tenían garantizada la comida, pero el fin de semana no. Por eso nació la idea de hacer algo los sábados, y en un primer momento también los domingos”, recordó Rosana.

    Con el tiempo, el proyecto se consolidó y hoy tiene su sede en la Capilla Laura Vicuña, donde cada sábado a partir de las 9:30 se preparan los alimentos y se reciben a los niños hasta las 15:00.

    Mucho más que un comedor en barrio Hernández

    En Semillitas de Ilusiones, el plato de comida es apenas la puerta de entrada a un trabajo integral. “No se trata solo de darles de comer, sino de transmitir hábitos y valores. Antes de compartir la comida rezamos, agradecemos, nos lavamos las manos, comemos sin celulares ni gorras y hablamos entre nosotros. Después jugamos, porque a través del juego también se construye comunidad”, explicó Rosana.

    El espacio está abierto a las familias, aunque las limitaciones de insumos impiden ampliar la asistencia. Sin embargo, los vínculos con las madres y padres de los niños se sostienen durante la semana a través de un seguimiento personalizado. “Sabemos de qué familia se trata, hablamos con las mamás y los papás. No es solo asistencia alimentaria, es un trabajo comunitario y solidario que hacemos todos desde el corazón, porque nadie cobra por lo que hace”, remarcó.

    Viandas, roperito y acompañamiento

    La labor del comedor se refuerza en los meses de invierno con la entrega de viandas nocturnas los días jueves. Este año, en dos meses y medio se entregaron 1.600 viandas a familias del barrio Hernández y del barrio Kennedy, gracias a donaciones del Municipio.

    A la asistencia alimentaria se suma un roperito comunitario, disponible durante todo el año y reforzado en invierno con frazadas y abrigo. Además, los jueves por la tarde funciona el Programa Barrial Acompañar, con visitas a familias donde hay situaciones de consumo problemático. “Acompañamos a las mamás, les damos un espacio de escucha y orientación, porque la contención va mucho más allá de la comida”, explicó Rosana.

    Una red de solidaridad que sostiene

    Cada sábado, la comida que se sirve en el comedor es posible gracias al aporte de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio, que provee alimentos secos, carnes, verduras y garrafas. A su vez, desde hace años, la empresa Managro colabora con 10 kilos de pan y cajones de frutas semanales, además de golosinas en ocasiones especiales.

    “Ellos son parte fundamental, porque cada sábado los chicos tienen fruta fresca y pan gracias a su colaboración. Este trabajo es una red de solidaridad donde todos aportan algo”, destacó Rosana.

    El sueño de crecer

    Hoy, el objetivo de Semillitas de Ilusiones es convertirse en una asociación civil. “Queremos que no dependa solo de mí como referente, sino que otras personas también puedan sostener esta actividad en el barrio. Es muy importante porque las puertas están abiertas y cada semana llegan mamás a contarnos que sus hijos o sobrinos atraviesan problemas de adicciones o de otra índole. Nosotros tenemos herramientas para orientarlos un poquito y no queremos que eso se pierda”, explicó Rosana con emoción.

    El equipo de voluntarios está integrado por vecinos del barrio: Daniel, Leo, Cristian y Paula como cocineros, y las mamás colaboradoras Rosa, Sofía, Alejandra y Lidia. El Programa Acompañar está a cargo de Daiana, quien se ocupa del contacto con las familias en situaciones más críticas.

    Sembrar futuro en comunidad

    Con más de una década de trayectoria, Semillitas de Ilusiones se ha convertido en un faro de esperanza en el barrio Hernández. Allí, cada sábado, los niños encuentran un espacio donde ser escuchados, jugar, compartir y aprender valores que trascienden lo alimentario.

    “Siempre decimos que nuestro lema es transmitir hábitos y valores a través del plato de comida. Queremos que los chicos aprendan a dialogar, a compartir, a resolver sin violencia. Eso es lo más importante”, concluyó Rosana Prieto.

    Martín Baccarelli: "Hoy corro con los que antes veía inalcanzables"

    Douglas busca cortar la racha y renacer en Chivilcoy en el debut de Sebastián Cejas

    La Cooperativa Eléctrica concretó un anhelo histórico y Pergamino ya tiene su crematorio

    Prevenir salva vidas: Pergamino refuerza el llamado a vacunarse contra la Fiebre Hemorrágica Argentina

    HECHOS: la propuesta política de Javier Martínez para las elecciones del 7 de septiembre

    Falsificaron el sello del cardiólogo pergaminense Leandro Peñaloza en auditorías de ANDIS en Misiones

    Expoeducativa Pergamino 2025: una oportunidad única para elegir futuro

    Potencia Pergamino: una red de ciudadanos que quiere transformar desde el hacer

    Los radicales de la Segunda Sección se reunieron en Pergamino para consolidar el espacio HECHOS

    Sports-Deportivo Acevedo, un duelo por la punta de la Primera B del fútbol local

    Dejá tu comentario

    El doctor Leandro Peñaloza aseguró que en 54 años de trayectoria jamás imaginó que pasaría por una situación como ésta.

    Falsificaron el sello del cardiólogo pergaminense Leandro Peñaloza en auditorías de ANDIS en Misiones

    Martín Baccarelli en los metros finales del Medio Maratón de Buenos Aires, donde mejoró su PB.

    Martín Baccarelli: "Hoy corro con los que antes veía inalcanzables"

    Por Fernando Bongiovanni
    Raúl "Pichi" Sansevero, en la intimidad de la que alguna vez fue su casa paterna, recibió a LA OPINION.

    Raúl Sansevero: honrar su oficio de herrero y ejercerlo con la pasión del primer día

    Sebastián "Terremoto" Cejas tendrá en Chivilcoy su primer examen como DT de Douglas.

    Douglas busca cortar la racha y renacer en Chivilcoy en el debut de Sebastián Cejas

    El equipamiento está colocado en un espacio al lado de las Salas Velatorias.

    La Cooperativa Eléctrica concretó un anhelo histórico y Pergamino ya tiene su crematorio

    El comedor Semillitas de Ilusiones funciona en calle Andrade al 1800 del barrio Hernández. Actualmente, cada sábado, recibe a 65 niños.

    Semillitas de Ilusiones de Pergamino: más de una década sembrando valores y contención