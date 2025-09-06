Expoeducativa Pergamino reunió a más de 2.000 jóvenes en su última edición

La Expoeducativa 2025 recibió más de dos mil visitantes que el jueves transitaron por el Centro Cultural Bellas Artes desde las 9:00 hasta las 15:00.

Chicos y chicas de diversas instituciones educativas se interiorizaron de las ofertas de más de 30 instituciones, participaron de los conversatorios, actividades, muestras estáticas y presentaciones que orientaron a los estudiantes en la elección de carreras de grado y posgrado.

Matías Varela, titular de la Dirección de Juventud expresó su satisfacción por la amplia respuesta de los estudiantes “estamos muy contentos por el labor que hizo Javier Baroni y la Asociación de Psicopedagogos. Vemos que los chicos están muy entusiasmados y esperamos que realmente encuentren el camino de formación que los lleve a concretar su plan de vida”.

“Cada año crecemos en propuestas y en visitantes, y eso nos llena de alegría. Este año notamos que a los estudiantes les interesa todo lo que tiene que ver con empresas, con tecnología y disfrutan de la diversidad de charlas que les proponemos. Es decir, no sólo buscan carreras, sino también información para pensar su proyecto de vida”, añadió Javier Baroni, organizador del evento.

Osde presente

En el marco de la Expoeducativa, se llevó a cabo una enriquecedora conferencia titulada “Construí tu imagen digital y preparate para el mundo laboral”, organizada por Fundación Osde. La charla, de la que participaron 90 estudiantesm estuvo a cargo de Ariana Salata, Licenciada en Psicología y Líder de Acciones de Marketing y Comunicación Interna en Osde, y Florencia Sáenz Valiente, Licenciada en Publicidad y Líder de Selección y Contrataciones en la misma organización. Ambas profesionales compartieron con el público joven su experiencia y conocimientos sobre un tema clave en la actualidad: la construcción de una imagen digital sólida como parte del desarrollo de la marca personal.

Osde en expoeducativa

El encuentro fue concebido como un espacio dinámico e interactivo, con el objetivo de ofrecer herramientas útiles a quienes están dando sus primeros pasos en el mundo laboral.

Entre los temas abordados, se destacaron: Cómo construir una marca personal auténtica y coherente. Claves para enfrentar con seguridad la primera entrevista de trabajo. El impacto de la huella digital en los procesos de selección laboral. “¿Alguna vez se preguntaron qué huella dejan en internet y cómo eso influye cuando una empresa los busca antes de una entrevista?”, fue una de las preguntas disparadoras que invitó a la reflexión. Tanto Ariana como Florencia ofrecieron consejos concretos y estrategias accionables que permiten a los jóvenes prepararse mejor para ingresar al mundo laboral, comprendiendo que su comportamiento digital también forma parte de su perfil profesional. “Su imagen digital también habla por ustedes. Cada paso que den —en redes, en entrevistas, en su día a día— construye el perfil profesional que están creando”, afirmaron las oradoras.

La jornada dejó una huella positiva entre los asistentes, quienes valoraron la claridad, calidez y cercanía de las expositoras. Sin dudas, una propuesta inspiradora y necesaria para acompañar a las nuevas generaciones en su camino hacia el empleo y la vida profesional.