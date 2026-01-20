martes 20 de enero de 2026
    • Club Belgrano de San Nicolás proyecta un gimnasio cubierto de gran escala en su camping

    La dirigencia de Club Belgrano de San Nicolás confirmó que en 2026 comenzará la construcción de un espacio cubierto con capacidad para dos canchas.

    20 de enero de 2026 - 17:45
    La dirigencia del club de calle Pellegrini contó que “está todo listo para empezar”. Será un espacio cubierto que tendrá espacio suficiente como para ubicar dos canchas de handball.

    La dirigencia del club de calle Pellegrini contó que “está todo listo para empezar”. Será un espacio cubierto que tendrá espacio suficiente como para ubicar dos canchas de handball.

    El Norte

    El Club Belgrano de San Nicolás avanza con un proyecto de fuerte impacto institucional y deportivo. En 2026 iniciará en su camping la construcción de un gimnasio cubierto de grandes dimensiones, una de las obras largamente planificada que permitirá sumar metros bajo techo y potenciar el desarrollo de múltiples disciplinas en la entidad de calle Pellegrini.

    El plantel dirigido por Emiliano Capella se encuentra de pretemporada de cara a la Copa Federación, este campeonato comienza este fin de semana y el equipo de calle Pellegrini tiene jornada libre y su debut será en la segunda fecha ante Defensores Unidos de visitante.

    Club Belgrano de San Nicolás afina su preparación para la Copa Federación y debutará en la segunda fecha
    La intención de la gestión actual es, desde hace años, extender la Costanera también a ese sector de San Nicolás.

    San Nicolás: Demuelen el muro del Batallón y avanza el plan para extender la Costanera

    Un gimnasio cubierto para ampliar la oferta en otras disciplinas

    La iniciativa contempla la construcción de un espacio cubierto con dimensiones suficientes para albergar dos canchas de handball reglamentarias, que también podrán ser utilizadas para futsal y otras disciplinas. Según explicó el presidente del club, Ezequiel Parodi, la obra responde a una necesidad estructural: la falta de metros cubiertos para entrenamientos y competencias.

    “En el camping tenemos la casona, los quinchos y los vestuarios, pero no contamos con espacios cubiertos para la práctica deportiva. Eso es lo que queremos resolver”, señaló el dirigente en diálogo con La Deportiva Stream.

    Un modelo probado y una inversión estratégica

    Desde la conducción de Belgrano indicaron que el proyecto toma como referencia experiencias exitosas de otras instituciones. “No inventamos nada, vimos el modelo del club Hebraica, que construyó un gimnasio muy grande, y entendimos que es el camino a seguir. Necesitamos metros cubiertos para crecer”, afirmó Parodi.

    El objetivo es concentrar en el camping la mayor parte de la actividad semanal, sumando a disciplinas como básquet, handball y futsal al esquema que hoy ya desarrollan fútbol, hockey y rugby.

    Ubicación, plazos y reorganización del predio

    El gimnasio se levantará en el sector delantero del camping, sobre el área de estacionamiento que da a calle Reynoso. El dirigente Jerónimo Galván confirmó que la obra se encuentra en su etapa final de definición técnica. “A nivel dirigencial está todo listo para empezar; se está trabajando con ingenieros y arquitectos, pero el proyecto ya está sobre ruedas”, explicó.

    Si bien la construcción reducirá el espacio destinado actualmente al estacionamiento, el club prevé habilitar parte del nuevo predio adquirido detrás de la cancha de fútbol. Se trata de 19 hectáreas que permitirán mejorar los servicios, ordenar el ingreso y descomprimir una zona que hoy recibe a gran parte de los socios durante la temporada estival.

