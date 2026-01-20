Club Belgrano de San Nicolás proyecta un gimnasio cubierto de gran escala en su camping

La dirigencia del club de calle Pellegrini contó que “está todo listo para empezar”. Será un espacio cubierto que tendrá espacio suficiente como para ubicar dos canchas de handball.

El Club Belgrano de San Nicolás avanza con un proyecto de fuerte impacto institucional y deportivo. En 2026 iniciará en su camping la construcción de un gimnasio cubierto de grandes dimensiones, una de las obras largamente planificada que permitirá sumar metros bajo techo y potenciar el desarrollo de múltiples disciplinas en la entidad de calle Pellegrini.

Club Belgrano de San Nicolás afina su preparación para la Copa Federación y debutará en la segunda fecha

La iniciativa contempla la construcción de un espacio cubierto con dimensiones suficientes para albergar dos canchas de handball reglamentarias, que también podrán ser utilizadas para futsal y otras disciplinas. Según explicó el presidente del club, Ezequiel Parodi, la obra responde a una necesidad estructural: la falta de metros cubiertos para entrenamientos y competencias.

“En el camping tenemos la casona, los quinchos y los vestuarios, pero no contamos con espacios cubiertos para la práctica deportiva. Eso es lo que queremos resolver”, señaló el dirigente en diálogo con La Deportiva Stream.

Desde la conducción de Belgrano indicaron que el proyecto toma como referencia experiencias exitosas de otras instituciones. “No inventamos nada, vimos el modelo del club Hebraica, que construyó un gimnasio muy grande, y entendimos que es el camino a seguir. Necesitamos metros cubiertos para crecer”, afirmó Parodi.

El objetivo es concentrar en el camping la mayor parte de la actividad semanal, sumando a disciplinas como básquet, handball y futsal al esquema que hoy ya desarrollan fútbol, hockey y rugby.

Ubicación, plazos y reorganización del predio

El gimnasio se levantará en el sector delantero del camping, sobre el área de estacionamiento que da a calle Reynoso. El dirigente Jerónimo Galván confirmó que la obra se encuentra en su etapa final de definición técnica. “A nivel dirigencial está todo listo para empezar; se está trabajando con ingenieros y arquitectos, pero el proyecto ya está sobre ruedas”, explicó.

Si bien la construcción reducirá el espacio destinado actualmente al estacionamiento, el club prevé habilitar parte del nuevo predio adquirido detrás de la cancha de fútbol. Se trata de 19 hectáreas que permitirán mejorar los servicios, ordenar el ingreso y descomprimir una zona que hoy recibe a gran parte de los socios durante la temporada estival.