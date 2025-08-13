miércoles 13 de agosto de 2025
    • ¿Se acabó la "primavera" en Pergamino? Vuelve el frío y los abrigos

    Tras varios días de temperaturas templadas, el viento sur trae un marcado descenso térmico a Pergamino. Se esperan mínimas cercanas a 1 grado.

    13 de agosto de 2025 - 13:54
    En Pergamino, las mínimas oscilarán entre 1 y 5 grados y las máximas apenas alcanzarán entre 10 y 12 grados.

    En Pergamino, las mínimas oscilarán entre 1 y 5 grados y las máximas apenas alcanzarán entre 10 y 12 grados.

    0221

    En los últimos días, Pergamino y gran parte de la región pampeana disfrutaron de un clima primaveral anticipado, con máximas entre 20 y 22 grados gracias al viento norte. Sin embargo, este miércoles la rotación del viento al sur comenzó a marcar un quiebre: el frío regresa y el contraste será notorio.

    Sebastián Valente, el joven carnicero de 28 años que apuesta todo su futuro a un emprendimiento comercial en España junto a su hermano.

    El joven carnicero pergaminense que se destaca en España por los descuentos a jubilados en su local
    Lisandro Santoro elevó a 110 kilos el récord nacional de parapowerlifting de su categoría.

    Lisandro Santoro volvió a romper un récord nacional de parapowerlifting

    Pronóstico: días fríos por delante

    De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional y el meteorólogo Leonardo De Benedictis, jueves, viernes y sábado tendrán “temperaturas muy bajas en el área central”, con un descenso acentuado por la diferencia con los valores cálidos recientes.

    En Pergamino, las mínimas oscilarán entre 1 y 5 grados y las máximas apenas alcanzarán entre 10 y 12 grados. La presencia de aire seco favorecerá la ocurrencia de heladas moderadas en la región.

    Agosto recuerda que sigue siendo invierno

    La masa de aire frío, proveniente de la Patagonia, avanza sobre la provincia de Buenos Aires, consolidando condiciones invernales. Aunque el aumento de nubosidad podría generar alguna precipitación aislada el sábado, las probabilidades para Pergamino son bajas.

    Domingo con sol para el Día del Niño

    La buena noticia es que el alivio llegará el domingo. Se espera que las temperaturas comiencen a subir, con una máxima estimada de 18 grados y cielo soleado, ideal para celebrar al aire libre el Día del Niño

    El joven carnicero pergaminense que se destaca en España por los descuentos a jubilados en su local

    Lisandro Santoro volvió a romper un récord nacional de parapowerlifting

    Más educación en Pergamino: luz verde para terminar el Jardín de Infantes Nº 926

    Un trío de artistas vuelve a reunirse en Pergamino con un show de raíces y emociones

    Murió una mujer y un hombre sufrió severos traumatismos al chocar una moto y un colectivo en la ruta 8

    Pergamino se une a Samsung para una nueva Hackatón Joven

    Crisis del tomate: caen 60% las ventas en los mercados productores

    Aldana López toca con la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UNR en el Teatro El Círculo de Rosario

    Salud municipal reforzó la prevención en el Barrio Jorge Newbery

    Juliano Almeida triunfó en Chacabuco por el Infanto Bonaerense

    Sebastián Valente, el joven carnicero de 28 años que apuesta todo su futuro a un emprendimiento comercial en España junto a su hermano.

    El joven carnicero pergaminense que se destaca en España por los descuentos a jubilados en su local

    Por Alfonso Godoy

    Sebastián Valente, el joven carnicero de 28 años que apuesta todo su futuro a un emprendimiento comercial en España junto a su hermano.

    El joven carnicero pergaminense que se destaca en España por los descuentos a jubilados en su local

    Por Alfonso Godoy
    La inflación de julio fue de 1,9% y acumuló 36,6% en el último año

    La inflación de julio fue de 1,9% y acumuló 36,6% en el último año

    Continúa la investigación del caso del motochorro en Baradero tras allanamientos recientes
    Baradero Violento

    Continúa la investigación del caso del motochorro en Baradero tras allanamientos recientes

    Toto es una de las pocas bandas de los años 70 que ha sabido resistir el paso del tiempo y las modas. video
    Cultura y espectáculos

    La banda Toto vuelve a la Argentina con Christopher Cross como invitado especial

    Salud: preocupación en Provincia de Buenos Aires por un brote de listerosis

    Salud: preocupación en Provincia de Buenos Aires por un brote de listerosis