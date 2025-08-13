¿Se acabó la "primavera" en Pergamino? Vuelve el frío y los abrigos

En Pergamino, las mínimas oscilarán entre 1 y 5 grados y las máximas apenas alcanzarán entre 10 y 12 grados. 0221

En los últimos días, Pergamino y gran parte de la región pampeana disfrutaron de un clima primaveral anticipado, con máximas entre 20 y 22 grados gracias al viento norte. Sin embargo, este miércoles la rotación del viento al sur comenzó a marcar un quiebre: el frío regresa y el contraste será notorio.

Pronóstico: días fríos por delante De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional y el meteorólogo Leonardo De Benedictis, jueves, viernes y sábado tendrán “temperaturas muy bajas en el área central”, con un descenso acentuado por la diferencia con los valores cálidos recientes.

En Pergamino, las mínimas oscilarán entre 1 y 5 grados y las máximas apenas alcanzarán entre 10 y 12 grados. La presencia de aire seco favorecerá la ocurrencia de heladas moderadas en la región.

Agosto recuerda que sigue siendo invierno La masa de aire frío, proveniente de la Patagonia, avanza sobre la provincia de Buenos Aires, consolidando condiciones invernales. Aunque el aumento de nubosidad podría generar alguna precipitación aislada el sábado, las probabilidades para Pergamino son bajas.

Domingo con sol para el Día del Niño La buena noticia es que el alivio llegará el domingo. Se espera que las temperaturas comiencen a subir, con una máxima estimada de 18 grados y cielo soleado, ideal para celebrar al aire libre el Día del Niño

