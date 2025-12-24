miércoles 24 de diciembre de 2025
    • Navidad con clima inestable en Pergamino: ¿Mesa adentro o afuera en la noche del 24?

    En la antesala de Navidad, el pronóstico anticipa calor, alta humedad y probabilidad de tormentas para Pergamino.

    24 de diciembre de 2025 - 13:40
    En Pergamino la recomendación es clara: tener un plan B bajo techo para esta Nochebuena.

    En Pergamino la recomendación es clara: tener un plan B bajo techo para esta Nochebuena.

    SOMOS JUJUY

    Uno de los dilemas clásicos de cada Nochebuena vuelve a plantearse este año: organizar la mesa al aire libre o resguardarse bajo techo. En pleno verano, definirlo con anticipación no siempre es sencillo, y el pronóstico para este 24 de diciembre en Pergamino suma incertidumbre a los preparativos.

    Las altas temperaturas, combinadas con elevados niveles de humedad, vienen generando jornadas agobiantes en gran parte de la provincia de Buenos Aires. Y aunque en algunos sectores hubo alivio momentáneo con lluvias nocturnas, el escenario climático sigue siendo cambiante.

    Qué anticipa el pronóstico para Pergamino

    Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la jornada de este miércoles 24 la nubosidad irá en aumento en todo el territorio bonaerense. Pergamino se encuentra dentro de una franja que atraviesa la provincia en diagonal —desde el noroeste hasta la Costa Atlántica— para la cual rige una alerta amarilla por tormentas.

    El organismo prevé lluvias y tormentas aisladas, especialmente hacia la tarde y la noche, justo en el horario en que muchas familias se disponen a celebrar la cena navideña. Estas condiciones se verán potenciadas por el calor acumulado y la humedad presente en la atmósfera.

    Lluvias, viento y posibles chaparrones

    Desde Defensa Civil bonaerense advirtieron que el avance de un frente frío débil y de lento desplazamiento favorecerá el desarrollo de tormentas en gran parte de la Provincia. Los fenómenos podrían estar acompañados por intensa actividad eléctrica, caída ocasional de granizo y abundante lluvia en cortos períodos.

    Además, se espera la presencia de ráfagas de viento sur que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, un factor que también juega en contra de las celebraciones al aire libre.

    Un escenario típico del verano

    La meteoróloga Cindy Fernández explicó al sitio especializado Meteored que realizar pronósticos precisos en esta época del año resulta especialmente complejo. “En verano se combinan distintas variables: algunas zonas enfrentan lluvias muy abundantes y riesgo de fenómenos severos, mientras que otras lidian con vientos fuertes o precipitaciones más moderadas pero persistentes”, señaló.

    Este tipo de superposición de condiciones es habitual durante la estación cálida, lo que explica por qué muchas decisiones vinculadas al clima terminan resolviéndose a último momento.

    ¿Qué conviene hacer en Nochebuena?

    Con este panorama, en Pergamino la recomendación es clara: tener un plan B bajo techo. Si bien la mesa afuera sigue siendo una opción tentadora por el calor, la probabilidad de tormentas y ráfagas de viento hace aconsejable prever un espacio interior o, al menos, una alternativa rápida ante un cambio repentino del tiempo.

    Así, mientras se ultiman los detalles de la cena y los brindis, el clima se convierte en un invitado más a la mesa navideña, obligando a combinar celebración, prudencia y flexibilidad.

