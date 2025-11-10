"Ciudad en 15 minutos": un arquitecto cordobés haciendo historia en Milán

Con extensa trayectoria y una larga lista de reconocimientos, Rodríguez Pons y su equipo llevan casi 30 años de trabajo con proyectos y desarrollos en diferentes países. ARQUIMASTER. Uno de los proyectos premiados consiste en un desarrollo inmobiliario de 30 viviendas con un pequeño campo de golf, que invita a vivir un estilo de vida sustentable. ARQUIMASTER.

El arquitecto cordobés Marcello Rodríguez Pons fue reconocido por dos de sus proyectos con el A’ Design Award, uno de los premios más influyentes y convocantes del mundo del diseño y la arquitectura. El profesional cordobés recibió los galardones de manos de las autoridades de la premiación y en presencia del cónsul argentino en Milán, Manrique Lucio Altavista.

Planificación y Desarrollo Urbano Rodríguez Pons recibió el premio Silver en la categoría Planificación y Desarrollo Urbano por el proyecto Marinas de Punta Piedra (Punta Piedra Waterfront Microcity), un desarrollo frente al río de la Plata, en la ciudad de Carmelo, Uruguay. Una microciudad a escala humana, 100 % ecológica, basada en el concepto de “ciudad de 15 minutos”. Este concepto de urbanismo propone que la mayoría de las necesidades diarias, como trabajo, escuela, tiendas, servicios de salud y ocio, estén accesibles en un radio de 15 minutos a pie o en bicicleta desde el hogar.

Diseño Arquitectónico En tanto, en la categoría Diseño Arquitectónico, recibió el premio Iron por el Club House y Anfiteatro Mauritius (Mauritius Clubhouse Amphitheater), que se desarrolla en Abuja, Nigeria. El diseño está conformado por dos edificios semienterrados, separados por un arroyo, que albergan los servicios del campo de golf en uno y un centro de actividades culturales al aire libre en el otro. Ambos se conectan en la azotea mediante un anillo peatonal y terrazas exteriores.

Sobre A’ Design Awards El A’ Design Award es uno de los premios más importantes y difundidos a nivel internacional. Reconoce los mejores trabajos de arquitectos, diseñadores e innovadores de diferentes ámbitos —como la moda, el arte y el mobiliario— que muestran sus proyectos al mundo.

Su objetivo es generar incentivos para que diseñadores, compañías y marcas de todo el mundo presenten sus mejores productos, servicios y sistemas que beneficien a la humanidad, y que ofrezcan valor agregado, utilidad, funcionalidad innovadora, estética superior, eficiencia, sostenibilidad y un rendimiento sobresaliente en sus diseños. Fuentes: Canal C y Hoy Día.

