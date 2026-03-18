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    • Ciencia en acción: hallan en San Pedro garra de perezoso prehistórico juvenil

    El descubrimiento en San Pedro revela nuevos datos sobre la infancia de la megafauna del Pleistoceno y fortalece el valor científico del yacimiento.

    18 de marzo de 2026 - 12:12
    El Grupo Conservacionista de Fósiles de San Pedro informó el hallazgo y la recuperación de una falange ungueal, comúnmente denominada garra, perteneciente a un perezoso terrestre prehistórico.

    El Grupo Conservacionista de Fósiles de San Pedro informó el hallazgo y la recuperación de una falange ungueal, comúnmente denominada "garra", perteneciente a un perezoso terrestre prehistórico.

    notisanpedro.info

    Un hallazgo de alto valor científico se registró en la zona del Bajo del Tala, situado cerca de la ciudad de San Pedro, Buenos Aires, donde especialistas lograron recuperar una garra fósil perteneciente a un perezoso terrestre prehistórico juvenil. El descubrimiento aporta información clave sobre el desarrollo de estas especies que habitaron la región hace miles de años.

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    En San Pedro un hallazgo clave en Campo Spósito

    El Grupo Conservacionista de Fósiles de San Pedro informó la recuperación de una falange ungueal —comúnmente conocida como “garra”— en el yacimiento de Campo Spósito, un sitio reconocido por su riqueza paleontológica. La pieza fue localizada en el Bajo del Tala, un área que continúa ofreciendo evidencias de la megafauna que habitó la región durante el Pleistoceno.

    El trabajo conjunto con especialistas del Museo Paleontológico permitió avanzar rápidamente en la identificación del material, que fue rescatado bajo estrictos protocolos de conservación.

    Un perezoso prehistórico en etapa de crecimiento

    Los estudios iniciales determinaron que la garra pertenece a un perezoso terrestre en plena etapa de desarrollo, posiblemente del género Lestodon. Este tipo de animales, que podían alcanzar grandes dimensiones en su adultez, utilizaban sus garras como herramientas fundamentales tanto para alimentarse como para defenderse.

    En ejemplares adultos, estas estructuras podían superar los 20 centímetros de longitud. Sin embargo, el tamaño de la pieza hallada indica que perteneció a un individuo muy joven, lo que abre una ventana única para estudiar su crecimiento y morfología en etapas tempranas.

    El Bajo del Tala, un sitio clave del Pleistoceno

    Desde el equipo de investigación describieron el hallazgo como el rastro de “un cachorro caminando entre gigantes”, en alusión al ecosistema dominado por grandes especies que caracterizó a la región hace miles de años. Este tipo de descubrimientos resulta fundamental para reconstruir cómo era la vida en ese período.

    El nuevo fósil se suma al extenso registro recuperado en Campo Spósito, consolidando al Bajo del Tala como uno de los puntos de referencia más importantes para el estudio de la fauna prehistórica en la cuenca del Río Paraná. La pieza será acondicionada y posteriormente exhibida en el museo de San Pedro, donde podrá ser apreciada por la comunidad.

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