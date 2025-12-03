Día del Médico: vocación, ciencia y comunidad en tiempos de desafíos

La jornada invita a destacar a los médicos, quienes dedican su vida a asistir pacientes, brindar primeros auxilios, prevenir y tratar enfermedades.

Cada 3 de diciembre se celebra el Día del Médico , una fecha promovida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) desde 1953 para reconocer a estos profesionales como un pilar esencial de la sociedad. La jornada invita a destacar a quienes dedican su vida a asistir pacientes, brindar primeros auxilios, prevenir y tratar enfermedades, y sostener, muchas veces en silencio, el entramado sanitario de las comunidades.

La elección de la fecha no es casual. El 3 de diciembre nació Carlos Juan Finlay (1833-1915), el médico cubano que logró confirmar cómo se propagaba la fiebre amarilla, un hallazgo que revolucionó la medicina moderna. Su hipótesis —presentada en 1881 ante la Academia de Ciencias de La Habana— proponía que el Aedes aegypti era el agente transmisor de la enfermedad. Aunque en su momento fue descartada por la teoría dominante, dos décadas más tarde sería comprobada por una comisión estadounidense y salvaría millones de vidas.

Honrar al médico es, también, honrar esa perseverancia científica y ética.

En Pergamino , la labor médica organizada tiene raíces profundas. La Asociación Médica, creada en 1920 como Círculo Médico de Pergamino, nació de un grupo de profesionales con fuerte vocación gremial. En 1941 adoptó su nombre actual, extendiendo su alcance al norte de la provincia de Buenos Aires y consolidándose como entidad representativa del sector.

Su misión incluye:fortalecer el vínculo entre colegas,defender los intereses gremiales,

promover la ética profesional,estimular el intercambio científico,y acompañar el desarrollo profesional de los nuevos médicos.

Hoy cuenta con alrededor de 400 asociados entre médicos plenos y facturistas, constituyéndose en una referencia regional.

Carlos Labaronnie, presidente de la Asociación Médica de Pergamino.

Un sistema de salud atravesado por la economía

De cara a un nuevo Día del Médico, el presidente de la Asociación Médica de Pergamino, Carlos Labaronnie, dialogó con LA OPINIÓN sobre el presente del sector. Lo primero que menciona es la influencia decisiva del contexto económico en la realidad sanitaria:

“Trabajamos por un honorario y eso se siente en la calle: la falta de dinero y la merma de pacientes en los consultorios es un hecho.”

El impacto es doble: por un lado, el costo de vida afecta el funcionamiento de los consultorios; por otro, muchos pacientes migran al sistema público o prescinden de su obra social.

Aun así, la Asociación trabaja para minimizar los efectos:“La idea es trabajar fuertemente en la concreción de convenios favorables para el médico, para que esta situación sea lo menos traumática posible.”

La negociación con obras sociales y prepagas

Un capítulo clave de la gestión es el diálogo permanente con las obras sociales. Labaronnie destaca el rol del equipo administrativo:

“Gracias al plantel administrativo que tenemos, que son perros de presa, se trabaja constantemente para la actualización de convenios.”

Los convenios locales se encuentran actualmente por encima de los parámetros inflacionarios, lo que, en un contexto desafiante, es un avance significativo.

El caso IOMA: un cambio de paradigma

En el último año, IOMA transitó un profundo cambio en su sistema de pago, pasando del modelo capitado al de pago por prestación: “IOMA paga directamente por prestación al médico. Es un sistema distinto y a la Asociación y a los médicos les viene siendo favorable.”

En cuanto a PAMI, Labaronnie aclara:“Con PAMI no manejamos nosotros. Es un contrato directo del médico con PAMI. No tenemos injerencia.”

Menos pacientes en consultorios

La caída de consultas es una realidad visible:“Es lógico con la situación económica que vivimos. Muchos buscan el prestador público o dejan de tener obra social.”

Esta merma obliga a redoblar esfuerzos para sostener la calidad del servicio privado y mantener honorarios dignos.

Perfeccionamiento profesional

La actualización científica es uno de los pilares de la Asociación. El auditorio Carlos Laguía es sede permanente de cursos, charlas y jornadas.

“Estamos organizando el cuadragésimo curso anual de clínica médica, cuarenta años ininterrumpidos, con profesores de Buenos Aires y Rosario.”

También se realizan actividades de pediatría, urología, cardiología y otras especialidades.

Labaronnie lo resume con claridad: “El médico tiene que estar en perfeccionamiento continuo. Hay que estar acorde a los avances y al paciente, que hoy está sobreinformado.”

La transformación de la relación médico–paciente

Uno de los temas más sensibles es la modificación del vínculo entre profesionales y pacientes, atravesado por la tecnología, las redes y la era digital:“El paciente con Google y con inteligencia artificial cree saber, y discute. Para eso hay que estar informado y responder con conocimiento.”

En ciudades de tamaño medio como Pergamino, la relación humana sigue siendo central:

“Es fundamental. Al paciente lo encontrás en el supermercado o en la calle. Esa confianza es clave para una buena medicina.”

Pergamino como polo de atención regional

A pesar de la competencia con ciudades más grandes, Pergamino mantiene su rol de referencia:“Sigue siendo zona de derivación. Siempre decimos que lo que se hace en Pergamino se hace muy bien.”

Acompañar a las nuevas generaciones

La Asociación realiza reuniones informativas para jóvenes profesionales, explicando el funcionamiento de FEMEBA, el Colegio Médico, la Caja de Médicos y la importancia de la representación gremial: “La idea es atraer e incluir. La Asociación Médica es una casa de puertas abiertas para el médico.”

Los residentes del Hospital San José participan activamente del curso de clínica médica y de espacios de encuentro con colegas más experimentados.

Además, por la situación del sistema público, muchos médicos jóvenes se orientan al sector privado una vez finalizadas sus residencias:“La meta siempre es trabajar en el privado, aunque la experiencia del hospital es fundamental para formarse.”

Un gremialismo, una institución

Durante la pandemia, la Asociación atravesó uno de los momentos más complejos de su historia. Labaronnie lo recuerda con crudeza: “Se cerró todo y dejamos de recibir una moneda. Además de la función gremial, somos una pyme y tenemos que responder por nuestros empleados.”

Hoy el desafío es otro: sostenerse sin depender de ingresos financieros, en un contexto de inflación más baja:“Debemos trabajar para que el financiamiento genuino sostenga la Asociación. Ese es el desafío actual.”

En contraste, advierte que muchos círculos médicos pequeños de la región enfrentan serias dificultades:“Hay círculos chicos con perspectivas de cierre, de tener que entregar el edificio a los empleados. La situación es complicada.”

Un festejo que reúne a la comunidad médica

Como cada año, habrá un encuentro en el patio de la institución, que en esta oportunidad será este viernes: “Hacemos un lunch, viene alguien que toca música, regalamos premios y reconocemos a los médicos que cumplen cincuenta años de profesión.”

Este año, los homenajeados por sus 50 años de labor profesional serán los doctores Garasa y Torresi, referentes para varias generaciones.

La transformación de la medicina

Labaronnie, con casi cuatro décadas de trayectoria, observa una revolución en curso:“La medicina avanzó muchísimo en las últimas décadas. Cuando arrancamos no había computadora ni celular. Hoy tenemos que amoldarnos al gran cambio tecnológico que es la inteligencia artificial.”

Para él, el mayor desafío de la profesión es combinar calidez humana, actualización científica y adaptación tecnológica, sin perder el sentido de la vocación.

Un Día del Médico con reconocimiento

El 3 de diciembre no es solo una efeméride: es una oportunidad para valorar a quienes sostienen la salud en situaciones económicas adversas, en un sistema en permanente transformación y frente a un futuro signado por la tecnología y las nuevas demandas sociales.

Pergamino celebra a sus médicos, reconoce su trayectoria y reafirma el compromiso de seguir fortaleciendo una profesión indispensable.