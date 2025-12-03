miércoles 03 de diciembre de 2025
    • Día de la Discapacidad: una jornada de reflexión y actividades inclusivas en Pergamino

    La efeméride invita a pensar en sociedades más accesibles y equitativas, mientras que en Pergamino el Mes de la Discapacidad avanza con propuestas comunitarias.

    3 de diciembre de 2025 - 15:00
    Según datos de la Organización Mundial de la Salud, más de 1.300 millones de personas viven hoy con alguna discapacidad.

    Según datos de la Organización Mundial de la Salud, más de 1.300 millones de personas viven hoy con alguna discapacidad.

    INFOBAE

    Cada 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad renueva un llamado global: construir comunidades más accesibles, justas y respetuosas de la diversidad humana. El lema propuesto por la ONU para 2025 —“Fomentar sociedades inclusivas para impulsar el progreso social”— impulsa a repensar prácticas, vínculos y políticas que permitan que todas las personas participen plenamente en la vida social.

    Según datos de la Organización Mundial de la Salud, más de 1.300 millones de personas viven hoy con alguna discapacidad significativa. La cifra refleja que no se trata de un asunto marginal, sino de un eje estructural que atraviesa a todas las sociedades y exige respuestas concretas y sostenidas.

    Pergamino vive el Mes de la Discapacidad

    En línea con este espíritu, Pergamino transita el Mes de la Discapacidad con múltiples actividades impulsadas por el Consejo de Personas con Discapacidad, instituciones locales y distintas áreas municipales. La presidenta del organismo, Verónica Ferreyra, destacó que las propuestas cuentan con una participación amplia y un entusiasmo creciente.

    Actualmente, se desarrolla la Semana de Educación Vial en el Parque Belgrano, donde los chicos de la Mini Ciudad interactúan con circuitos y dinámicas educativas. La semana cerrará con la presencia de Aikén y visitas de Deporte Adaptado.

    Un desfile inclusivo para celebrar el cierre del mes

    Uno de los momentos más esperados será el desfile inclusivo, que tendrá lugar el domingo 14 a las 19:30 en el Galpón de Juventud. Instituciones, familias y personas con discapacidad protagonizarán un evento pensado para mostrar talentos, producciones y proyectos comunitarios.

    Habrá stands con trabajos de las instituciones, fotógrafos, maquilladores y peluqueros colaborando en la producción, además de una fuerte participación solidaria de comercios, sponsors y voluntarios. La coordinación del desfile cuenta también con el aporte de Belkis Gau y un equipo dedicado a la decoración y puesta en escena.

    El espectáculo incluirá shows en vivo: la murga del GAE, la presencia de payamédicos, una presentación de baile de Nicole Kiesevich, música en vivo y el acompañamiento del área de Juventud.

    Una vidriera mágica y un bono contribución solidario

    Durante las ferias que se realizan en estas semanas, el Consejo ofrecerá un bono contribución de $5.000 para participar del sorteo de la Vidriera Mágica, que se llevará a cabo el Día de Reyes. Serán mil bonos disponibles, y todo lo recaudado se destinará íntegramente a las instituciones de discapacidad de la ciudad.

    Un trabajo conjunto que potencia la inclusión

    Ferreyra destacó además el apoyo de múltiples áreas municipales, como Juventud, Deporte Adaptado, Nido, Desarrollo Social y colaboradores particulares, así como el acompañamiento de comercios como Rizobacter. “La verdad es que se están sumando todos”, expresó, subrayando el espíritu comunitario que atraviesa este mes.

    El Día Internacional de las Personas con Discapacidad es una oportunidad para mirar hacia adelante y asumir el compromiso de una sociedad más igualitaria. Pergamino, con un mes repleto de acciones inclusivas, muestra que el camino se construye colectivamente y que cada gesto —grande o pequeño— suma para hacer una ciudad más accesible para todos.

