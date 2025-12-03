Con foco en raigrás resistente, el INTA Pergamino organizó una Jornada de malezas

Estudio del INTA Pergamino detectó casos iniciales en lotes del norte de la provincia

La preocupación fue central durante la jornada, ya que el hallazgo, realizado en campos del norte bonaerense , coincide con una cascada de consultas y reportes sobre escapes posaplicación y pérdidas de eficacia en tratamientos tradicionales.

os técnicos del INTA explicaron que el fenómeno no es sorpresivo. “El incremento sostenido en el uso de herbicidas fue un factor clave en la selección de biotipos resistentes”, advirtieron los especialistas, quienes evaluaron que la región alcanzó un consumo promedio anual de 7,5 kg/ha, con fuerte predominio de glifosato y graminicidas.

Ese esquema, aplicado durante varias campañas sin alternancia en los mecanismos de acción, “generó el escenario propicio para que algunas poblaciones de raigrás desarrollaran resistencia y escaparan de los controles habituales”, señalaron.

Escapes en los lotes y una señal que se repite

El estudio del INTA detectó casos iniciales en lotes del norte de la provincia, pero pronto se sumaron múltiples reportes vecinos con situaciones similares.

Los técnicos describieron un patrón reiterado: aplicaciones con glifosato y graminicidas, seguidas de escapes, donde se observan plantas muertas conviviendo con otras verdes y activas. “Esa heterogeneidad es uno de los principales indicadores de resistencia”, enfatizaron, y marcaron que la problemática suele detectarse en bordes, rincones o sectores de tránsito de maquinaria, donde el impacto del manejo es menor.

Los análisis confirmaron una mutación genética en la posición 2078 del gen que codifica la enzima ACCase, lo que otorga resistencia cruzada a tres familias de herbicidas selectivos para gramíneas: FOPs, DIMs y DENs.

Este hallazgo implica una limitación severa para el manejo exclusivamente químico. “No falla un activo puntual, sino varias moléculas del mismo modo de acción”, explicaron los investigadores, lo que dificulta diseñar tratamientos eficientes y eleva los costos de control.

Un mensaje final: actuar temprano

La conclusión que dejó la jornada fue tajante. El avance del raigrás resistente “no es un fenómeno aislado, sino una tendencia que se acelera si no se incorporan cambios profundos en el manejo”.

Los técnicos coinciden en que el desafío está en tomar decisiones anticipadas, antes de que los escapes y fallas se transformen en una situación irreversible.