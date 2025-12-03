miércoles 03 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Con foco en raigrás resistente, el INTA Pergamino organizó una Jornada de malezas

    INTA Pergamino reunió a productores y técnicos en una jornada donde se advirtieron fallas crecientes de herbicidas y se plantearon alternativas para enfrentar un escenario que preocupa al norte bonaerense.

    3 de diciembre de 2025 - 07:15
    Estudio del INTA Pergamino detectó casos iniciales en lotes del norte de la provincia

    Estudio del INTA Pergamino detectó casos iniciales en lotes del norte de la provincia

    Lee además
    Especialistas del INTA insisten en que la resistencia en raigrás anual no es un fenómeno aislado

    Detectan resistencia múltiple a herbicidas en raigrás anual en el Norte bonaerense
    El uso de variedades de maíz de polinización libre ofrece además una ventaja clave para el productor.

    La vicia no le compite al maíz: confirman que no afectó el rendimiento en un material de INTA

    La preocupación fue central durante la jornada, ya que el hallazgo, realizado en campos del norte bonaerense, coincide con una cascada de consultas y reportes sobre escapes posaplicación y pérdidas de eficacia en tratamientos tradicionales.

    os técnicos del INTA explicaron que el fenómeno no es sorpresivo. “El incremento sostenido en el uso de herbicidas fue un factor clave en la selección de biotipos resistentes”, advirtieron los especialistas, quienes evaluaron que la región alcanzó un consumo promedio anual de 7,5 kg/ha, con fuerte predominio de glifosato y graminicidas.

    ea4190b6-59f2-4540-a756-b1b0336b55b8

    Ese esquema, aplicado durante varias campañas sin alternancia en los mecanismos de acción, “generó el escenario propicio para que algunas poblaciones de raigrás desarrollaran resistencia y escaparan de los controles habituales”, señalaron.

    Escapes en los lotes y una señal que se repite

    El estudio del INTA detectó casos iniciales en lotes del norte de la provincia, pero pronto se sumaron múltiples reportes vecinos con situaciones similares.

    Los técnicos describieron un patrón reiterado: aplicaciones con glifosato y graminicidas, seguidas de escapes, donde se observan plantas muertas conviviendo con otras verdes y activas. “Esa heterogeneidad es uno de los principales indicadores de resistencia”, enfatizaron, y marcaron que la problemática suele detectarse en bordes, rincones o sectores de tránsito de maquinaria, donde el impacto del manejo es menor.

    image

    Los análisis confirmaron una mutación genética en la posición 2078 del gen que codifica la enzima ACCase, lo que otorga resistencia cruzada a tres familias de herbicidas selectivos para gramíneas: FOPs, DIMs y DENs.

    Este hallazgo implica una limitación severa para el manejo exclusivamente químico. “No falla un activo puntual, sino varias moléculas del mismo modo de acción”, explicaron los investigadores, lo que dificulta diseñar tratamientos eficientes y eleva los costos de control.

    Un mensaje final: actuar temprano

    La conclusión que dejó la jornada fue tajante. El avance del raigrás resistente “no es un fenómeno aislado, sino una tendencia que se acelera si no se incorporan cambios profundos en el manejo”.

    Los técnicos coinciden en que el desafío está en tomar decisiones anticipadas, antes de que los escapes y fallas se transformen en una situación irreversible.

    Temas
    Seguí leyendo

    Detectan resistencia múltiple a herbicidas en raigrás anual en el Norte bonaerense

    La vicia no le compite al maíz: confirman que no afectó el rendimiento en un material de INTA

    Más rechazo a la nueva tasa bonaerense: "les importa poco el ambiente"

    Polémica por una Diputada K que propone cobrar una tasa por el metano de las vacas

    Apicultura: el polen es otra estrategia para diversificar la actividad

    Trigo: con un avance del 40%, la cosecha muestra rendimientos sorprendentes

    El riego en Argentina: más de 60 mil hectáreas en dos años

    "Productividad, reglas claras y fin de las retenciones", el pedido de los acopiadores

    Sonríe el agro: La Niña 2025/26 será un fenómeno leve y de corta duración

    Periurbano de Pergamino: la otra opción productiva que puede impactar en rentabilidad

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El Centro de Comercio de San Pedro, en colaboración con la Dirección de Turismo y el Banco Nación (BNA), convocaron a la presentación del programa Viajá+, una nueva herramienta financiera diseñada para impulsar la actividad turística de cara a la próxima temporada.

    El Banco Nación junto a la Dirección de Turismo lanzó en San Pedro el programa "Viajá+"
    Guillermo Mañé actualmente trabaja en su taller en la localidad de Rojas.
    Cultura

    Cien Tormentas: la nueva geografía emocional de Guillermo Mañé

    Entre las ciudades con más presencia, se destaca Buenos Aires que se consolida como una potencia gastronómica con ocho restaurantes clasificados; seguida de Lima, con siete; y Santiago, con cinco.

    La gastronomía argentina se adueñó del Latin America's 50 Best Restaurants

    La fecha límite es el miércoles 10 de diciembre.

    INAES: vence el plazo para digitalizar la nómina de asociados de cooperativas y mutuales

    La U13 de Argentino durante la celebración luego de derrotar a Sports en la final.

    Doble coronación para Argentino: campeón en U15 y U13