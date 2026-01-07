miércoles 07 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Choque por alcance en la Ruta 8: hospitalizaron al conductor de una camioneta que chocó a un camión

    Un choque por alcance entre una pick up y un camión en la Ruta Nº 8 dejó a un adulto mayor hospitalizado con traumatismo de tórax.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    7 de enero de 2026 - 07:47
    El siniestro vial ocurrió en la autopista de la ruta 8, a la altura del kilómetro 231, y movilizó a rescatistas, Policía Vial, SAME y la brigada civil de los Corredores Viales.

    El siniestro vial ocurrió en la autopista de la ruta 8, a la altura del kilómetro 231, y movilizó a rescatistas, Policía Vial, SAME y la brigada civil de los Corredores Viales.

    LA OPINION
    El siniestro vial ocurrió en la autopista de la ruta 8, a la altura del kilómetro 231, y movilizó a rescatistas, Policía Vial, SAME y la brigada civil de los Corredores Viales.

    El siniestro vial ocurrió en la autopista de la ruta 8, a la altura del kilómetro 231, y movilizó a rescatistas, Policía Vial, SAME y la brigada civil de los Corredores Viales.

    LA OPINION
    El siniestro vial ocurrió en la autopista de la ruta 8, a la altura del kilómetro 231, y movilizó a rescatistas, Policía Vial, SAME y la brigada civil de los Corredores Viales.

    El siniestro vial ocurrió en la autopista de la ruta 8, a la altura del kilómetro 231, y movilizó a rescatistas, Policía Vial, SAME y la brigada civil de los Corredores Viales.

    LA OPINION
    El siniestro vial ocurrió en la autopista de la ruta 8, a la altura del kilómetro 231, y movilizó a rescatistas, Policía Vial, SAME y la brigada civil de los Corredores Viales.

    El siniestro vial ocurrió en la autopista de la ruta 8, a la altura del kilómetro 231, y movilizó a rescatistas, Policía Vial, SAME y la brigada civil de los Corredores Viales.

    LA OPINION
    El siniestro vial ocurrió en la autopista de la ruta 8, a la altura del kilómetro 231, y movilizó a rescatistas, Policía Vial, SAME y la brigada civil de los Corredores Viales.

    El siniestro vial ocurrió en la autopista de la ruta 8, a la altura del kilómetro 231, y movilizó a rescatistas, Policía Vial, SAME y la brigada civil de los Corredores Viales.

    LA OPINION
    El siniestro vial ocurrió en la autopista de la ruta 8, a la altura del kilómetro 231, y movilizó a rescatistas, Policía Vial, SAME y la brigada civil de los Corredores Viales.

    El siniestro vial ocurrió en la autopista de la ruta 8, a la altura del kilómetro 231, y movilizó a rescatistas, Policía Vial, SAME y la brigada civil de los Corredores Viales.

    LA OPINION
    El siniestro vial ocurrió en la autopista de la ruta 8, a la altura del kilómetro 231, y movilizó a rescatistas, Policía Vial, SAME y la brigada civil de los Corredores Viales.

    El siniestro vial ocurrió en la autopista de la ruta 8, a la altura del kilómetro 231, y movilizó a rescatistas, Policía Vial, SAME y la brigada civil de los Corredores Viales.

    LA OPINION

    En la noche de este martes hospitalizaron de urgencia a un adulto mayor que estuvo involucrado en un grave siniestro vial al chocar desde atrás a un camión que se desplazaba en su mismo sentido en la ruta nacional 8 en cercanías del AeroClub Pergamino.

    Lee además
    En los allanamientos aprehendieron a dos personas y recuperaron casi cinco millones de pesos robados.

    Golpe al fraude digital en Pergamino: en varios allanamientos recuperaron 5 millones robados en estafas
    pergamino: no le pagaron un flete y descubrieron maniobras para robar materiales de construccion

    Pergamino: no le pagaron un flete y descubrieron maniobras para robar materiales de construcción

    Un grave siniestro vial se registró en la noche de este martes en el carril descendente de la ruta nacional 8, a la altura del kilómetro 231, donde una pick up colisionó contra un camión y su conductor resultó lesionado.

    Choque por alcance

    Hector De Gaetani con traumatismo de torax al chocar en Toyota Hilux contra un camion autopista Pergamino 011
    La Toyota Hilux evidencia el impacto en su parte frontal al embestir la parte trasera del acoplado del camión que circulaba en su mismo sentido.

    La Toyota Hilux evidencia el impacto en su parte frontal al embestir la parte trasera del acoplado del camión que circulaba en su mismo sentido.

    El siniestro vial ocurrió a la altura del kilómetro 231 alrededor de las 23:00, cuando una camioneta Toyota Hilux que circulaba en sentido Colón–Pergamino impactó contra la parte trasera de un camión Mercedes Benz con acoplado. Por causas que aún se intentan establecer, la colisión habría sido por alcance, es decir, que el vehículo embistente se desplazaba detrás de la unidad de mayor porte.

    Como consecuencia del impacto, el conductor de la camioneta, un adulto mayor de 65 años, identificado como Héctor Jesús De Gaetani, sufrió un severo traumatismo de tórax. En el lugar fue asistido por personal del SAME, a cargo de la médica de guardia de la ambulancia N° 6, y posteriormente trasladado al Hospital San José de Pergamino para una mejor evaluación y atención médica.

    Hector De Gaetani con traumatismo de torax al chocar en Toyota Hilux contra un camion autopista Pergamino 012
    La Toyota Hilux evidencia el impacto en su parte frontal al embestir la parte trasera del acoplado del camión que circulaba en su mismo sentido.

    La Toyota Hilux evidencia el impacto en su parte frontal al embestir la parte trasera del acoplado del camión que circulaba en su mismo sentido.

    De acuerdo a la información recabada en el lugar, tras el choque el camión continuó su marcha, aunque minutos después el chofer regresó y se presentó ante las autoridades para brindar su testimonio y ponerse a disposición de la investigación.

    El conductor del Mercedes Benz con acoplado, identificado como Mauricio Perret, resultó ileso.

    choque toyota hilux camion autopista ruta 8 pergamino 001
    El siniestro vial ocurrió en la autopista de la ruta 8, a la altura del kilómetro 231, y movilizó a rescatistas, Policía Vial, SAME y la brigada civil de los Corredores Viales.

    El siniestro vial ocurrió en la autopista de la ruta 8, a la altura del kilómetro 231, y movilizó a rescatistas, Policía Vial, SAME y la brigada civil de los Corredores Viales.

    El operativo en la escena incluyó la intervención del Comando de Patrulla, Policía Vial Pergamino, Policía Científica, rescatistas locales y una grúa de Corredores Viales, que procedió al remolque de la camioneta hasta el Destacamento Policial N° 2.

    Hector De Gaetani con traumatismo de torax al chocar en Toyota Hilux contra un camion autopista Pergamino 013
    La Toyota Hilux evidencia el impacto en su parte frontal al embestir la parte trasera del acoplado del camión que circulaba en su mismo sentido.

    La Toyota Hilux evidencia el impacto en su parte frontal al embestir la parte trasera del acoplado del camión que circulaba en su mismo sentido.

    La causa quedó en manos de la Fiscalía N° 1, a cargo del fiscal Fernando Pertierra, bajo la carátula de lesiones culposas. Desde la instrucción judicial se dispuso que ambos conductores fueran sometidos a la extracción sanguínea de rigor, con el objetivo de determinar la presencia o no de alcohol en sangre al momento del siniestro.

    El tránsito en la autopista permaneció parcialmente asistido durante las tareas de rescate, peritajes y remoción de los vehículos, hasta que la circulación fue normalizada.

    Temas
    Seguí leyendo

    Golpe al fraude digital en Pergamino: en varios allanamientos recuperaron 5 millones robados en estafas

    Pergamino: no le pagaron un flete y descubrieron maniobras para robar materiales de construcción

    Robo frente a la Terminal: un ladrón forzó un local, rompió cámaras y se llevó dinero y mercadería

    Más de 100 causas en cinco días: la Fiscalía 8 intervino en delitos graves durante el inicio del año

    Intensa persecución y detención de un convicto con arresto domiciliario que circulaba en moto por el centro

    Hallaron semi desmantelada la moto robada del local de avenida Marcelino Ugarte

    Intento de suicidio: un adulto mayor se disparó en el pecho y fue trasladado de urgencia al Hospital San José

    Serían menores de edad los ladrones de una moto tras romper la vidriera del local en avenida Ugarte y Baradero

    Detuvieron a un motociclista que trasladaba dosis de cocaína y 70 mil pesos montado a una moto sin patente

    Detuvieron a las viudas negras que adormecieron a un mecánico para robarle dinero y un teléfono celular

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    San Nicolás ocupa actualmente el puesto 16 a nivel nacional en el ranking de tarifas del transporte urbano.

    San Nicolás, entre las ciudades con el boleto de colectivo más caro del país
    El 2025 marcó el despegue internacional del rugbier sampedrino Juan Pedro Ramognino.

    Rugby San Pedro: primera experiencia internacional del sampedrino Juan Pedro Ramognino

    El Ballet Hijos del Horizonte, una agrupación que pertenece al reconocido Ballet Horizonte, participó este martes en la 54ª edición del Pre Cosquín, uno de los certámenes más importantes de la música y la danza popular argentina.

    Ramallo: Ballet Hijos del Horizonte brilló en el Pre Cosquín 2026, dejando su huella en la danza argentina

    Al costado de las vías del Ferrocarril Mitre y Avenida Rivadavia y casi perdida de la vista de los transeúntes existe un bello edificio de líneas sobrias representativo de una época y con mucha historia, que supo albergar las antiguas instalaciones administrativas de la Cooperativa Eléctrica de Zárate y su usina.

    Edificio histórico de la Cooperativa Eléctrica de Zárate: símbolo de lucha y solidaridad

    Pergamino: retiran de las calles vehículos que están abandonados

    Pergamino: retiran de las calles vehículos que están abandonados