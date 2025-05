Chocaron un auto y una ambulancia en el Centro

Afortunadamente no hubo personas lesionadas, pero la mujer que iba al mando del auto quedó shockeada por la magnitud del siniestro.

