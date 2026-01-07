Centro de Día Esperanza: 20 años acompañando a personas con discapacidad en Pergamino pese a la crisis de IOMA

Mónica Bañuls del Centro de Día Esperanza participó del ciclo radial y de streaming "Reporte La Opinión" que conducen los periodistas Federico Delloso y Alfonso Godoy.

El Centro de Día Esperanza de Pergamino transita su vigésimo año de funcionamiento en un contexto complejo marcado por dificultades económicas, demoras administrativas y un sistema de prestaciones que no logra acompañar la demanda. Aun así, la institución continúa brindando atención integral a personas con discapacidad mayores de 15 años, sosteniendo un espacio terapéutico clave para la comunidad.

Así lo expresó su directora y fundadora, Mónica Bañuls, quien realizó un balance del 2025 y expuso los principales desafíos que enfrenta la institución, especialmente en relación con la obra social IOMA, único ingreso del centro desde su creación. “Fue un año muy difícil. Las demoras en autorizaciones, acompañamientos terapéuticos y medicación nos afectan directamente”, explicó.

Según detalló, IOMA abona alrededor del 50% del arancel establecido por el nomenclador nacional, lo que genera un desfasaje económico significativo. “Tenemos habilitación del Ministerio de Salud de la Provincia y dependemos exclusivamente de IOMA, lo que hace que la planificación sea extremadamente cuidadosa”, sostuvo.

Durante 2025, Bañuls mantuvo una reunión con el gobernador Axel Kicillof durante su visita a Pergamino, donde recibió promesas vinculadas a la mejora de aranceles y la entrega de un vehículo para transporte. Sin embargo, al inicio de 2026, esas soluciones aún no se concretaron.

Un espacio terapéutico integral

Pese al contexto adverso, el Centro de Día Esperanza continúa ofreciendo un abordaje interdisciplinario con fonoaudiología, kinesiología, terapia ocupacional, danzaterapia y talleres pedagógicos, a cargo de docentes especiales y profesionales especializados. Actualmente, asisten 40 personas, número que representa el límite de su habilitación.

“La danzaterapia fue una de nuestras banderas. Fuimos pioneros en Pergamino y hoy nos llena de orgullo ver cómo se replicó en otras instituciones”, destacó Bañuls. El centro cumple además un rol fundamental para jóvenes que egresan de escuelas especiales y quedan fuera del sistema educativo formal.

La institución cuenta con una extensa lista de espera, aunque la posibilidad de ampliar la matrícula está condicionada a obras de infraestructura. “Para incorporar más personas necesitamos construir dos baños adicionales, algo que hoy no podemos afrontar económicamente”, explicó.

Dos décadas de historias y vínculos

A lo largo de estos 20 años, el Centro de Día Esperanza se consolidó como una segunda casa para muchas familias. “Tenemos personas que están con nosotros desde el inicio. Se construyen vínculos profundos, inevitables”, afirmó Bañuls. Algunas familias continúan acompañando a la institución incluso después del fallecimiento de sus seres queridos.

En noviembre pasado, tras varios años sin actividades abiertas por la pandemia, se realizó una feria solidaria que permitió reunir fondos suficientes para completar el cielorraso del SUM. “Fue emocionante. Gracias al apoyo de las familias logramos una obra que parecía imposible”, recordó.

Residencia y proyectos de autonomía

Uno de los proyectos más innovadores de la institución es la Residencia Esperanza, un complejo de monoambientes destinado a promover la autonomía de personas con discapacidad. Actualmente, dos personas viven allí de forma permanente, con acompañamiento profesional.

Se trata de módulos habitables para que resida una persona sola o con un acompañante con las comodidades mínimas.

Entre los casos destacados, Bañuls mencionó a una joven con parálisis cerebral que asiste a la UNNOBA y logró independizarse tras perder a sus padres. “Verla avanzar, estudiar y vivir sola es una de las mayores satisfacciones”, expresó. La parálisis le afecta la movilidad, pero no sus capacidades intelectuales para desarrollar los estudios universitarios.

De cara a 2026, el objetivo es sostener los servicios, ampliar proyectos de autonomía y seguir acompañando a una población que, en muchos casos, no encuentra otros espacios de contención. “El centro nació de una necesidad personal, la de mi hija Noelia, pero con los años entendimos que Pergamino necesita muchos más espacios como este”, reflexionó.

