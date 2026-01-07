miércoles 07 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Centro de Día Esperanza: 20 años acompañando a personas con discapacidad en Pergamino pese a la crisis de IOMA

    Con casi dos décadas de trayectoria, el Centro de Día Esperanza enfrenta demoras de IOMA, que sostiene su labor terapéutica con 40 personas con discapacidad.

    7 de enero de 2026 - 18:26
    Mónica Bañuls del Centro de Día Esperanza participó del ciclo radial y de streaming Reporte La Opinión que conducen los periodistas Federico Delloso y Alfonso Godoy.

    Mónica Bañuls del Centro de Día Esperanza participó del ciclo radial y de streaming "Reporte La Opinión" que conducen los periodistas Federico Delloso y Alfonso Godoy.

    CAPTURA DE PANTALLA YOUTUBE

    El Centro de Día Esperanza de Pergamino transita su vigésimo año de funcionamiento en un contexto complejo marcado por dificultades económicas, demoras administrativas y un sistema de prestaciones que no logra acompañar la demanda. Aun así, la institución continúa brindando atención integral a personas con discapacidad mayores de 15 años, sosteniendo un espacio terapéutico clave para la comunidad.

    Lee además
    Pergamino Básquet afrontará este jueves el primero de los tres partidos de esta gira.

    Pergamino Básquet pone primera en 2026: visita a Rocamora
    Lucrecia Volpi participó del ciclo radial y de streaming Reporte La Opinión que conducen los periodistas Federico Delloso y Alfonso Godoy. video

    Este sábado se definen las finales de Talentos en Escena en Bellas Artes con entrada libre y gratuita

    Así lo expresó su directora y fundadora, Mónica Bañuls, quien realizó un balance del 2025 y expuso los principales desafíos que enfrenta la institución, especialmente en relación con la obra social IOMA, único ingreso del centro desde su creación. “Fue un año muy difícil. Las demoras en autorizaciones, acompañamientos terapéuticos y medicación nos afectan directamente”, explicó.

    Según detalló, IOMA abona alrededor del 50% del arancel establecido por el nomenclador nacional, lo que genera un desfasaje económico significativo. “Tenemos habilitación del Ministerio de Salud de la Provincia y dependemos exclusivamente de IOMA, lo que hace que la planificación sea extremadamente cuidadosa”, sostuvo.

    Durante 2025, Bañuls mantuvo una reunión con el gobernador Axel Kicillof durante su visita a Pergamino, donde recibió promesas vinculadas a la mejora de aranceles y la entrega de un vehículo para transporte. Sin embargo, al inicio de 2026, esas soluciones aún no se concretaron.

    Embed

    Un espacio terapéutico integral

    Pese al contexto adverso, el Centro de Día Esperanza continúa ofreciendo un abordaje interdisciplinario con fonoaudiología, kinesiología, terapia ocupacional, danzaterapia y talleres pedagógicos, a cargo de docentes especiales y profesionales especializados. Actualmente, asisten 40 personas, número que representa el límite de su habilitación.

    “La danzaterapia fue una de nuestras banderas. Fuimos pioneros en Pergamino y hoy nos llena de orgullo ver cómo se replicó en otras instituciones”, destacó Bañuls. El centro cumple además un rol fundamental para jóvenes que egresan de escuelas especiales y quedan fuera del sistema educativo formal.

    La institución cuenta con una extensa lista de espera, aunque la posibilidad de ampliar la matrícula está condicionada a obras de infraestructura. “Para incorporar más personas necesitamos construir dos baños adicionales, algo que hoy no podemos afrontar económicamente”, explicó.

    Dos décadas de historias y vínculos

    A lo largo de estos 20 años, el Centro de Día Esperanza se consolidó como una segunda casa para muchas familias. “Tenemos personas que están con nosotros desde el inicio. Se construyen vínculos profundos, inevitables”, afirmó Bañuls. Algunas familias continúan acompañando a la institución incluso después del fallecimiento de sus seres queridos.

    En noviembre pasado, tras varios años sin actividades abiertas por la pandemia, se realizó una feria solidaria que permitió reunir fondos suficientes para completar el cielorraso del SUM. “Fue emocionante. Gracias al apoyo de las familias logramos una obra que parecía imposible”, recordó.

    Residencia y proyectos de autonomía

    Uno de los proyectos más innovadores de la institución es la Residencia Esperanza, un complejo de monoambientes destinado a promover la autonomía de personas con discapacidad. Actualmente, dos personas viven allí de forma permanente, con acompañamiento profesional.

    Se trata de módulos habitables para que resida una persona sola o con un acompañante con las comodidades mínimas.

    Entre los casos destacados, Bañuls mencionó a una joven con parálisis cerebral que asiste a la UNNOBA y logró independizarse tras perder a sus padres. “Verla avanzar, estudiar y vivir sola es una de las mayores satisfacciones”, expresó. La parálisis le afecta la movilidad, pero no sus capacidades intelectuales para desarrollar los estudios universitarios.

    De cara a 2026, el objetivo es sostener los servicios, ampliar proyectos de autonomía y seguir acompañando a una población que, en muchos casos, no encuentra otros espacios de contención. “El centro nació de una necesidad personal, la de mi hija Noelia, pero con los años entendimos que Pergamino necesita muchos más espacios como este”, reflexionó.

    Entrevista en el ciclo "Reporte La Opinión"

    La entrevista en la que hizo las declaraciones Mónica Bañuls fueron en el ciclo radia y de streaming "Reporte La Opinión" conducido por los periodistas Alfonso Godoy y Federico Delloso, que se puede escuchar diariamente de 14:00 a 16:00 por FM 105.1 y seguirla en vivo por Youtube y Twich.

    Temas
    Seguí leyendo

    Pergamino Básquet pone primera en 2026: visita a Rocamora

    Este sábado se definen las finales de Talentos en Escena en Bellas Artes con entrada libre y gratuita

    Pergamino: retiran de las calles vehículos que están abandonados

    Casi 900 niños de Pergamino disfrutan del programa Escuelas Abiertas en Verano

    Brian Meza renovó con Douglas y es la primera confirmación para 2026

    Vitto Benvenutto: "Mi sueño es llegar a ser jugador profesional de Premier Pádel"

    Pergamino deja de vacunar contra la fiebre amarilla y derivan la aplicación a Buenos Aires y Rosario

    Destino San Javier llega a Pergamino para ser parte de un gran festejo en el Parque Belgrano

    Alerta por hantavirus: murió un adolescente en Pergamino y crece la preocupación sanitaria

    Evoluciona favorablemente el paracaidista accidentado durante el arribo de los Reyes Magos en Parque Belgrano

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    pergamino: retiran de las calles vehiculos que estan abandonados

    Pergamino: retiran de las calles vehículos que están abandonados

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El fiscal Nelson Mastorchio y el director de Cibercrimen, José Cifuentes, brindaron detalles de los allanamientos que lograron recuperar los sanitarios obtenidos mediante fraudes. video

    El fiscal Nelson Mastorchio y José Cifuentes dieron detalles de los allanamientos que desbarataron una banda
    Pergamino Básquet afrontará este jueves el primero de los tres partidos de esta gira.

    Pergamino Básquet pone primera en 2026: visita a Rocamora

    Lucrecia Volpi participó del ciclo radial y de streaming Reporte La Opinión que conducen los periodistas Federico Delloso y Alfonso Godoy. video

    Este sábado se definen las finales de Talentos en Escena en Bellas Artes con entrada libre y gratuita

    Mónica Bañuls del Centro de Día Esperanza participó del ciclo radial y de streaming Reporte La Opinión que conducen los periodistas Federico Delloso y Alfonso Godoy. video

    Centro de Día Esperanza: 20 años acompañando a personas con discapacidad en Pergamino pese a la crisis de IOMA

    San Nicolás ocupa actualmente el puesto 16 a nivel nacional en el ranking de tarifas del transporte urbano.

    San Nicolás, entre las ciudades con el boleto de colectivo más caro del país