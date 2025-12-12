Cayó en Pergamino el sospechoso más buscado por un violento asalto en Gualeguaychú con intento de homicidio

Un operativo conjunto de la Comisaría Segunda, la DDI y la Coordinación Rural permitió detener en Pergamino a un hombre de 45 años buscado en Entre Ríos por un violento asalto en un supermercado. El acusado tenía orden de captura por tentativa de homicidio y quedó alojado a disposición de la Justicia de Gualeguaychú.

Los integrantes del gabinete de investigaciones de la Comisaría Segunda lograron este viernes la detención del hombre más buscado por la Policía de Gualeguaychú en una causa por tentativa de homicidio. El operativo se llevó adelante con apoyo de personal de la DDI Pergamino y de la Coordinación Rural, que trabajaron en conjunto para dar con el sospechoso cuando circulaba por la zona norte de la ciudad.

El detenido es un convicto de 45 años, con antecedentes por delitos contra la propiedad y que recuperó la libertad en 2023 tras cumplir una condena. La Justicia entrerriana lo investiga por un violento hecho ocurrido el 17 de julio en un supermercado de comunidad asiática ubicado en Gualeguaychú, donde fue identificado como el presunto autor de un asalto que terminó con el comerciante gravemente herido.

De acuerdo con la investigación, el acusado habría ingresado al comercio durante la madrugada escalando por los techos y forzando el ingreso a un depósito. Para evitar ser captado por las cámaras, se desplazó gateando entre las góndolas hasta llegar al sector de cajas, donde comenzó a revisar compartimientos y a tomar dinero. En ese momento fue sorprendido por el propietario, con quien forcejeó varios minutos. Ambos resultaron lesionados y el comerciante recibió una herida cortante en el rostro.

Huida del hampón

El hampón logró escapar por el mismo lugar por el que había ingresado, pero durante la pelea perdió la capucha que ocultaba su rostro. Ese detalle fue clave para los investigadores: el análisis de cámaras del comercio y de viviendas linderas permitió obtener imágenes claras del sospechoso al retirarse del lugar y confirmar su identidad.

La Justicia de Gualeguaychú había ordenado dos allanamientos recientes para intentar detener al sospechoso en su domicilio, sin resultados positivos. Finalmente, fue localizado en Pergamino, donde se dispuso su aprehensión en el marco de la IPP 5014/25, caratulada por tentativa de homicidio y robo agravado.

Tras comunicar la detención, el magistrado de la Unidad Fiscal N° 3 de Gualeguaychú avaló el procedimiento y ordenó que el imputado permanezca alojado en una dependencia policial de Pergamino hasta su traslado a la provincia de Entre Ríos.