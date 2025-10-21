miércoles 22 de octubre de 2025
    • Escuelas Secundarias: Orientación Vocacional gratuita

    Las escuelas de Pergamino pueden acceder a la plataforma nueva a través de las planificaciones de la Municipalidad de Pergamino.

    21 de octubre de 2025 - 17:15
    Desde la Municipalidad de Pergamino destacaron este programa.

    La Municipalidad de Pergamino y la Fundación CRUP, a través de Pergamino Ciudad del Conocimiento, han puesto a disposición de todas las escuelas de Pergamino, la plataforma Nawaiam, una herramienta de vanguardia focalizada en la orientación vocacional de los jóvenes.

    Esta plataforma, a la cual los estudiantes acceden de manera gratuita, se distingue por ofrecer un análisis sólido de las fortalezas innatas que posee cada uno y de las habilidades que inciden directamente en su modo de aprender y trabajar.

    Objetivos de esta planificación en Pergamino

    A partir de una situación de crisis que deben resolver en 15 minutos y, de acuerdo a la solución que aporten, se genera un informe muy detallado de su perfil profesional y laboral.

    Desde el punto de vista profesional, este informe ofrece una guía de autoconocimiento vocacional, ayudando a identificar las áreas o campos de estudio que resultan más afines a la persona según su manera natural de actuar, decidir y relacionarse. En síntesis, este componente del informe ayuda a decidir qué estudiar o hacia qué campo formarse.

    Asimismo, el informe tiene un enfoque laboral, describiendo cómo la persona se comportaría en un entorno de trabajo y qué tipo de roles o contextos se ajustan mejor a sus competencias. Aporta información laboral tal como: aptitudes transversales (liderazgo, visión estratégica, capacidad de adaptación, creatividad y orientación a resultados); roles laborales donde pueda destacar (liderazgo de equipos, proyectos innovadores, gestión del cambio); competencias a desarrollar para mejorar el rendimiento en el ámbito laboral (paciencia, gestión de detalles, comunicación, persistencia); y, un plan de mejora profesional que puede aplicarse tanto a la formación como a la inserción laboral.

    Una herramienta fundamental para las escuelas

    En síntesis, este componente permite tomar decisiones laborales: qué tipo de trabajo, equipo o entorno es más adecuado, y qué habilidades conviene fortalecer para el desempeño.

    Las instituciones educativas a promover esta propuesta entre sus alumnos y a las familias interesadas en acceder a la plataforma pueden gestionar su código a través del colegio, o bien, consultar a través del Instagram: @perga_conocimiento.

