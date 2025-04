Carlos Miri: "el Papa Francisco fue un gran pastoralista"

En la madrugada de este lunes, los cristianos despertaron con la triste noticia del fallecimiento del Papa Francisco , la máxima autoridad de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Si bien, semanas atrás, había estado internado por un cuadro respiratorio agudo, el haberse mostrado públicamente ante los fieles, el Domingo de Pascuas no hizo más que generar buenas expectativas entre los cristianos. No obstante, horas después falleció provocando consternación en el pueblo católico.

En un mano a mano, y en primera instancia, Miri se refirió al legado que dejan los Papas y enfatizó: “Todos los Papas dejaron algo a favor de la Iglesia. Yo creo que Francisco dejó la apertura del Colegio Cardenalicio a todo el mundo, no solo para Europa, ya que fue el primer cardenal latinoamericano en ser elegido Papa”. En este mismo sentido, Miri no dudó en afirmar que “así como Juan Pablo II fue un gran filósofo, Benedicto XVI fue un gran teólogo, Francisco fue un gran pastoralista porque supo traducir toda la filosofía y teología de la Iglesia en acciones pastorales, a través del acercamiento que tuvo para con las personas y del claro mensaje que dejó a los obispos y sacerdotes. Nos queda la imagen de un Francisco pastor”.

La elección de un latinoamericano para ser el sucesor de Pedro en el Vaticano no pasó desapercibida. “La designación de Francisco no fue esperada por nadie, y que haya sido latinoamericano ha sido una sorpresa aún mayor por las cosas que decía, por cómo se expresaba que, quizá, para los argentinos son expresiones normales pero para el mundo no”, ejemplo de ellos fue “la petición que hizo de salir a misionar, a evangelizar, a hacer la catequesis de una manera determinada”

“Hagan lío”

Con sus palabras, su frase célebre: “Hagan lío” y su acento paternal, el Papa despertó el interés de los más jóvenes, y continuó de esta manera con un legado que había iniciado Juan Pablo II, que fue quien realizó la Primera Jornada de la Juventud en Argentina, el Domingo de Ramos de 1982; que había continuado Benedicto XVI y que decidió acentuar Francisco.

Esas palabras pronunciadas por el Papa en la Jornada Mundial de la Juventud, en Río de Janeiro, quedarán grabadas en el corazón y en la memoria de todos los cristianos.

La no visita del Papa Francisco

Francisco, al igual que muchos Papas, tuvo dificultades y despertó recelo en algunos dirigentes políticos del mundo. En Argentina ha despertado un sinfín de posicionamientos y comentarios respecto a la visita no concretada. Consultado sobre ello, Carlos Miri afirmó que “Los Papas hacen visitas pastorales en los diferentes países, habitualmente asisten cuando a los países que tienen algún problema concreto. Juan Pablo II llegó a la Argentina en 1982, cuando transcurría la Guerra de las Malvinas, previo fue a Chile para ver si podía hacer la paz que tanto se anhelaba acá”.

Tiempo de espera

Sobrevienen ahora semanas importantes para la Iglesia Católica en el mundo que duela a Francisco y que espera para conocer a su sucesor. De acuerdo con lo informado por Carlos Miri, “10 días después del funeral de Francisco se convocará a los cardenales para que se empiecen a conocer entre ellos para luego ser parte del cónclave” por lo que “no vamos a tener Papa hasta dentro de 30 días aproximadamente”.

En la Diócesis de San Nicolás y en Pergamino

El Obispo de la Diócesis de San Nicolás, monseñor Hugo Santiago, aún no se expidió respecto del fallecimiento del Papa Francisco, en la Iglesia Catedral de San Nicolás se expuso un cuadro con una foto del Sumo Pontífice pero aún no se informó sobre las actividades que se realizarán en los templos católicos ya que se está a la espera de que se confirme cuándo será la misa de exequias del Papa en el Vaticano. “Vamos a hacer las celebraciones correspondientes pero debemos esperar a que el Vaticano se expida. El mismo día que se confirme cuándo será la misa exequial, organizaremos las actividades en Pergamino. Mientras tanto insto a los cristianos a rezar por el eterno descanso de Francisco, para que Dios lo tenga en su gloria y rezar por el sucesor que dará continuidad a la labor pastoral de la Iglesia Católica”. No obstante, como en cada día, este lunes, a las 19:30 habrá misa en la Iglesia Merced.