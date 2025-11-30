Los bancos cambian de horario desde el 1° de diciembre: en Pergamino la medida comenzará el martes

La medida regirá en Pergamino desde el martes. LAOPINION

Desde mañana comenzará a regir en la Provincia de Buenos Aires el nuevo horario bancario de verano, que adelanta dos horas la atención al público. Sin embargo, en Pergamino la medida entrará en vigencia recién el martes, debido a cuestiones operativas que comunicaron las propias entidades.

El cambio El cambio responde a un pedido elevado semanas atrás por la Asociación Bancaria, que solicitó formalmente modificar la franja de atención de 10:00 a 15:00 para pasar al esquema estival de 8:00 a 13:00, vigente históricamente en distintos períodos del año. El objetivo, según el gremio, es adecuar el funcionamiento de las sucursales a las altas temperaturas y a la dinámica laboral de la temporada.

Provincia de Buenos Aires Este domingo, la Gobernación confirmó la autorización y fijó el inicio del nuevo horario para este lunes 1° de diciembreen toda la provincia. No obstante, fuentes locales indicaron que en Pergamino el cambio se aplicará desde el martes 2, por cuestiones de organización interna vinculadas a sistemas y turnos preprogramados.

El horario reducido regirá hasta fines de marzo, cuando se evalúe nuevamente su continuidad según las necesidades del sector.

Cambio de turnos En tanto, las entidades recomendaron a los usuarios verificar previamente la disponibilidad de trámites digitales, operar por homebanking cuando sea posible y confirmar el horario de cada sucursal en caso de dudas.

