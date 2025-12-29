lunes 29 de diciembre de 2025
    • Pergamino en llamas: se viene una seguidilla de días con calor extremo

    El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por temperaturas extremas en Pergamino y la región. Vaticinan una máxima de 39 para el último día del año.

    29 de diciembre de 2025 - 13:59
    El alerta emitido por el SMN no solo incluye a Pergamino, sino también a varias ciudades del norte bonaerense.

    TELAM
    Día por día el clima en Pergamino

    Según el pronóstico oficial, este lunes la temperatura máxima alcanzará los 34 grados, pero el aumento será sostenido y marcado: el martes se esperan 38 grados, mientras que el último día de 2025 podría ser memorable, con registros que treparían hasta los 39 grados. Recién hacia la tarde-noche de ese martes se prevé el ingreso de viento sur, lo que generaría un descenso térmico. Así, el primer día de 2026 llegaría con algo de alivio, aunque las máximas seguirán siendo elevadas, en torno a los 32 grados.

    Ciudades en alerta amarillo

    El alerta emitido por el SMN no solo incluye a Pergamino, sino también a Arrecifes, Rojas, Lincoln, Leandro N. Alem, Junín, General Pinto, General Arenales, Colón, Chacabuco, Carmen de Areco, Capitán Sarmiento y Salto, configurando un escenario regional de calor extremo.

    Recomendaciones para cuidar la salud

    Ante este contexto, las autoridades sanitarias recomiendan aumentar el consumo de líquidos sin esperar a tener sed, evitar la exposición prolongada al sol —especialmente durante la tarde—, no consumir bebidas alcohólicas ni muy azucaradas, optar por comidas livianas, incorporar frutas y verduras, y reducir la actividad física, sobre todo en las horas de mayor temperatura.

    Prevención de incendios

    Asimismo, se insta a extremar las precauciones para prevenir incendios, un riesgo que se incrementa con el calor y la sequedad del ambiente: evitar cualquier tipo de quema, no arrojar colillas de cigarrillos, no encender fogatas cerca de pastizales y hacer fuego únicamente en lugares habilitados, asegurándose de apagarlos con abundante agua antes de retirarse.

    El cierre del año estará marcado por el calor intenso, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar las medidas necesarias para atravesar de la mejor manera posible estos días de temperaturas extremas.

