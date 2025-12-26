viernes 26 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Caballos sueltos: el Municipio de San Pedro cobrará más de $16.500 por día por cada animal secuestrado

    En San Pedro la ordenanza impositiva 2026 fija un canon diario por alimentación de equinos retirados de la vía pública, que se suma a la multa correspondiente.

    26 de diciembre de 2025 - 10:27
    El tributo está dentro de la denominada tasa por servicios varios y comprende el racionamiento para animales secuestrados. El costo, por animal y por día, es de&nbsp; 16 521 pesos, según lo establece la Impositiva para el año que viene.

    El tributo está dentro de la denominada tasa por servicios varios y comprende el "racionamiento para animales secuestrados". El costo, por animal y por día, es de  16 521 pesos, según lo establece la Impositiva para el año que viene.

    La Opinion Semanario

    La ordenanza impositiva aprobada por el Municipio de San Pedro para 2026 incorporó un nuevo costo para los propietarios de caballos sueltos en la vía pública. Además de la multa, deberán abonar un canon diario por la alimentación de los animales secuestrados, que supera los 16 mil pesos por jornada.

    Lee además
    Luego de la salida de Pablo Guereta y Agustín Castro (Se fueron como campeones del torneo clausura), el Albirrojo apostó fuerte de cara al 2026 y contrató al entrenador campeón con la selección de San Pedro de la Región Buenos Aires Norte en la Copa País.

    San Pedro: Paraná presentó a Andrés Franzoia y su cuerpo técnico
    Las autoridades de la institución educativa de carreras del ámbito de la salud anunciaron las novedades para el ciclo lectivo del próximo año. Enfermería, instrumentación quirúrgica, tecnicaturas superiores en radiología, hemoterapia, laboratorio de análisis clínicos y acompañante terapéutico, además de formaciones técnicas. video

    San Pedro: El Instituto Sadiv amplía sus carreras educativas 2026 con nuevas carreras, tecnicaturas y cursos

    Cuánto deberán pagar los dueños de caballos secuestrados

    El tributo está incluido dentro de la denominada tasa por servicios varios y contempla el “racionamiento para animales secuestrados”. Según lo establece la Impositiva 2026, el costo asciende a 16.521 pesos por animal y por día, monto que se aplica mientras el equino permanezca en el corral municipal.

    Qué dice la ordenanza sobre caballos en la vía pública

    En San Pedro rige una ordenanza que prohíbe la presencia de caballos sueltos en calles, rutas o terrenos municipales. La infracción se configura incluso cuando los animales se encuentran atados y sin la presencia de sus propietarios. La normativa autoriza a la Dirección de Tránsito a labrar actas y proceder al secuestro.

    Para estas tareas, el Municipio cuenta con un grupo de arrieros encargados del traslado de los equinos al corral municipal, ubicado en el predio del Corralón.

    Requisitos para recuperar un caballo secuestrado

    El propietario puede solicitar la restitución del animal ante el Juzgado de Faltas, acreditando la titularidad mediante el Documento Único Equino, boleto de marca y señal, y certificado de adquisición o cédula equina. Además, debe presentar certificado sanitario y resultado negativo del examen de anemia infecciosa equina.

    Una vez cumplidos los requisitos, deberá abonar la multa correspondiente más la tasa diaria por alimentación. Si el animal no es reclamado dentro de los siete días hábiles, será considerado mostrenco y podrá pasar a patrimonio municipal, habilitando su subasta o donación a entidades sin fines de lucro.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: Paraná presentó a Andrés Franzoia y su cuerpo técnico

    San Pedro: El Instituto Sadiv amplía sus carreras educativas 2026 con nuevas carreras, tecnicaturas y cursos

    Operativo de control en San Pedro: secuestran vehículos por alcoholemia y otras infracciones

    ¿Cuánto cuesta armar la mesa navideña en San Pedro con brindis incluido en 2025?

    San Pedro: Trabajadores municipales amenazan con huelga si no reciben el medio aguinaldo al mediodía

    Entregaron el edificio del Vea en San Pedro y la escalera mecánica permanecerá en el local

    Bomberos Voluntarios de San Pedro: cierre del año con un acto de reconocimientos y ascensos

    Centros de Salud en San Pedro: cronograma de atención y especialidades en los CAPS de la ciudad

    San Pedro: Subsidios de luz y gas, cómo funcionará el nuevo régimen desde enero

    Caja navideña: ATE San Pedro confirmó la entrega para este lunes a sus afiliados

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Apuntan al intendente Poletti y a la concejala Isarra por supuestas irregularidades en el proyecto portuario de Costa Pobre.

    Ramallo: Apuntan al intendente Poletti y a la concejala Isarra por irregularidades en un proyecto portuario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Pese al anuncio, el clima entre los productores de la Cuenca del Salado es de cautela.

    Cuenca del Salado: Nación oficializó el envío de fondos para productores inundados
    Según explicó, los vecinos compraron el material necesario y desde el área de Servicios Públicos del municipio se aportó la maquinaria para realizar los trabajos.

    Vecinos y municipio de Baradero mejoraron la calle Familia Cardinaux con trabajo conjunto en Colonia Suiza

    Apuntan al intendente Poletti y a la concejala Isarra por supuestas irregularidades en el proyecto portuario de Costa Pobre.

    Ramallo: Apuntan al intendente Poletti y a la concejala Isarra por irregularidades en un proyecto portuario

    Viernes 26 de diciembre - Versión PDF

    Concluyó la última etapa de la puesta en valor de la grúa Ganz, una pieza histórica que forma parte de la identidad del Puerto San Nicolás.

    San Nicolás: Finalizó la restauración de la grúa Ganz, patrimonio industrial del Puerto