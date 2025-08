Burguers House Pergamino: el reino del sabor casero y las hamburguesas que explotan de gusto

Las papas fritas caseras son estilo bastón, doradas, crocantes y servidas en porciones generosas. Y si de entradas hablamos, las empanadas son otro gol: de carne, jamón y queso, verdura con salsa blanca, y una bomba de quesos con panceta y verdeo que se lleva todos los aplausos.

De miércoles a domingos a partir de las 19:30, abrí el apetito y pasá por Burguers House. Un emprendimiento que empodera el sabor casero, con la atención cálida y la calidad de lo hecho en familia.

