Brenda Bernard finalizó sexta en San Juan y clasificó al Mundial de Ironman 70.3

Con el certificado.jpg Con el certificado que acredita su clasificación al Mundial de Ironman 70.3 en Marbella. BRENDA BERNARD

“El 2025 me está dejando desquitarme”

En diálogo con LA OPINION, Brenda Bernard relató cómo vivió cada tramo de la competencia que la llevará a Marbella. “Se pronosticaba un día fresco con una mínima de 9 grados, pero en la natación se toleró bastante, el agua estaba justa para nadar, el lago es como una pileta así que no hubo problemas, se veían perfectamente las boyas, fue una natación muy tranquila, no quería desgastar tanto ahí. Después en la ‘bici’ me salió lo planeado con mi entrenador, hasta yo me quedé sorprendida. Y a pie también pude correr lo planeado, disfruté toda la carrera desde el kilómetro cero hasta que terminé de correr los 21K, así que no puedo decir más nada que sentir felicidad”, expresó.