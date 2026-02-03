martes 03 de febrero de 2026
    • Bomberos de Baradero intervinieron en 60 servicios durante enero y alertan por el aumento de incendios

    El cuartel de Bomberos Voluntarios de Baradero registró casi dos intervenciones diarias en enero, con predominio de incendios forestales.

    3 de febrero de 2026 - 11:32
    Tras los llamados que se registraron en el cuartel de Baradero. La preocupación sigue puesta en que la población tome conciencia a la hora de prender fuego y tomar los recaudos en días de mucho calor.

    Tiemponoticias.com.ar

    Durante el mes de enero, los Bomberos Voluntarios de Baradero llevaron adelante un total de 60 servicios, según un relevamiento realizado por #TuRadio a partir de los llamados recibidos en el cuartel local. La cifra expone una intensa actividad operativa y renueva la preocupación por la falta de conciencia ciudadana ante el uso del fuego en días de altas temperaturas.

    Incendios forestales y de basura, el principal motivo de intervención

    De acuerdo a los datos recopilados, el 80 % de los servicios correspondió a incendios forestales, de basura y restos de poda. Estos focos ígneos se registraron de manera reiterada en sectores ya conocidos de la ciudad, como las calles Cossi, Ameghino, Antártida Argentina y Dollera, lo que evidencia una problemática persistente y difícil de erradicar.

    En promedio, cada intervención demandó alrededor de dos horas de trabajo por parte del personal bomberil, que debió desplegar recursos humanos y materiales para lograr la extinción total del fuego y evitar su propagación hacia zonas habitadas.

    Picos de intervenciones y vehículos incendiados en enero

    La estadística también marca que el 29 de enero fue el día con mayor cantidad de salidas, alcanzando un total de siete servicios en una sola jornada. En términos generales, el promedio mensual fue de casi dos intervenciones diarias consecutivas, un número elevado para una ciudad del tamaño de Baradero.

    A este panorama se suman diez incendios de vehículos, ocurridos principalmente en Alsina, Portela y sobre la Ruta 9. Los días 25 y 26 de enero concentraron el mayor pico de este tipo de siniestros, lo que obligó a reforzar la respuesta operativa del cuartel.

    Incendios en viviendas, escapes de gas y falsas alarmas

    Durante el mismo período, los Bomberos debieron acudir a cuatro incendios de viviendas. Afortunadamente, en ninguno de los casos se registraron daños de gravedad, aunque el 23 de enero se produjeron dos episodios durante la mañana que encendieron la alerta.

    Además, se contabilizaron dos escapes de gas, el incendio de un tendido eléctrico y un rescate de animales. Por último, se informó que cuatro de los llamados recibidos resultaron ser falsas alarmas, una situación que también genera preocupación debido a que distrae recursos ante emergencias reales.

    Desde el cuartel insisten en la necesidad de extremar los cuidados, evitar la quema de residuos y tomar recaudos especiales durante jornadas de calor extremo, con el objetivo de reducir riesgos y prevenir nuevos incendios en la ciudad.

    Temas
